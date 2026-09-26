Cô gái hát y hệt Phương Thanh giành quán quân show âm nhạc là ai?

Trong đêm chung kết Biến hóa bất ngờ, Lê Mai Anh lựa chọn Khi giấc mơ về - Giã từ dĩ vãng để chinh phục ban giám khảo khi hóa thân thành Phương Thanh. Còn ở đêm chung kết 2, cô thể hiện Lang thang, khiến Mỹ Lệ hết lời khen ngợi.

Theo nữ giám khảo, khán giả đã chứng kiến nhiều phiên bản Phương Thanh tại chương trình, nhưng màn trình diễn lần này giúp mọi người nhận ra một Lê Mai Anh với giọng hát ngọt ngào, trẻ trung và phù hợp với xu hướng hiện tại.

Sự biến hóa này khiến Đại Nghĩa phải thốt lên: “Em làm cho ban giám khảo quắn quéo hết lên”. Đặc biệt, phần cuối khi Lê Mai Anh đan xen giọng Phương Thanh và giọng thật của mình càng tạo nên sự phấn khích. Với số điểm 60, nữ thí sinh chính thức trở thành quán quân của Biến hóa bất ngờ.

Lê Mai Anh và hành trình hóa thân thành Phương Thanh

Lê Mai Anh bùng nổ trong đêm chung kết Ảnh: NSX

Chia sẻ sau đêm chung kết, Lê Mai Anh cho biết trong khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, cô không khỏi vỡ òa. Bởi đằng sau những phút đứng trên sân khấu là cả một quá trình dài với sự đồng hành của gia đình và những người yêu thương.

Trước đêm chung kết, Lê Mai Anh không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều về chuyện thắng thua. Với nữ thí sinh, nghệ sĩ nào cũng mong muốn được tỏa sáng nhưng việc đặt nặng kết quả đôi khi lại tạo thêm áp lực. Chính vì vậy, cô lựa chọn tập trung vào phần trình diễn và cố gắng hoàn thành tốt nhất những gì mình có thể.

Thế nhưng, khoảnh khắc được gọi tên chiến thắng mang lại cho cô những cảm xúc khác. Chính sự xúc động ấy cũng trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của hành trình mà nữ thí sinh phải trải qua.

Lê Mai Anh vỡ òa trong khoảnh khắc được gọi tên chiến thắng tại cuộc thi Ảnh: NSX

Theo Lê Mai Anh, khi hóa thân thành ca sĩ Phương Thanh - một nghệ sĩ có màu sắc riêng và dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả là một thử thách đối với cô. Nữ ca sĩ nói đàn chị không chỉ có một giọng hát đặc trưng mà còn sở hữu cách nhả chữ, xử lý bài hát, năng lượng sân khấu và thần thái khó sao chép. Bài toán đặt ra là làm sao để khán giả cảm nhận được tinh thần của ca sĩ Phương Thanh thay vì chỉ nhìn thấy một người đang cố bắt chước.

Càng tập luyện, Lê Mai Anh càng nhận ra hóa thân không đơn thuần là câu chuyện của kỹ thuật. Bởi thần thái của một nghệ sĩ được hình thành từ cả quá trình sống và biểu diễn. Chính điều này khiến Lê Mai Anh phải quan sát kỹ hơn để tìm ra tinh thần cốt lõi của nhân vật. “Hóa thân tốt không phải là đánh mất mình mà là bước vào thế giới của một nghệ sĩ khác rồi trở về với chính mình sau mỗi tiết mục”, cô nói.

Những màn hóa thân của Lê Mai Anh trên sân khấu Biến hóa bất ngờ Ảnh: NSX

Hành trình ấy cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Bên cạnh áp lực từ những thí sinh tài năng, Lê Mai Anh còn phải cân bằng lịch trình học tập tại Nhạc viện TP.HCM. Có thời điểm nữ ca sĩ cảm thấy quá sức vì phải phân tán năng lượng cho nhiều mục tiêu cùng lúc. Chính niềm đam mê nghệ thuật, khát vọng chinh phục sân khấu cùng sự cổ vũ từ gia đình và khán giả đã giúp Lê Mai Anh tiếp tục đi đến cuối hành trình.

Lê Mai Anh thấy mình trưởng thành sau Biến hóa bất ngờ. Nhưng sau một hành trình dài, cô nhận ra bản thân đến để mở mang kiến thức, kiến tập, học cách làm nghề, chịu áp lực, lắng nghe và quan trọng nhất là hiểu mình muốn trở thành người nghệ sĩ như thế nào. Vì vậy, danh hiệu quán quân không phải dấu chấm hết. Lê Mai Anh xem chiếc cúp như một dấu mốc lớn nhưng đồng thời cũng là lời nhắc về trách nhiệm trong chặng đường phía trước. “Chiếc cúp giống như một cánh cửa mở ra một chặng đường mới”, nữ ca sĩ chia sẻ.