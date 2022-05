Cô gái tên Quân liên tục đạt 'quán quân', 'á quân'...

"Người săn giải"

Tham gia Street Dance Vietnam, Mai Thiên Quân (thành viên nhóm JokerRock) lập tức để lại ấn tượng mạnh bởi thi đấu tự tin, bản lĩnh và có những màn biểu diễn các kỹ năng nhảy đỉnh cao, điêu luyện. Và có thể nói, tính đến nay, nữ vũ công 26 tuổi người Đồng Nai này đang là cô gái được mến mộ rất nhiều. Không những được yêu thích ở cộng đồng nhảy đường phố Việt Nam, Mai Thiên Quân còn được dân mạng tìm kiếm để xem: "Người đó là ai?", "Mai Thiên Quân là ai?"...

Thật ra, cái tên Mai Thiên Quân không xa lạ trong cộng đồng những người yêu thích nhảy múa. Bởi lẽ trong 5 năm trở lại đây, Mai Thiên Quân được ví như "người săn giải", vì sở hữu gia tài những thành tích cực "khủng" trong các cuộc thi định danh về nhảy. Ngạc nhiên là trong phần lớn các giải thưởng thì Mai Thiên Quân luôn đạt quán quân hoặc á quân. Có thể kể như quán quân các cuộc thi: Freestyle 1vs1 OMGcrew Dance Battle 2018; TS dance battle 2018, HipHop 1vs1 Back to da HipHop 2018; Hiphop 2vs2 Street Dance battle 2018; Hiphop 2vs2 FreeSpirit Sea Qualifier 2019; Cypher Queen StreetWarrior Block Party 2019; Freestyle 1vs1 Hit The Beat 2020; Đấu Trường Đường Phố - RedBull street battle 2020; Allstyle 5vs5 Jokerrock 9th Anniversary Jam 2021... Cô gái mê nhảy này còn giành ngôi á quân các cuộc thi: Hiphop 4vs4 GS dance battle; Streetdance team battle Urban Jam 2019; Hiphop1vs1 Show me your Style 2019; Freestyle 1vs1 Rehabstation dance battle 2019; Hiphop StreetBuster 2022...

Với thành tích đáng mơ ước như vậy, vũ công người Đồng Nai còn được tín nhiệm để ngồi ghế giám khảo ở một số giải đấu như: Nhiệt 2019 HaNoi, Cat Fight vol1, Young Local 2 Phan Thiết...

Mai Thiên Quân cũng không thể lý giải nguyên nhân vì sao lại có duyên với các cuộc thi nhảy, với những thành tích có chữ "quân" là quán quân, á quân giống như cái tên.

"Nhưng tôi nghĩ, tôi may mắn nhận những kết quả cao ấy nhờ có tình yêu và niềm đam mê nhảy một cách mãnh liệt", cô gái cá tính, nói.

Mai Thiên Quân kể lại từ nhỏ đã biết lắc lư nhún nhảy mỗi khi các giai điệu nhạc được bật lên. Vào khoảng 7 năm trước, Mai Thiên Quân lên TP.HCM, lân la tìm kiếm những nơi dạy nhảy để học. Vì quá mê nhảy, nên mỗi ngày cô gái này dành đến 9 tiếng đồng hồ chỉ để nhảy. Không những học trong nước, nữ vũ công xinh đẹp này còn đi làm thêm và dành dụm tiền để bay sang các nước lân cận nhằm tìm cơ hội học hỏi những "cây đa cây đề", những chuyên gia nhảy hàng đầu khu vực.





Cũng theo Mai Thiên Quân, có nhiều người hỏi vì sao con gái mà lại yêu thích nhảy? "Tôi chỉ cười và hỏi ngược, tại sao con gái lại không được yêu thích nhảy? Tôi là người bị thu hút bởi chuyển động. Năm 2016, tôi sang Singapore và được gặp Waydi và Majidk, hai hiphoper hàng đầu của Châu Âu lúc đó. Họ truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều nên tôi bắt đầu tìm hiểu về hiphop và cực kì thích bởi vì nó không có quy luật hay giới hạn gì giống như cá tính của tôi vậy. Không những thế, cộng đồng hiphop luôn luôn chào đón, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Để rồi tôi trân quý, không thể rời xa cộng đồng này được và kết duyên với thể loại nhảy này", Mai Thiên Quân kể lại.

Nhảy có giúp kiếm ra tiền hay không thì vẫn sẽ nhảy

Khi được hỏi: "nếu một ngày không được nhảy, cảm giác sẽ như thế nào?". Mai Thiên Quân trả lời ngay: "Sẽ là một ngày không vui vẻ gì. Bởi với tôi, nhảy đã cho tôi rất điều trong cuộc sống này. Như cho tôi được là chính mình, cho tôi nguồn năng lượng tích cực, cho tôi những bài học hay. Và đặc biệt là những người anh em tốt".

Không những "cân" được nhiều thể loại nhảy trong hiphop, Mai Thiên Quân còn có thể nhảy phá cơ, bẻ khớp (có tên là bonebreaking). Nói về điều này, cô gái tên Quân chia sẻ: "Tôi biết đến thể loại này sau một lần được xem trực tiếp. Tôi thấy thích thích nên làm thử và... thành công luôn. Nhưng sau đó tôi đau tay tận một tuần. Mặc dù vậy, từ khoảnh khắc đó, tôi phát hiện tay tôi dẻo thật và tự tập thêm. Nên bây giờ tôi có thể nhảy phá cơ, bẻ khớp rất "ổn".

Đam mê nhảy, nên Mai Thiên Quân đã không ít lần gặp phải chấn thương trong những lúc tập luyện, biểu diễn. "Tôi từng bị chấn thương gối trái và phải mổ gọt một phần sụn chêm. Phải mất khoảng nửa năm để đi lại bình thường. Và sau một năm thì tôi nhảy lại được. Nói chung, dù chấn thương hay có khó khăn gì cũng không thể làm tôi lo lắng hay ngại nhảy. Bởi niềm đam mê nhảy sẽ là động lực giúp tôi vượt qua được những khó khăn", nữ vũ công khẳng định.

Dù xác định nhảy không phải là nghề, nhảy chính là đam mê. Tuy nhiên niềm đam mê này đã và đang giúp Mai Thiên Quân có nguồn thu nhập ổn định. "Thu nhập từ việc nhảy khá ổn. Như tôi thường dạy nhảy và đi biểu diễn, hay nhận quay quảng cáo... Nhưng như tôi đã nói. Nhảy là đam mê. Cho nên nhảy kiếm ra tiền hay không thì tôi vẫn sẽ nhảy thôi. Tôi mong có sức khoẻ để có thể nhảy hoài. Và hơn nữa, tôi ước mơ được làm nghệ thuật, trở thành một người nghệ sĩ thực thụ và giỏi hơn nữa để có thể thể hiện hết những ý tưởng của mình".

Chia sẻ thêm với những cô gái cũng mê nhảy, Mai Thiên Quân cho rằng: "Nếu mê, hãy nhảy. Hãy nhớ rằng nhảy cho bản thân trước. Cứ là chính mình thôi. Hãy thể hiện cá tính của mình trong từng điệu nhảy. Đừng quên thêm một chút “con gái” vào đó để điệu nhảy cuốn hút hơn, bắt mắt hơn, mê hoặc người xem hơn".