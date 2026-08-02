Cô gái sở hữu IELTS 8.5, Hoa khôi Ngoại thương ghi danh Hoa hậu Việt Nam

Vòng sơ khảo khu vực phía nam của Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM, với sự ghi danh của khoảng 100 thí sinh. Họ trải qua các vòng thi như đo nhân trắc học, phỏng vấn kín… dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, BTV Lê Diệu Minh, ca sĩ Ái Phương và Hoa hậu Hà Trúc Linh. Trong khi đó, nhà báo Lê Xuân Sơn đảm nhận vai trò cố vấn cuộc thi.

Vòng sơ khảo phía nam năm nay ghi nhận sự đa dạng về độ tuổi, ngành học, nghề nghiệp và quê quán. Nhiều thí sinh mới 18, 19 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc đang học những năm đầu đại học. Bên cạnh đó là các du học sinh, tiếp viên hàng không, dược sĩ, thạc sĩ và những ứng viên đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhan sắc dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau thành tích Hoa khôi Ngoại thương, Lê Phương Nghi tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngoài nhan sắc rạng rỡ, cô còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập ấn tượng với IELTS 7.5, sử dụng tiếng Nhật. Ngoài ra, người đẹp còn chuẩn bị kỹ năng catwalk, ứng xử, tài năng cho lần "chinh chiến" này Ảnh: BTC

Trịnh Ngọc Huyền gây chú ý khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2007, đang theo học ngành học Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Tài chính - Marketing. Ứng viên 19 tuổi được biết đến với danh hiệu hoa khôi của trường Ảnh: BTC

Nguyễn Thảo Nguyên đang theo học ngành Truyền thông kỹ thuật số và Tiếp thị kinh doanh tại Đại học Queensland (Úc). Cô dự định tiếp tục học lên bậc thạc sĩ Ảnh: BTC

Nguyễn Hồng Hạ Nghi năm nay 19 tuổi, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Cô mong muốn trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, bên cạnh học vấn, mặt bằng sắc vóc của thí sinh được đánh giá tương đối đồng đều. Phần lớn các cô gái có sự chuẩn bị kỹ về hình thể, phong thái, kỹ năng trình diễn và giao tiếp Ảnh: BTC

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô ấn tượng với sự đa dạng của dàn thí sinh. Nữ giám khảo đặc biệt đánh giá cao những cô gái có nhiều tài lẻ, khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt Ảnh: BTC

Một số thí sinh sở hữu thành tích học tập và ngoại ngữ nổi bật. Trong đó, Trần Nguyễn Như Ý vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Dược học tại Đại học Y dược TP.HCM. Hay thí sinh Lê Thị Hạnh Dung có bằng thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh - TESOL, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5 và có năng khiếu vũ đạo. Nguyễn Lê Nguyên Phương hiện là tiếp viên hàng không, đồng thời vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế quốc tế tại Trường đại học Ngoại thương.

Trải qua các vòng thi, ban giám khảo chọn ra 21 cô gái bước tiếp vào vòng chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, gồm Nguyễn Thị Thúy Dung, Nguyễn Thị Kim Châu, Gouband Lisa, Võ Thị Mến, Nguyễn Thái Anh Thư, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Đinh Hoàng Gia Linh, Đinh Diệu Anh, Nèang Lin, Trịnh Ngọc Huyền, Trương Văn Tú Tâm, Lưu Phương Anh, Văn Hà Phương Nhi, Nguyễn Phương Nghi, Lê Phương Nghi, Cao Trần Tú Anh, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Vũ Lâm Bảo Chi, Đoàn Hải Lan, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi.