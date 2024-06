Cô gái Pháp xinh đẹp về TP.HCM tìm mẹ ruột tên Hồ Thị Cẩm Tú: 'Mẹ ở nơi nào...'

Không biết mình có giống mẹ không…

Về lại TP.HCM tìm mẹ ruột, chị Maé Mazerolle (29 tuổi) cảm thấy nơi này thân thuộc như ở nhà, như thể đã sống ở đây suốt cả cuộc đời.



Lớn lên ở Cassis, một thị trấn bình yên ở miền Nam nước Pháp, cô gái Pháp gốc Việt Maé có một tuổi thơ trọn vẹn. Chị kể mình trong một căn nhà ấm áp với khu vườn nhỏ xinh xắn, cha mẹ nuôi thương chị và cũng thương nhau, chị lớn lên trong tình yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn.

Chị Maé (phải) có cuộc sống hạnh phúc ở Pháp, nhưng vẫn không thôi mong muốn tìm lại mẹ ruột của mình NVCC

Dẫu vậy, từ thuở ấu thơ, Maé đã không thôi thắc mắc về gốc gác, nguồn cội cội mình. Chị cảm thấy bản thân cần phải biết mình đến từ đâu. Thế nhưng cô gái giấu kín điều đó trong lòng, chưa bao giờ, chị thực sự nói điều đó với cha mẹ nuôi hay tâm sự cùng chị nuôi của mình.

"Tôi không biết mình có giống mẹ hay không. Tôi không biết câu chuyện của mẹ, không biết chúng tôi có chung sở thích hay tính cách hay không. Điều đó khiến tôi buồn và cảm thấy như có điều gì đó chưa trọn vẹn trong tâm hồn mình. Thậm chí, chỉ cần có một bức ảnh của mẹ thôi, cũng đủ để lấp đầy khoảng trống đó…", cô gái Pháp bày tỏ.

Theo hồ sơ nhận nuôi được gìn giữ chu đáo gần 3 thập kỷ, chị Maé có tên tiếng Việt là Hồ Thị Cẩm Vân, sinh ngày 7.10.1995 tại Trạm Y tế Tam Bình (Trung tâm Y tế Thủ Đức) với biên lai khai sinh số 06 cùng ngày. Tuy nhiên trên thực tế, theo lời kể cha mẹ nuôi, chị được sinh vào ngày 2.10.1995.

Cô gái Pháp có tuổi thơ trọn vẹn bên cha mẹ nuôi NVCC

Những hồ sơ nhận nuôi với thông tin ít ỏi về mẹ còn được gìn giữ NVCC

Tình trạng sức khỏe của Cẩm Vân lúc chào đời được nhận xét "bé khỏe, khóc to, bú được" và nặng 3,1 kg, được mẹ sinh thường. Người mẹ khai tên Hồ Thị Cẩm Tú, sinh năm 1971 làm nghề thợ may. Hồ sơ khuyết thông tin người cha. Vì một lý do nào đó, người mẹ đã rời bỏ con khỏi trạm y tế, không trở lại.

Cẩm Vân được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức). Sau đó, bé gái bất hạnh được một cặp vợ chồng Pháp nhận nuôi và cuộc đời cũng bước sang một trang mới tươi sáng.

Biết ơn mẹ, thật nhiều!

Tuổi 11 và 15, chị Maé cùng với cha mẹ nuôi và anh chị em của mình trở lại Việt Nam. Nhưng những lần đó, chị cảm thấy mình giống một khách du lịch hơn là một người tìm về với nguồn cội.

Chuyến đi năm ngoái thì khác. Khi đó, chị một mình về lại TP.HCM mang theo quyết tâm tìm lại mẹ. Cô gái Pháp khám phá thành phố này và cảm thấy như thể đã biết đến nó cả đời. Ở đây, chị cảm thấy thân thuộc đến lạ, như đang ở nhà của mình.

"Đó cũng là một cảm giác kỳ lạ khi được bao quanh bởi những người trông giống tôi nhưng tôi không thể giao tiếp được. Điều đó làm tôi có chút buồn. Thế nhưng nhịp sống và sự thân thiện của mọi người ở đây chính là điều làm tôi cảm thấy gần gũi", chị bày tỏ.

Cô gái Pháp nhiều lần trở lại Việt Nam NVCC

Với sự giúp đỡ, kết nối của ông Huỳnh Tấn Sanh, một người tốt bụng hỗ trợ các trường hợp người nước ngoài tìm thân nhân tại Việt Nam, chị tìm đến cô nhi viện năm xưa. Chuyến đi đã mang lại cho cô gái thật nhiều cảm xúc đặc biệt, dẫu rằng không có thông tin mới trên hành trình tìm lại mẹ ruột của mình.

Ông Sanh cũng cho biết khi được chị Maé liên lạc, ông đã thực sự xúc động trước câu chuyện tìm mẹ của cô gái trẻ và hỗ trợ hết mình. Ông hy vọng rằng hành trình của cô gái Pháp sẽ sớm có được tin vui.

Nếu bạn hỏi tôi có trách mẹ không, vì đã bỏ rơi tôi, thì chắc chắn là không mà ngược lại tôi cảm thấy biết ơn bà. Tôi thậm chí còn thương mẹ, vì nghĩ rằng mẹ đã phải sống với điều đó suốt cả cuộc đời. Nhờ mẹ, tôi đã có một tuổi thơ tuyệt vời. Mẹ ơi, con vẫn ổn. Con vẫn nghĩ về mẹ mỗi ngày! Chị Maé Mazerolle, Người Pháp gốc Việt

Hiện tại, chị Maé đang sống cùng người bạn đời ở Aix-en-Provence và Paris, làm việc trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp. Cô gái dự định tháng 11 tới đây sẽ về lại TP.HCM lần nữa, và không bao giờ bỏ cuộc trên hành trình tìm mẹ của mình, cho tới khi chị thực sự biết được đáp án…