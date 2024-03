Cô gái từng hát 'Lạc trôi' gây sốt: Đại gia không thích người như tôi

Khác với hình ảnh nữ tính trên sân khấu, Như Thùy tiết lộ mình là người mạnh mẽ trong cuộc sống NVCC

Như Thùy tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, nhưng bén duyên với sân khấu kịch. Cô từng là thành viên nhóm kịch Buffalo giành quán quân Cười xuyên Việt 2016. Đến năm 2017, giọng ca 9X nổi lên như một hiện tượng khi cover ca khúc Lạc trôi, được khán giả quan tâm. Nữ ca sĩ tham gia một số cuộc thi âm nhạc, gần đây nhất là kết hợp với Võ Đức Trí trong Tỏa sáng sao đôi.

Chia sẻ về bản thân, Như Thùy cho biết khi lên sân khấu, cô đầu tư ngoại hình chỉn chu nhưng ngoài đời lại chuộng phong cách cá tính, năng động. Nữ ca sĩ cho rằng mình không phải “gu” của đại gia vì: “Tính tôi không hợp quen với đại gia. Họ cần những cô gái nữ tính, dịu dàng, biết nũng nịu một xíu, còn tôi thì không. Mọi người gặp tôi ở ngoài thì không nhận ra đâu vì tôi nam tính và quậy, nên đại gia thường không thích những cô gái như tôi”.

Như Thùy không đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào khi yêu, chỉ cần có cảm tình NVCC

Nhắc đến mối quan hệ giữa kiều nữ và đại gia, Như Thùy hoàn toàn ủng hộ. Giọng ca Ở lại và ra đi bày tỏ: “Người đẹp đi chung với đại gia thì tuyệt vời. Những người đẹp được chú ý thường rất giỏi và có tài. Khi họ tài giỏi, họ mong muốn đi với người đàn ông tài giỏi hơn họ. Bản thân tôi cũng muốn quen một người đàn ông tài giỏi hơn mình”.

Song, Như Thùy không có bất kỳ hình mẫu người yêu lý tưởng nào cho bản thân. Với nữ ca sĩ, chỉ cần người đó yêu và làm cho cô có cảm tình là được. Thậm chí, giọng ca 9X cũng không ngần ngại công khai chuyện tình cảm với khán giả nếu phù hợp.

“Khi yêu, tôi chung thủy lắm nhưng tôi phải xem công việc của cả hai có tiện công khai hay không và việc công khai có tốt hơn không. Nếu tốt hơn thì không thành vấn đề, còn nếu công khai mà ảnh hưởng công việc của cả hai và những mối quan hệ xung quanh thì chuyện đó cũng không quan trọng, miễn cả hai tin tưởng nhau là được”, cô nêu quan điểm.

Như Thùy kết hợp với Võ Đức Trí trong Tỏa sáng sao đôi. Tập 13 dự kiến lên sóng ngày 27.3 trên THVL1 NVCC

Như Thùy cho biết cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng vì bản thân còn ham chơi. Gia đình nữ ca sĩ cũng không hối thúc con gái kết hôn sớm, chỉ hy vọng cô tìm được người bạn đời phù hợp. Giọng ca 9X cũng mong muốn có một tổ ấm hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, tuy nhiên chưa phải là thời điểm hiện tại. “Vì tôi vẫn muốn cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật”, thí sinh Tỏa sáng sao đôi bày tỏ.

Đề cập đến các yếu tố để trở thành ca sĩ nổi tiếng, Như Thùy cho rằng cần có tài năng, nhan sắc và sự may mắn. Trong đó, quan trọng nhất là sự may mắn vì nếu không có duyên tham gia các chương trình thì sẽ không có khán giả biết đến và không thể lan tỏa sản phẩm cũng như tên tuổi của mình đến mọi người gần xa. Vì vậy, Như Thùy cho rằng may mắn chính là một yếu tố quan trọng đối với người nghệ sĩ.