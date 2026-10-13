Cô gái lai Việt - Thổ Nhĩ Kỳ gây chú ý ở Miss Charm Vietnam

Sau đợt casting diễn ra tại TP.HCM, ban tổ chức Miss Charm Vietnam 2026 chính thức công bố 24 gương mặt bước tiếp vào vòng chung kết. Theo nhà thiết kế Lê Hữu Nhân - Giám đốc quốc gia của Miss Charm Vietnam, chất lượng của dàn thí sinh năm nay đồng đều, không chỉ sở hữu hình thể đẹp mà còn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhập cuộc. “Mỗi thí sinh đều mang một màu sắc và thế mạnh riêng biệt", Lê Hữu Nhân chia sẻ.
Trong dàn thí sinh, Hatice Yavuz (SBD 112) là cái tên gây chú ý khi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng việc thành thạo 4 ngôn ngữ (Anh, Việt, Trung, Thổ Nhĩ Kỳ). Cô sinh năm 2008, cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 90-63-100. Hiện tại, Hatice Yavuz đang hoạt động trong vai trò người mẫu.
Nói về lý do ghi danh thi Miss Charm Vietnam 2026, Hatice Yavuz cho biết chủ đề cuộc thi “Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa” khá gần gũi với cô. Bởi cô gái 18 tuổi lớn lên giữa 2 nền văn hóa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi nhận ra rằng vẻ đẹp không nằm trong một khuôn mẫu cố định. Vẻ đẹp đẹp nhất khi chúng ta biết trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện văn hóa của mình với thế giới”, cô chia sẻ.
Nhan sắc top 24 của Miss Charm Vietnam
Bước vào chặng đường tiếp theo, top 24 sẽ tập trung tại TP.HCM để tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, thực hiện các dự án cộng đồng và hoàn thiện các phần thi phụ quan trọng như Charm Heritage, Charm Fashion, Charm Community… trước khi bước vào đêm chung kết vào tối 22.10 tại Đồng Nai.
Nguyễn Thị Minh Ngọc (trái) cao 1,68 m, hoạt động với vai trò diễn viên, gây ấn tượng bởi vòng eo 58 cm. Cô từng giành danh hiệu á hậu tại Miss Celebrity Vietnam 2025. Trong khi đó, Lê Trần Anh Thư từng giành á hậu tại Miss Heritage Culture Vietnam 2026. Cô cao 1,7 m, là đại diện đến từ Tây Ninh
Ảnh: BTC
Nguyễn Lê Yến Nhi (trái) là người đẹp đến từ Thanh Hóa, sinh năm 1996, cao 1,67 m. Trong khi đó, Hồ Yến Loan hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên
Ảnh: BTC
Bùi Thu Uyên và Bùi Thu Thủy là cặp chị em ruột ghi danh Miss Charm Vietnam 2026. Cả hai là ứng viên đến từ Đắk Lắk, gây chú ý với chiều cao 1,72 m
Ảnh: BTC
Nguyễn Quỳnh Anh (trái) là ứng viên đến từ Tây Ninh, hiện hoạt động trong vai trò nhà thiết kế thời trang. Trong khi đó, Tuyết Nhi sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên, từng giành danh hiệu Hoa khôi Miss LAW Hutech 2023
Ảnh: BTC
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