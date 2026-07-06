Cô gái tốt nghiệp RMIT đi bán cá kho kể chuyện công việc xứng với tấm bằng

“Học RMIT rồi đi bán cá kho cho mẹ”

Dòng chữ xuất hiện trong đoạn video ngắn của Vũ Anh Thư, 31 tuổi, hiện ở P.Khánh Hội, TP.HCM, đã từng tốt nghiệp Trường ĐH RMIT (cơ sở Nam Sài Gòn), đồng thời là người sáng lập nền tảng thanh lý thời trang Passii, đã thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ, thậm chí tiếc nuối khi cho rằng một người tốt nghiệp trường đại học quốc tế lại chọn công việc “không xứng với tấm bằng”. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng giá trị của việc học không nằm ở chức danh nghề nghiệp.

Vũ Anh Thư, người tốt nghiệp Trường ĐH RMIT, cho biết cô lựa chọn đồng hành cùng công việc kinh doanh cá kho của gia đình vì nhìn thấy giá trị và tiềm năng phát triển của sản phẩm ẢNH: NVCC

Anh Thư cho biết cô đăng video với tâm thế chia sẻ một câu chuyện đời thường, không ngờ lại chạm đến suy nghĩ của nhiều người trẻ.

“Nếu nói đăng video lên mạng xã hội mà không mong được chú ý thì chắc không thật lòng. Nhưng mình không nghĩ video lại được quan tâm nhiều đến vậy. Ban đầu, mình chỉ xem đó là một câu đùa tự trào. Sau đó mình nhận ra câu chuyện chạm đến kỳ vọng xã hội dành cho người trẻ sau khi học hành, đặc biệt là sau khi học ở một môi trường được xem là có nhiều điều kiện. Có lẽ nhiều người cũng đang tự hỏi: rốt cuộc thế nào là phí, thế nào là đúng và thế nào là thành công?”, cô chia sẻ.

Trước khi đồng hành cùng công việc kinh doanh của gia đình, Anh Thư đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thời trang, truyền thông và xây dựng thương hiệu. Cô cũng là người sáng lập nền tảng thanh lý thời trang Passii.

Theo Anh Thư, điều khiến cô quyết định gắn bó với món cá kho của mẹ không chỉ là tình cảm gia đình mà còn bởi nhìn thấy tiềm năng của sản phẩm.

Theo Anh Thư, việc về phụ gia đình bán cá kho không đồng nghĩa với lãng phí kiến thức đã học, mà là cách cô vận dụng tư duy về xây dựng thương hiệu, truyền thông và vận hành vào công việc thực tế ẢNH: NVCC

“Mẹ mình kho cá khoảng 18 tiếng đồng hồ bằng bếp than nên xương mềm, phù hợp với cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Mình nhìn thấy một sản phẩm có chất lượng, có câu chuyện và giải quyết nhu cầu thật của khách hàng. Mình nghĩ mình có thể dùng kinh nghiệm về thương hiệu, truyền thông và vận hành để đưa món cá của mẹ đến với nhiều người hơn”.

Với Anh Thư, một công việc “xứng với tấm bằng” không nhất thiết phải là chức danh đẹp hay làm việc tại một doanh nghiệp lớn.

“Bán cá kho nghe rất đời thường nhưng phía sau là bài toán về sản phẩm, thương hiệu, truyền thông, vận hành, phân phối, định giá và khách hàng. Mình không thấy mình đang làm điều nằm ngoài những gì đã học. Ngược lại, mình đang dùng kiến thức theo một cách rất thực tế”.

“Điều quý nhất cha mẹ cho con không phải kỳ vọng, mà là kiến thức”

Bà Châu Ngọc Song Đang, mẹ của Anh Thư, cho biết gia đình chưa từng cảm thấy tiếc khi con gái tốt nghiệp Trường ĐH RMIT nhưng lựa chọn về phụ công việc kinh doanh của gia đình.

“Cho con đi học là để con có kiến thức, có tư duy và trưởng thành, chứ không phải để sau này nhất định phải làm một chức vụ lớn hay công việc thật hào nhoáng. Điều quan trọng là con biết áp dụng những gì đã học vào cuộc sống và sống được với điều mình yêu thích”, bà nói.

Theo bà, bản thân không có nhiều cơ hội học hành nên luôn mong các con được học tập trong điều kiện tốt nhất. Gia đình chưa bao giờ xem việc đầu tư cho con học tập là khoản đầu tư cần phải “thu hồi”. “Kiến thức là thứ theo con cả đời. Nếu có điều kiện cho con học tốt hơn thì đó là trách nhiệm của cha mẹ”.

Gia đình của Anh Thư ẢNH: NVCC

Điều khiến bà bất ngờ không phải việc con gái quay về phụ gia đình mà là cách Anh Thư nhanh chóng áp dụng những gì đã học vào công việc.

“Thư không trực tiếp kho cá vì việc đó đã có tôi làm. Nhưng con rất giỏi trong việc truyền thông, bán hàng và vận hành. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh số tăng lên rõ rệt”.

Có lần bà hỏi vì sao con có thể làm được nhiều việc như vậy trong thời gian ngắn, Anh Thư chỉ cười đáp: “Chị cho em đi học mà”. Câu trả lời ngắn khiến bà càng tin rằng điều quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con chính là tri thức.

Dưới đoạn video, bên cạnh những ý kiến cho rằng “học trường top rồi bán cá kho là phí”, nhiều người lại bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn của Anh Thư.

Một tài khoản bình luận: “Thời đại này đừng đánh đồng chức danh nghề nghiệp với mục đích giáo dục. Học tập giúp chúng ta có tầm nhìn hơn về công việc mình đang làm. Kiến thức không mất đi đâu cả”.

Một người khác chia sẻ: “Không đánh giá cuộc đời bất kỳ ai. Chỉ cần công việc khiến mình bình yên và không bỏ cuộc”.

Có ý kiến cũng cho rằng xã hội thường kỳ vọng người trẻ phải làm những điều thật lớn lao, trong khi giá trị đôi khi lại bắt đầu từ việc làm tốt những điều rất nhỏ.

Sau tất cả những tranh luận, Anh Thư cho biết điều cô theo đuổi không phải là hình ảnh thành công trong mắt người khác. “Trước đây mình từng quan tâm nhiều đến việc công việc đó có khiến mình trông thành công hay không. Nhưng càng làm, mình càng thấy điều quan trọng là mình có đang tạo ra giá trị thật hay không. Thành công có rất nhiều hình dạng. Điều quan trọng là hình dạng đó phải phù hợp với chính mình ở từng giai đoạn của cuộc sống”.