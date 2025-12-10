Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

'Cô gái hát nhạc Trịnh' Hoàng Trang tiết lộ tin vui

Lạc Xuân - Thạch Anh
10/12/2025 16:01 GMT+7

Trong sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên - Thanh Nien Book diễn ra tại Đường sách TP.HCM, cặp đôi 'chàng đàn - nàng hát' Hoàng Trang và Nguyễn Đông có những chia sẻ xoay quanh hành trình gắn bó hơn 10 năm và đặc biệt là thông tin hôn lễ sắp diễn ra

'Cô gái hát nhạc Trịnh' Hoàng Trang chia sẻ tin vui - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng cây hạnh phúc, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cặp đôi

Ảnh: Độc Lập

Sáng 10.12, buổi giao lưu và ra mắt Tủ sách Thanh Niên - Thanh Nien Book diễn ra tại Đường sách TP.HCM. Là một trong những khách mời tham dự chương trình, ca sĩ Hoàng Trang và Nguyễn Đông đã trình diễn hai ca khúc Hoa xuân caThành phố mùa xuân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng chia sẻ tin vui sắp tổ chức đám cưới sau thời gian dài gắn bó, nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoàng Trang cho biết buổi sáng hôm nay mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc. "Thời tiết rất đẹp, không khí buổi ra mắt cũng rất gần gũi, ấm cúng, dễ thương. Những ngày này dù khá bận rộn nhưng chúng tôi rất vui khi nhận được lời mời từ Báo Thanh Niên, một đơn vị thân quen mà chúng tôi đã gắn bó và cộng tác suốt nhiều năm qua", cô nói.

Trước thông tin chính thức "về chung một nhà" sau hơn 10 năm đồng hành, nhạc sĩ Nguyễn Đông chia sẻ cả hai đã chuẩn bị cho cột mốc này từ rất lâu. Anh bộc bạch: "Ban đầu, chúng tôi dự tính tổ chức trước dịch Covid-19, nhưng vì nhiều lý do nên đến bây giờ mới thực hiện. Phụ huynh hai bên cũng đã lớn tuổi, và cả hai cũng tới độ chín muồi rồi, nên quyết định đi đến hôn nhân. Thời điểm này thật sự rất hồi hộp vì chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ cưới".

'Cô gái hát nhạc Trịnh' Hoàng Trang chia sẻ tin vui - Ảnh 2.

Hoàng Trang và Nguyễn Đông trình diễn Hoa xuân caThành phố mùa xuân tại sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên

Ảnh: Độc Lập

Hoàng Trang chia sẻ về chuyện tình 10 năm 

Gắn bó cả trong công việc lẫn đời sống, "cô gái hát nhạc Trịnh" nhìn nhận mối quan hệ của cả hai không có quá nhiều thay đổi sau 10 năm bên nhau. Hoàng Trang cho rằng sau một hành trình dài, điều quan trọng nhất là biết tiết chế cá tính để có thể đồng hành dài lâu. "Trong công việc thì chắc chắn không tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng chỉ nhỏ thôi. Quan trọng là chúng tôi cùng học cách nhường nhịn, học cách hiểu nhau để mọi việc được tốt đẹp. Sau 10 năm, cả hai học được cách giảm bớt cái tôi để đi cùng nhau tốt hơn", cô thổ lộ.

Về con đường âm nhạc sắp tới, Hoàng Trang và Nguyễn Đông cho biết cả hai chưa đặt ra mục tiêu cụ thể. Sau đám cưới, cả hai sẽ tập trung dành thời gian sáng tác và tập luyện. "Chúng tôi mong muốn thực hiện những sản phẩm âm nhạc chỉn chu. Khán giả hối thúc cũng nhiều lắm rồi, tôi và anh Đông thu âm cũng rất nhiều nhưng vẫn chưa thật sự ưng ý. Khi nào cảm thấy đủ chín, đủ tốt thì mới gửi sản phẩm đến khán giả. Chúng tôi không có áp lực nào cả, nghĩ mọi thứ cứ nhẹ nhàng thôi. Đủ duyên, thời điểm chín muồi thì sản phẩm sẽ ra mắt", Hoàng Trang bày tỏ.

'Cô gái hát nhạc Trịnh' Hoàng Trang chia sẻ tin vui - Ảnh 3.

Cặp đôi "chàng đàn - nàng hát" sắp về chung một nhà bằng lễ cưới cuối tuần này

Ảnh: Độc Lập

'Cô gái hát nhạc Trịnh' Hoàng Trang chia sẻ tin vui - Ảnh 4.

Thiệp cưới ý nghĩa do cặp đôi lên ý tưởng, lấy cảm hứng từ bài hát Hoa xuân ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ảnh: L.X

Đặc biệt, Hoàng Trang và Nguyễn Đông còn chia sẻ về thiệp cưới do cả hai cùng chuẩn bị để gửi đến những người bạn thân thiết. Điểm nhấn trên thiệp là câu hát trong ca khúc Hoa xuân ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà họ rất yêu thích: "Xuân đến bên kia đồi, trời mở ra cánh én. Em đến bên tôi ngồi, đời mở ra cuộc tình". Cô hạnh phúc chia sẻ: "Với tôi, câu hát ấy giống như một khởi đầu mới. Cánh én báo hiệu cho mùa xuân đến, và người con gái đến bên đời để bắt đầu cho một cuộc tình mới". 

Hoàng Trang - Nguyễn Đông được khán giả biết đến như một "hiện tượng nhạc Trịnh". Hoàng Trang sở hữu giọng hát mộc mạc mà sáng, vang cùng tiếng đàn guitar của Nguyễn Đông đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo và đi vào lòng khán giả. Những màn biểu diễn nổi bật của cặp đôi là các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Ta thấy gì đêm nay, Một cõi đi về, Ở trọ, Cát bụi...


