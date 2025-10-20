Cô gái 'khổng lồ' cao hơn 2 m ở TP.HCM: 'Tôi phải sống cho chính mình'

Chị Nguyễn Thị Kiều, quê ở Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ), là vận động viên người khuyết tật môn điền kinh, nhóm môn ném đẩy gồm: ném đĩa, ném lao và đẩy tạ. Chị Kiều nổi bật giữa đám đông, thường bị nhiều người chú ý vì chiều cao và cân nặng như "người khổng lồ".

Năm 2019, chị vào TP.HCM, quyết tâm theo con đường thể thao người khuyết tật. Trước đó, chị từng chơi nhiều môn như đẩy gây, bóng chuyền, từng tham gia một số giải thể thao phong trào.

Gia đình chị Kiều có 6 người, không ai quá cao nhưng riêng chị thì bắt đầu phát triển chiều cao nhanh từ lúc khoảng hơn 12 tuổi. Bố mẹ thấy lạ nên đưa đi khám, bác sĩ bảo chị bị rối loạn về hormone tăng trưởng.

"Tôi chỉ mới ngừng phát triển chiều cao khoảng 7 năm nay. Lúc nhỏ vì bị trêu chọc nên tôi nghỉ học sớm, giờ thì tôi tự tin hơn vì không còn để ý những lời nhận xét, mình phải sống cho mình", chị Kiều chia sẻ.

Sáng 17.10, chị Kiều có lịch tập luyện ném đĩa với huấn luyện viên ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, phường Linh Xuân Ảnh: Phan Diệp

Suốt hơn 2 tiếng, chị phơi mình giữa nắng, tập ném đĩa, chuẩn bị tham dự giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật tổ chức tại Lâm Đồng Ảnh: Phan Diệp

Với chiều cao và cân nặng quá cỡ, chị thường được mọi người gọi là "người khổng lồ" Ảnh: Phan Diệp

Hơn 10 năm trước, sau một cơn sốt, chị Kiều bị co rút các cơ. Chị sợ thời tiết lạnh vì có cảm giác toàn thân cứng đờ Ảnh: Phan Diệp

Thầy Nguyễn Văn Hiển - trợ lý huấn luyện viên điền kinh người khuyết tật là người đồng hành cùng chị Kiều từ lúc chị mới vào TP.HCM. Thầy Hiển chia sẻ: "Kiều tuy có lực ném tốt nhưng các thao tác không linh hoạt, các khớp hơi cứng nên phải nỗ lực rất nhiều" Ảnh: Phan Diệp

"Thành tích tại giải thi đấu quốc tế tốt nhất của Kiều môn ném đĩa là 24,95 m", thầy Hiển cho biết Ảnh: Phan Diệp

Chị Kiều và vận động viên Trần Thị Thúy Hằng (34 tuổi) cùng tập luyện trên sân, sáng 17.10 Ảnh: Phan Diệp

Phút nghỉ giải lao của 3 thầy trò Ảnh: Phan Diệp

"Nhờ thể thao, tôi tìm được niềm vui cho mình. Không chỉ được đi nhiều nơi, có tiền trang trải cuộc sống, khi gặp những anh chị người khuyết tật khác tôi thấy bản thân mình còn may mắn lắm. Tôi không không còn buồn về ngoại hình của mình nữa", chị nói Ảnh: NVCC

Đôi giày của chị Kiều (phải) có size số 50, là hàng nước ngoài mua lại từ một người bạn. "Ngày xưa mua đồ khó lắm nhưng mấy năm nay dễ hơn. Quần áo có thể đặt size lớn trên mạng, nhưng riêng dép thì tôi phải đi chợ Bến Thành mới có chỗ bán", chị nói Ảnh: Phan Diệp

Giọng nói ồm ồm, thân hình cao lớn nên có nhiều người tưởng chị khó gần. Tuy nhiên, cô gái "khổng lồ" rất thân thiện và vui vẻ, trái ngược vẻ bề ngoài Ảnh: Phan Diệp

Khi được hỏi về chuyện tình cảm hay kế hoạch lập gia đình, chị Kiều chỉ cười trừ và nói: "Mục tiêu lớn nhất của tôi hiện tại là muốn phá vỡ kỷ lục thi đấu của bản thân. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe và hài lòng, vui vẻ với cuộc sống hiện tại" Ảnh: Phan Diệp







