Cô gái hát 'Một thời đã xa' gây chú ý vì giống với Phương Thanh

Tập 10 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của Quốc Hiếu (hóa thân thành Hoàng Hải), Lê Mai Anh (hóa thân thành Phương Thanh) và Danh Đức Tiến (hóa thân thành Hồ Việt Trung). Trên hàng ghế giám khảo, ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có ca sĩ nghệ sĩ Ngân Quỳnh và ca sĩ Lâm Hùng.

'Bản sao' Phương Thanh gây chú ý

Lê Mai Anh khoe giọng hát giống với ca sĩ Phương Thanh trên sân khấu Biến hóa bất ngờ Ảnh: NSX

Trong chương trình, Lê Mai Anh gây chú ý khi hóa thân thành ca sĩ Phương Thanh, thể hiện ca khúc Một thời đã xa. Theo nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Mai Anh đã tái hiện được khá nhiều nét đặc trưng của "chị Chanh", đặc biệt ở cách xử lý âm sắc. Tuy nhiên, nữ giám khảo cho rằng phần hình thể và nguồn năng lượng vẫn chưa thật sự bùng nổ như thần tượng.

“Phương Thanh rất rock, rất ấn tượng và dù ngầu nhưng dáng đứng của Phương Thanh đẹp lắm. Khi hóa thân thành thần tượng mình phải để ý những chi tiết đó. Em làm được khoảng 60% hình ảnh của Phương Thanh rồi. Hát đúng nốt, lên đúng cao độ nhưng cần mạnh mẽ và máu lửa hơn nữa”, Ngân Quỳnh góp ý.

Lâm Hùng tiết lộ từng nhiều lần chấm thi Lê Mai Anh ở các sân khấu khác nên bất ngờ trước sự tiến bộ của nữ thí sinh. Nam ca sĩ đánh giá việc lựa chọn Phương Thanh là một thử thách rất lớn bởi đây là chất giọng khó bắt chước. “Em rất can đảm khi chọn Phương Thanh. Giọng hát tốt, phần trình diễn cũng rất tốt, chỉ là độ giống lúc nhiều lúc ít. Dù vậy, anh đánh giá rất cao sự nỗ lực của em”, Lâm Hùng nhận xét.

Dàn giám khảo đưa ra lời khuyên cho Lê Mai Anh khi hóa thân thành ca sĩ Phương Thanh Ảnh: NSX

Trong khi đó, NSƯT Đại Nghĩa cho rằng Mai Anh đã nghiến răng quá nhiều để tạo màu giọng giống thần tượng. Anh đánh giá: “Đúng là có những chỗ nghiến răng sẽ ra âm sắc giống với chất Phương Thanh, nhưng em không thể nghiến suốt cả bài được. Đôi chỗ em phải thả lỏng để chất giọng vang hơn”.

“Điều quan trọng nhất ở Phương Thanh không chỉ là chất giọng mà còn là ngọn lửa trong cách hát và trong hình thể. Có những bài chỉ đứng hát thôi nhưng Phương Thanh khiến nhiều người cảm nhận được nội lực trong ca khúc. Anh mong em sẽ tập thêm để có được nguồn năng lượng ấy, không chỉ cho cuộc thi mà còn cho con đường nghệ thuật sau này”, Đại Nghĩa chia sẻ thêm. Kết thúc phần trình diễn, Lê Mai Anh nhận 29,25 điểm từ ban giám khảo.

Màn trình diễn của Quốc Hiếu và Danh Đức Tiến trên sân khấu Ảnh: NSX

Ngoài Lê Mai Anh, đêm thi còn gây chú ý bởi màn hóa thân thành Hồ Việt Trung của thí sinh Danh Đức Tiến. Lựa chọn ca khúc Em là của anh để thể hiện, nam thí sinh khiến Lâm Hùng thích thú thừa nhận: “Rất giống Hồ Việt Trung luôn. Em chỉ khác Hồ Việt Trung ở chỗ lên sân khấu chưa... mắc cười bằng thôi. Còn giọng hát thì anh thấy em là một trong những người giống nhân vật nhất từ đầu chương trình đến giờ”.

Còn Quốc Hiếu tiếp tục hóa thân thành ca sĩ Hoàng Hải qua ca khúc Như những phút ban đầu. NSƯT Đại Nghĩa cho rằng ở một số đoạn, nam thí sinh lại mang màu sắc của Hoài Lâm nhiều hơn. “Hoàng Hải hát rất giàu cảm xúc nhưng không nức nở. Hôm nay em xử lý có lúc làm anh và chị Ngân Quỳnh liên tưởng đến Hoài Lâm. Dẫu vậy, đây vẫn là một phần trình diễn anh yêu thích”, Đại Nghĩa chia sẻ.