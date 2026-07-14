Hát cùng bà nội, cô gái 'triệu view' gây chú ý

Không có sân khấu lộng lẫy hay kỹ xảo cầu kỳ, những video ghi lại khoảnh khắc Nguyễn Lê Hiền Trân cất giọng hát, phía sau là bà nội lặng lẽ đệm guitar đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ít ai biết, Hiền Trân (sinh năm 2007) từng đoạt ngôi quán quân chương trình Thần tượng tương lai năm 2017. Hiện cô là sinh viên Nhạc viện TP.HCM, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thay vì chỉ đăng tải những màn trình diễn cá nhân, nữ sinh lại lựa chọn xuất hiện cùng bà nội trong nhiều video, tạo nên dấu ấn riêng với khán giả.

Clip triệu view bắt đầu từ những buổi hát cùng bà nội

Chia sẻ với Thanh Niên, Hiền Trân cho biết ý tưởng quay video cùng bà nội xuất phát từ chính những buổi đàn hát quen thuộc trong gia đình.

“Đây là ý tưởng của mình. Từ trước đến nay hai bà cháu vẫn thường đàn và hát với nhau ở nhà. Sau khi đạt danh hiệu quán quân Thần tượng tương lai, mình muốn tiếp tục chia sẻ âm nhạc theo một cách gần gũi hơn. Mình cũng mong có thể lan tỏa những bài hát ý nghĩa để khán giả nhớ đến mình qua những giá trị chân thật”, nữ sinh nói.

Do Hiền Trân học tại TP.HCM trong khi bà nội sống ở Cần Thơ, hai bà cháu không có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Mỗi tuần, bà lại lên TP.HCM một lần, còn Trân tranh thủ sắp xếp lịch học để quay nhiều video trong cùng một ngày.

Hiền Trân và bà nội Tuyết Hằng ẢNH: NVCC

“Mỗi lần gặp nhau, mình cố gắng quay nhiều clip một lúc để có nội dung đăng dần trong cả tuần. Nhờ vậy mà dù ở xa nhau, hai bà cháu vẫn có thể đều đặn chia sẻ những video mới đến khán giả”, Hiền Trân kể.

Theo nữ sinh, với những bài hát quen thuộc, quá trình ghi hình thường kéo dài khoảng 30 phút đến một giờ. Riêng những ca khúc khó, hai bà cháu có thể dành nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí quay đến tối muộn vì cả hai đều khá cầu toàn. “Chưa ưng ý thì hai bà cháu sẽ quay lại nhiều lần để cả phần hát lẫn phần đàn đều tốt nhất”, cô nói.

"Đ ược ngồi đệm đàn để cháu cất tiếng hát là niềm hạnh phúc"

Dù từng đứng trên nhiều sân khấu và được đào tạo bài bản về thanh nhạc, Hiền Trân cho rằng điều khiến những video cùng bà nội được yêu thích không chỉ nằm ở giọng hát.

“Trên sân khấu là một ca sĩ biểu diễn, còn khi ở bên bà, mình chỉ đơn giản là một người cháu được bà đệm đàn và cùng hát. Có lẽ chính sự gần gũi, tình cảm của hai bà cháu đã chạm đến cảm xúc của khán giả”, cô bày tỏ.

Điều khiến nữ sinh nhớ nhất không phải những con số hàng triệu lượt xem, mà là những bình luận của người xem sau mỗi video.

Những video đàn hát của Hiền Trân và bà nội đạt được lượng tương tác ấn tượng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

“Mình nhớ nhất là những bình luận nói rằng xem video của hai bà cháu khiến mọi người nhớ đến ông bà, nhớ gia đình hoặc cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn sau một ngày làm việc. Đó cũng chính là điều mình mong muốn khi bắt đầu thực hiện những video này”, Hiền Trân chia sẻ.

Nhiều khán giả cũng cho biết điều khiến họ dừng lại xem không chỉ là giọng hát của nữ sinh mà còn là hình ảnh người bà đệm guitar, hát ở phía sau.

Nguyễn Trọng Tú Anh, ở đường Cầu Giấy, P.Mai Dịch, TP.Hà Nội, cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất trong các video không chỉ là giọng hát của Hiền Trân mà còn là hình ảnh bà nội đệm guitar phía sau. “Bà đàn rất chắc tay, giọng vẫn khỏe và đầy cảm xúc. Mình nghĩ bà từng có nền tảng âm nhạc nên phần hòa quyện giữa hai bà cháu mới tự nhiên và cuốn hút như vậy”, Tú Anh nói.

Cùng quan điểm, Vũ Thị Như Quỳnh, ở xã Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, chia sẻ ban đầu cô bấm xem thêm video vì ấn tượng với giọng hát của bà, nhưng càng xem càng bị thu hút bởi sự đồng điệu của hai bà cháu. “Điều mình nhớ nhất là hình ảnh bà vừa đàn vừa hát rất chuyên nghiệp. Chính sự xuất hiện của bà khiến những video trở nên đặc biệt và mang lại cảm giác rất ấm áp”, Như Quỳnh bày tỏ.

Đồng hành cùng cháu trong hầu hết các video, bà nội Nguyễn Thị Tuyết Hằng, người từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cho biết ban đầu bà khá bỡ ngỡ khi quay clip.

“Quay clip khác với đứng trên sân khấu. Nhưng vì chỉ là những khoảnh khắc hai bà cháu cùng đàn, cùng hát nên tôi xem như đang sinh hoạt bình thường ở nhà, thế là mọi thứ rất tự nhiên”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, điều khiến bà hạnh phúc nhất là vẫn có thể tiếp tục sống với âm nhạc thông qua việc đồng hành cùng cháu.

“Âm nhạc đã gắn bó với tôi từ rất lâu. Nếu mình còn có thể đàn, còn có thể truyền cho cháu một chút kinh nghiệm và tình yêu với âm nhạc thì đó là điều rất ý nghĩa. Với tôi, được ngồi đệm đàn để cháu cất tiếng hát cũng là một niềm hạnh phúc”, bà chia sẻ.

Là người theo sát con gái từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, mẹ của Hiền Trân, chị Lê Diệu Hiền cho rằng điều giữ chân khán giả không phải kỹ thuật biểu diễn, mà là sự chân thật.

“Theo chị, điều mọi người yêu thích chính là sự tự nhiên. Bà và Trân đều rất yêu âm nhạc nên mỗi lần ngồi cùng nhau đàn và hát đều rất gần gũi. Hình ảnh một người bà luôn kiên nhẫn đồng hành, còn cháu thì hồn nhiên, tình cảm cũng khiến nhiều người gợi nhớ đến gia đình của chính mình”, chị Hiền nói.

Hiền Trân cho biết sau khi các video lan tỏa, cuộc sống của hai bà cháu không thay đổi quá nhiều. Cả hai vẫn duy trì lịch quay hằng tuần và đang ấp ủ thêm nhiều sản phẩm mới.

“Điều đáng quý nhất với mình không phải clip nào nhiều lượt xem hơn, mà là mỗi video đều nhận được sự yêu thương và những bình luận tích cực từ khán giả. Mình và bà sẽ tiếp tục đồng hành để chia sẻ âm nhạc cũng như những khoảnh khắc giản dị giữa hai bà cháu”, nữ sinh bày tỏ.