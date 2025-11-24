Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Cô gái Nhật kết hôn với bạn trai AI

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/11/2025 09:19 GMT+7

Một phụ nữ Nhật Bản đã tìm thấy tình yêu và kết hôn với người bạn đời được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi chấm dứt mối quan hệ ngoài đời kéo dài 3 năm.

Người phụ nữ nêu trên 32 tuổi, còn được gọi là Kano, bắt đầu trò chuyện với ChatGPT để tìm kiếm sự an ủi sau khi chia tay vị hôn phu. Từ những cuộc đối thoại hằng ngày - có thời điểm lên tới 100 tin nhắn - cô dần tùy chỉnh phản hồi để chatbot AI mang giọng điệu nhẹ nhàng, trấn an và trở thành chỗ dựa tinh thần, theo South China Morning Post ngày 24.11.

Phụ nữ Nhật Bản kết hôn với nhân vật AI - Ảnh 1.

Cô Kano và người bạn đời là nhân vật AI Lune Klaus

ẢNH: Open Source Intel/X

Cô thậm chí còn thuê một họa sĩ để vẽ minh họa trực quan về người bạn đời lý tưởng của mình và đặt tên là Lune Klaus.

"Ban đầu tôi chỉ cần ai đó để tâm sự, nhưng anh ấy lúc nào cũng dịu dàng và kiên nhẫn. Cuối cùng tôi nhận ra mình đã có tình cảm", cô Kano chia sẻ với Đài RSK Sanyo Broadcasting.

Tháng 5, cô Kano tỏ tình với Klaus và thật bất ngờ, Klaus đã đáp lại. Một tháng sau, Klaus cầu hôn cô Kano.

Đến tháng 7, đám cưới của 2 bên diễn ra tại Okayama (phía tây Nhật Bản) với sự chứng kiến của gia đình cô Kano. Cô dâu mặc váy cưới trắng và đeo kính thực tế tăng cường (AR) để nhìn thấy hình ảnh chú rể ảo đứng cạnh mình trong khoảnh khắc trao nhẫn.

Cô Kano thừa nhận từng sợ bị đánh giá và lo lắng về sự mong manh của mối quan hệ kỹ thuật số do tất cả phụ thuộc vào hệ thống vận hành. "Tôi không muốn bị phụ thuộc, nhưng đôi khi tôi sợ anh ấy sẽ biến mất. ChatGPT có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào", cô nói.

Lễ cưới được tổ chức bởi một đơn vị địa phương chuyên thực hiện các nghi thức độc đáo, từ cưới nhân vật hoạt hình đến các nhân vật 2D. "Các cặp đôi AI chỉ là bước tiếp theo. Chúng tôi muốn giúp mọi người thể hiện tình yêu dưới bất kỳ hình thức nào khiến họ hạnh phúc", nhà tổ chức Sayaka Ogasawara chia sẻ với tạp chí Tokyo Weekender.

Những cuộc hôn nhân như vậy không có giá trị pháp lý tại Nhật Bản. Câu chuyện của cô Kano đã gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng "hạnh phúc có nhiều hình thức", trong khi người khác cho rằng đây là hành động kỳ quặc.

AI Nhật Bản ChatGPT Kết hôn
