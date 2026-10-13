Cô gái lai Việt - Thổ Nhĩ Kỳ gây chú ý ở Miss Charm Vietnam

Sau đợt casting diễn ra tại TP.HCM, ban tổ chức Miss Charm Vietnam 2026 chính thức công bố 24 gương mặt bước tiếp vào vòng chung kết. Theo nhà thiết kế Lê Hữu Nhân - Giám đốc quốc gia của Miss Charm Vietnam, chất lượng của dàn thí sinh năm nay đồng đều, không chỉ sở hữu hình thể đẹp mà còn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhập cuộc. “Mỗi thí sinh đều mang một màu sắc và thế mạnh riêng biệt", Lê Hữu Nhân chia sẻ.

Trong dàn thí sinh, Hatice Yavuz (SBD 112) là cái tên gây chú ý khi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng việc thành thạo 4 ngôn ngữ (Anh, Việt, Trung, Thổ Nhĩ Kỳ). Cô sinh năm 2008, cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 90-63-100. Hiện tại, Hatice Yavuz đang hoạt động trong vai trò người mẫu.

Nhan sắc tuổi 18 của thí sinh Hatice Yavuz Ảnh: BTC

Nói về lý do ghi danh thi Miss Charm Vietnam 2026, Hatice Yavuz cho biết chủ đề cuộc thi “Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa” khá gần gũi với cô. Bởi cô gái 18 tuổi lớn lên giữa 2 nền văn hóa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi nhận ra rằng vẻ đẹp không nằm trong một khuôn mẫu cố định. Vẻ đẹp đẹp nhất khi chúng ta biết trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện văn hóa của mình với thế giới”, cô chia sẻ.

Nhan sắc top 24 của Miss Charm Vietnam

Bước vào chặng đường tiếp theo, top 24 sẽ tập trung tại TP.HCM để tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, thực hiện các dự án cộng đồng và hoàn thiện các phần thi phụ quan trọng như Charm Heritage, Charm Fashion, Charm Community… trước khi bước vào đêm chung kết vào tối 22.10 tại Đồng Nai.

La Hoàng Kỳ Duyên thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao trong top 24. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 85-62-87, hiện đang là sinh viên. Người đẹp 19 tuổi nổi tiếng với vai trò nhà sáng tạo nội dung, có hơn 1,3 triệu lượt theo dõi Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Minh Ngọc (trái) cao 1,68 m, hoạt động với vai trò diễn viên, gây ấn tượng bởi vòng eo 58 cm. Cô từng giành danh hiệu á hậu tại Miss Celebrity Vietnam 2025. Trong khi đó, Lê Trần Anh Thư từng giành á hậu tại Miss Heritage Culture Vietnam 2026. Cô cao 1,7 m, là đại diện đến từ Tây Ninh Ảnh: BTC

Lý Thị Diễm Trinh sinh năm 1996, quê Cần Thơ. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-60-90, hiện đang làm công việc người mẫu. Nữ thí sinh có kinh nghiệm trình diễn tốt, từng ghi tên mình vào top 8 Miss Global Vietnam 2024 Ảnh: BTC

Nguyễn Lê Yến Nhi (trái) là người đẹp đến từ Thanh Hóa, sinh năm 1996, cao 1,67 m. Trong khi đó, Hồ Yến Loan hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên Ảnh: BTC

Hà Lê Quỳnh Nga năm nay 18 tuổi, cao 1,71 m, hiện là sinh viên. Ứng viên đến từ Đồng Nai sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 84-62-90. Cô từng vào top 30 Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Bùi Thu Uyên và Bùi Thu Thủy là cặp chị em ruột ghi danh Miss Charm Vietnam 2026. Cả hai là ứng viên đến từ Đắk Lắk, gây chú ý với chiều cao 1,72 m Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Tú Thanh sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 82-63-95, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu Ảnh: BTC