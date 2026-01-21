Cô gái kiếm 40 - 50 triệu đồng/tháng từ những mô hình gỗ tí hon

Nguyễn Đặng Tú Trâm, ngụ tại 209/2/6A P. Gò Vấp, TP.HCM (trước đây là P.10, Q.Gò Vấp), chia sẻ trước đây từng là một chuyên viên thiết kế trò chơi sau nhiều năm làm việc quá sức đến mức phải nhập viện, Trâm nhận ra nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

"Thời điểm đó, trên máy tính bảng, mình chỉ biết vẽ vì đó vừa là thế mạnh và cũng là đam mê của mình, và rồi căn nhà của bà dần xuất hiện sau từng nét vẽ, đây là nơi chứa đựng vô số hình ảnh vô tư, vô lo lúc mình còn bé. Từ đó, trong lòng mình trỗi dậy niềm vui sướng cùng nhiều dự định cho doanh nghiệp nhỏ của mình trong tương lai", Trâm nhớ lại.

Nguyễn Đặng Tú Trâm diện áo dài khi đi chơi cùng gia đình ẢNH: NVCC

Bộ mảnh ghép từng lát cắt của đời sống người Việt Nam luôn là sản phẩm bán chạy nhất của Trâm ẢNH: NVCC

Trâm cho biết cô chọn khơi gợi lại những hoài niệm thông qua những vật dụng quen thuộc như: tivi cũ, điện thoại quay số hay phích nước… "Thế hệ 9x tìm lại chính mình trong khoảnh khắc chơi bắn bi cùng bạn hay được bà quạt cho mát trong giờ nghỉ trưa… Còn các bạn trẻ bây giờ lại được tận mắt trông thấy từng góc nhà mang đầy hơi ấm hoài cổ. Đó là lý do những mô hình về gia đình luôn cháy hàng vào thời gian đầu mình vừa khởi nghiệp. Mình còn đưa ra thêm sản phẩm móc khóa hình miếng ngọc bội lấy cảm hứng từ trang sức của các công chúa xưa", Trâm cười nói.

Trâm cho biết các mô hình do cô thiết kế, may mắn được nhiều bạn trẻ biết đến và yêu thích. Vì thế, công việc này hiện mang lại cho cô nguồn thu nhập khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng.

Những nét đặc trưng của mỗi vùng miền được khắc họa đầy đủ và giao thoa trên những lát gỗ nhỏ ẢNH: NVCC

Móc khóa được phác họa dễ thương mang phong cách truyền thống được lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian văn hóa Việt Nam ẢNH: NVCC

Trâm lấy cảm hứng từ các nguyên tố kim thủy mộc hỏa thổ và cho ra mắt bộ sản phẩm Ngựa ngũ hành ẢNH: NVCC

"Mình đã dành phần lớn thời gian để quan sát cuộc sống, từ những tư liệu đó, mình bắt đầu phác thảo ý tưởng và tỉ mỉ đi nét, phối màu trên phần mềm photoshop để tạo nên bản vẽ kỹ thuật số hoàn thiện nhất. Sau khi dàn sản phẩm trên phần mềm chuyên dụng, hình ảnh sẽ được in UV trực tiếp lên mặt gỗ để đảm bảo độ bền màu, sau đó các chi tiết nhỏ được cắt gọt chính xác bằng máy. Cuối cùng, mình tự tay thiết kế bao bì và tỉ mỉ đóng gói từng sản phẩm", Trâm tâm sự.

Ngắm nhìn từng tác phẩm mà mình tự làm ra, Trâm không giấu nổi vẻ vui mừng trong ánh mắt, cô tự hào kể: "Để những tác phẩm đạt đến độ hoàn thiện như hiện tại, mình đã trải qua không ít đêm mất ngủ cùng hàng loạt thử nghiệm thất bại. Từ việc hình in trên gỗ bị bong tróc, nhòe màu đến các chi tiết mô hình bị lỏng lẻo, dễ gãy khi sử dụng thực tế, mình đã phải sửa đổi thiết kế tới 5,6 lần cho mỗi lô hàng. Đối với mình mỗi món đồ mình làm ra khi đến tay khách phải là tốt nhất".

Một trong những bạn trẻ mua hàng và yêu mến các tác phẩm lấy cảm hứng từ lối sống và văn hóa của người Việt, Cao Hoàng An (25 tuổi), chuyên viên thiết kế 2D trang sức cho một công ty ở P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, cho biết: "Dù thuộc lớn lên cùng môi trường số và tiếp cận công nghệ từ sớm nhưng những giá trị văn hóa xưa vẫn để lại dấu ấn rõ nét trong trải nghiệm sống của mình. Chính sự kết hợp giữa sự hoài cổ và hiện đại đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến mình có sự yêu thích đối với các sản phẩm mang tính trang trí lại đậm chất nghệ thuật".



