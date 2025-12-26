Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cô gái hát hit Lệ Quyên được Thái Châu cho điểm tuyệt đối là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
26/12/2025 20:23 GMT+7

Trình diễn ca khúc 'Giấc mơ có thật', dù nhận nhiều góp ý từ ban giám khảo song Quỳnh Cầm vẫn nhận được điểm tuyệt đối từ phía danh ca Thái Châu.

Tập 9 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đoàn Bảo Ân, Quỳnh Cầm và Trần Tuấn Kha. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Phương Trinh Jolie và nhạc sĩ Sỹ Luân.

Cô gái hát hit Lệ Quyên được Thái Châu cho điểm tuyệt đối là ai? - Ảnh 1.

Quỳnh Cầm cố gắng hoàn thành bài thi dù gặp vấn đề về sức khỏe

Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài, Quỳnh Cầm chọn ca khúc Giấc mơ có thật để chinh phục ban giám khảo. Đây cũng là bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Lệ Quyên. Trên sân khấu, dù gặp vấn đề về sức khỏe, nữ thí sinh vẫn cố gắng nhập vai, thể hiện cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên, bài thi cũng nhận những lời góp ý chuyên môn từ phía giám khảo.

Thái Châu và dàn giám khảo nói về bài thi của Quỳnh Cầm

Nhạc sĩ Sỹ Luân đánh giá cao chất giọng và chiều sâu cảm xúc mà nữ thí sinh mang đến thông qua tiết mục. Anh cho rằng đàn em có đủ lực để chinh phục ca khúc dù quãng giọng khá rộng. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn góp ý Quỳnh Cầm vẫn còn dè dặt khi xử lý những đoạn cao. “Em chưa tung hết lực của mình. Có những đoạn anh thấy em vẫn có thể với tới”, tác giả Mắt nai cha cha cha bày tỏ. 

Đồng quan điểm, ca sĩ Phương Trinh Jolie bày tỏ sự tiếc nuối khi Quỳnh Cầm chưa khai thác trọn vẹn thế mạnh giọng hát của mình: “Chị tức y chang anh Sỹ Luân”. Nữ giám khảo cho rằng Quỳnh Cầm đã nhiều lần lựa chọn xử lý điệp khúc bằng giọng gió, trong khi hoàn toàn “dư sức làm được ở giọng thật”. Nữ giám khảo nhấn mạnh rằng trong quãng thời gian ngắn ngủi trên sân khấu, thí sinh cần mạnh dạn phô diễn những gì tốt nhất mình có.

Cô gái hát hit Lệ Quyên được Thái Châu cho điểm tuyệt đối là ai? - Ảnh 2.

Danh ca Thái Châu bênh vực, đồng thời động viên Quỳnh Cầm sau bài thi

Ảnh: NSX

Ở góc nhìn dung hòa, danh ca Thái Châu cho rằng mong muốn “bùng cháy” của hai giám khảo khách mời là điều dễ hiểu, song cũng cần cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của thí sinh. Theo nam nghệ sĩ, nếu có thể lực tốt, Quỳnh Cầm hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn nữa. Riêng với bài thi này, Thái Châu cho rằng đàn em đã biết cách che đi hạn chế về sức khỏe bằng kỹ thuật thanh nhạc tinh tế.

Với bài thi Giấc mơ có thật, Quỳnh Cầm nhận được 9,75 điểm từ ca sĩ Phương Trinh Jolie và 10 điểm từ danh ca Thái Châu. Trong khi đó, số điểm của nhạc sĩ Sỹ Luân sẽ được công bố sau khi 3 thí sinh còn lại hoàn thành bài thi.

Quỳnh Cầm là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình. Cô sinh năm 2004, gây ấn tượng qua nhiều chương trình truyền hình, gặt hái những thành tích nổi bật như quán quân Giọng hát vàng TP.Phan Thiết, á quân Tiếng hát Ngôi sao biển Bình Thuận. Bên cạnh các cuộc thi, Quỳnh Cầm cũng nỗ lực phát triển sự nghiệp cá nhân qua nhiều MV đầu tư chỉn chu, mang dấu ấn riêng.

