Cô gái 'khổng lồ' cao hơn 2 m ở TP.HCM: 'Tôi phải sống cho chính mình'

Chị Nguyễn Thị Kiều (35 tuổi, ở TP.HCM) cao 2,03 m, nặng 140 kg. Cô gái 'khổng lồ' hay bị mọi người chú ý, từng tự ti phải nghỉ học sớm nhưng giờ đã thay đổi vì 'tôi phải sống cho mình'.
Chị Nguyễn Thị Kiều, quê ở Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ), là vận động viên người khuyết tật môn điền kinh, nhóm môn ném đẩy gồm: ném đĩa, ném lao và đẩy tạ. Chị Kiều nổi bật giữa đám đông, thường bị nhiều người chú ý vì chiều cao và cân nặng như "người khổng lồ".
Năm 2019, chị vào TP.HCM, quyết tâm theo con đường thể thao người khuyết tật. Trước đó, chị từng chơi nhiều môn như đẩy gây, bóng chuyền, từng tham gia một số giải thể thao phong trào.
Gia đình chị Kiều có 6 người, không ai quá cao nhưng riêng chị thì bắt đầu phát triển chiều cao nhanh từ lúc khoảng hơn 12 tuổi. Bố mẹ thấy lạ nên đưa đi khám, bác sĩ bảo chị bị rối loạn về hormone tăng trưởng.
"Tôi chỉ mới ngừng phát triển chiều cao khoảng 7 năm nay. Lúc nhỏ vì bị trêu chọc nên tôi nghỉ học sớm, giờ thì tôi tự tin hơn vì không còn để ý những lời nhận xét, mình phải sống cho mình", chị Kiều chia sẻ.
