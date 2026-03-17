Cô gái Khmer khởi nghiệp làm nhang sạch từ nghệ trắng

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm hóa học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chị Đa Ni được tuyển dụng làm nhân viên phòng thí nghiệm tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh (cũ). Trong quá trình công tác, chị vừa làm vừa học và hoàn thành chương trình thạc sĩ kỹ thuật hóa học năm 2018.

Nghệ trắng được chị Đa Ni trồng theo hướng hữu cơ để làm nhang sạch ẢNH: DUY TÂN

Sản phẩm nhang gừng nghệ

"Nhà tôi trồng khoảng 3.000 m2 nghệ trắng; khi thu hoạch, phần củ đem bán, thân và lá bị bỏ. Tôi nghĩ nếu tận dụng được phần phế phẩm này sẽ vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo ra sản phẩm có giá trị", chị kể.

Năm 2021, chị Đa Ni bắt đầu nghiên cứu quy trình làm nhang sạch, tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo và đầu tư máy se nhang. Thử nghiệm ban đầu với bột củ nghệ không thành công do nhang khó cháy, chị tiếp tục nghiên cứu, nghiền thân và lá nghệ trắng kết hợp nghệ vàng, phối trộn bột kết dính theo tỷ lệ phù hợp. Kết quả, nhang làm ra cháy đều, mùi thơm dịu nhẹ, không gây khó chịu.

Theo chị Đa Ni, nghệ trắng được lấy từ H.Cầu Kè (cũ) có hương thơm đặc trưng, củ và lá đều tỏa mùi dễ chịu. Kết quả phân tích cho thấy khói sinh ra từ nhang nghệ không chứa chất độc hại; đồng thời có tính diệt khuẩn, giúp hạn chế vi khuẩn gây kích ứng mũi. Nhờ đặc tính an toàn này, sản phẩm được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là các spa, cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Năm 2023, sau khi sản phẩm nhang nghệ dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường, chị Đa Ni xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho mô hình khởi nghiệp. Thời gian đầu, do giá bán khá cao và sản phẩm còn mới mẻ nên nhang nghệ chưa được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi.

Nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ, chị Đa Ni tích cực quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Từ đó, nhang nghệ ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhang nghệ của gia đình chị được kiểm nghiệm tại Sở KH-CN TP.HCM. Kết quả cho thấy sản phẩm không chứa các chất S (lưu huỳnh), KNO₃, H₃PO₄; khói nhang không có HF, CO, H₂S, NO₂, SO₂, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Cuối năm 2023, nhang nghệ được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Với ý tưởng sáng tạo này, chị Đa Ni tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh" và đã đoạt giải ba.

Hiện chị sản xuất nhiều sản phẩm từ củ nghệ trắng như: nhang thắp hương, nhang nụ đuổi muỗi, bột nghệ, viên nghệ trắng mật ong, xà bông. Mới đây, chị ra mắt sản phẩm nhang nghệ gừng, kết hợp giữa lá nghệ trắng và củ gừng, tạo nên mùi thơm ngọt dịu như kẹo. Nhang nghệ bán với giá 55.000 đồng/hộp, bột nghệ giá 120.000 đồng/bịch.

Ngoài ra, chị còn đầu tư trồng hơn 5.000 m2 nghệ theo hướng hữu cơ nhằm chủ động nguồn nguyên liệu sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bình quân mỗi tháng, mô hình mang lại cho chị thu nhập hơn 10 triệu đồng, mở ra hướng đi bền vững cho sản phẩm thủ công gắn với tri thức khoa học và bản sắc văn hóa Khmer.