Cô gái vàng bóng rổ SEA Games 32 phá kỷ lục ghi điểm cá nhân tại Mỹ

Trương Thảo My (Kayleigh Trương) cùng Trương Thảo Vy (Kaylynne Trương) là cặp chị em song sinh từ Mỹ trở về khoác áo đội tuyển nữ bóng rổ Việt Nam. Sau khi lập chiến tích lịch sử cho bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 32, hai cô gái vàng trở về Mỹ tiếp tục việc học và thi đấu tại giải bóng rổ nữ sinh viên Mỹ (NCAA Division I women's basketball) trong màu áo Trường ĐH Gonzaga.

Trương Thảo My tỏa sáng ở giải sinh viên Mỹ, trong màu áo Trường ĐH Gonzaga GWB

Ở lượt trận vừa qua vào ngày 12.11 trước đối thủ đến từ Trường ĐH Toledo, Trương Thảo My thi đấu bùng nổ từ hiệp đầu để đưa “The Zags” (biệt danh của Trường Gonzaga) dẫn điểm sớm và về đích với chiến thắng chung cuộc 91-70. Sau chiến thắng đậm đà này, Trương Thảo My xác lập cột mốc ghi điểm mới với 21 điểm. “Cảm giác của tôi thật sự rất tuyệt vời. Ở trận trước, chúng tôi đã thua trận đáng tiếc nhưng cả đội đã quay lại làm việc cật lực để trở nên tốt hơn”, Trương Thảo My chia sẻ sau trận đấu.

Bà Lisa Fortier - HLV đội tuyển bóng rổ nữ Trường ĐH Gonzaga cho biết không hề ngạc nhiên trước sự tỏa sáng của Trương Thảo My. “Hôm nay, em ấy chơi rất ổn định và ném tốt ở những thời điểm quan trọng. Tôi không ngạc nhiên với phong độ của Thảo My bởi kể từ khi gia nhập, từng phút thi đấu trên sân, em ấy luôn là một phần quan trọng của đội. Tôi thật sự không biết rằng đó là cột mốc ghi điểm mới của My bởi vì tôi thấy em ấy vẫn luôn ghi nhiều điểm như vậy”, HLV Lisa Fortier nói.

Trương Thảo My từng góp công mang về tấm HCV lịch sử cho bóng rổ Việt Nam ở SEA Game 32

Kỷ lục cá nhân cũ của Trương Thảo My là 20 điểm được ghi vào rổ Trường ĐH Nebraska hồi tháng 3.2022. Ở mùa giải năm ngoái, Thảo My bỏ lỡ 23 trận đấu vì phải nghỉ 12 tuần do chấn thương cổ chân. Thiết lập kỷ lục cá nhân ngay khởi đầu mùa giải mới là bước đệm thuận lợi cho tài năng sinh năm 2001.

Tháng 7 vừa rồi, Trương Twins (biệt danh của Thảo My và Thảo Vy) có dịp trở lại Việt Nam để giao lưu cùng người hâm mộ và theo dõi trực tiếp các trận đấu của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Hiện tại, hai chị em song sinh đều là những trụ cột của bóng rổ nữ Trường ĐH Gonzaga. “Tôi nghĩ hai chị em rất giỏi trong việc bù trừ cho nhau. Khi một em đang gặp khó khăn trong vấn đề sức khỏe, phong độ hay chấn thương thì em còn lại sẽ đảm trách luôn phần của người kia”, HLV Lisa Fortier cho biết.