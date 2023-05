Cô gái vạch trần trò lừa đảo việc làm trực tuyến

Lừa đảo việc làm trực tuyến đã trở thành một vấn đề phổ biến và thật không may, nhiều người trở thành nạn nhân của chúng. Theo tờ India Times ngày 6.5, Udita Pal (đồng sáng lập công ty khởi nghiệp) đã chia sẻ trải nghiệm của mình trong một cuộc trò chuyện với kẻ giả mạo nhà tuyển dụng.



Trong cuộc trò chuyện, Pal đã trả lời tin nhắn của kẻ lừa đảo bằng những câu trả lời hóm hỉnh và cuối cùng khiến kẻ lừa đảo bỏ cuộc và chặn cô ấy.

Pal đã chia sẻ cuộc trò chuyện trên mạng xã hội với hy vọng nâng cao nhận thức và ngăn những người khác trở thành con mồi của những trò gian lận tương tự.

Theo Pal chia sẻ, kẻ lừa đảo tự nhận mình là Devikar, một nhà tuyển dụng từ Tarus Capital Company Limited ở Mumbai, Ấn Độ. Anh ta yêu cầu Pal xem một video kinh doanh trên YouTube trong 10 giây, sau đó bấm yêu thích và đăng ký kênh.

"Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào, bạn chỉ cần dành vài phút trên điện thoại di động của mình và bạn sẽ nhận được 150 Rupee (khoảng 43.000 đồng)", người tuyển dụng nói.

Cô gái đăng cuộc trò chuyện với kẻ lừa đảo việc làm trực tuyến để cảnh báo mọi người CHỤP MÀN HÌNH TRANG INDIA TIMES

Pal có ba nhiệm vụ phải làm để được tiền đó là xem video, bấm yêu thích và đăng ký, cuối cùng là chia sẻ ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, video mà anh ta gửi cho Pal lại không liên quan gì đến công việc và có tiêu đề: “Caught some idiot trying to scam”, tạm dịch: "Bắt được một số tên ngốc đang cố lừa đảo".

Pal đã đồng ý làm theo hướng dẫn, tuy nhiên, cô yêu cầu anh ta đưa cho cô một nửa số tiền và sau đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ.

Khi người đó nhắc nhở Pal thực hiện ba nhiệm vụ mới được tiền, Pal đã đưa ra một đề nghị vạch trần anh ta: "Được rồi, cả hai chúng ta đều biết bạn sẽ không trả số tiền đó và đang cố gắng lừa gạt. Tại sao bạn không ứng tuyển vào công việc bán hàng tại công ty của tôi và chia sẻ LinkedIn của bạn với tôi?".

Tuy nhiên, người giả danh tuyển dụng đã chặn Pal ngay sau đó. Câu chuyện này đã nhận được hơn 89 nghìn lượt xem trên mạng xã hội.