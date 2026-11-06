Cô gái Việt cao 1,8 m đăng quang cuộc thi The Miss Globe 2026

Chung kết The Miss Globe diễn ra tại Thái Lan, với màn tranh tài của khoảng 50 ứng viên. Trong đó, Nguyễn Thu Thảo là người đẹp Việt tranh tài ở sân chơi nhan sắc này. Cô đến từ Tuyên Quang, sở hữu chiều cao 1,8 m cùng vóc dáng nóng bỏng 89-65-92. Trước khi đến với đấu trường sắc đẹp này, cô từng đăng quang tại Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 và là sinh viên của Trường đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thu Thảo trong khoảnh khắc được gọi tên chiến thắng Ảnh: Vĩ Khang

Trước chung kết, Nguyễn Thu Thảo thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao về sắc vóc lẫn kỹ năng trình diễn. Từ lúc nhập cuộc, người đẹp sinh năm 2005 cho thấy phong độ ổn định, ghi điểm bởi phong cách thời trang đa dạng.

Nguyễn Thu Thảo từng ghi tên mình vào top 10 bình chọn trên mạng xã hội, top 10 phần thi áo tắm, top 6 trang phục dân tộc… Với cô, hành trình “mang chuông đi đánh xứ người” là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thu Thảo thể hiện ra sao ở chung kết?

Trong đêm chung kết, Nguyễn Thu Thảo cùng dàn thí sinh trải qua các phần thi như hô tên, trình diễn trang phục dạ hội, trình diễn bikini… để tìm ra top 5 chung cuộc. Những ứng viên được gọi tên là người đẹp đến từ Thái Lan, Việt Nam, Ukraine, Argentina, Hà Lan.

Nguyễn Thu Thảo đọ sắc cùng dàn á hậu của The Miss Globe Ảnh: Vĩ Khang

Ở vòng thi ứng xử, Nguyễn Thu Thảo nhận được câu hỏi: “Đâu là một giá trị mà bạn hy vọng thế hệ kế tiếp sẽ mang theo mình”. Người đẹp đến từ Việt Nam nhắc đến từ khóa “lòng dũng cảm”, đồng thời cho biết bản thân sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cuộc sống luôn mang đến cho cô những thử thách, nhưng nhờ đó mà Thu Thảo có thêm động lực để phấn đấu.

“Và hôm nay, tôi đang đứng ở đây đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi The Miss Globe 2026, tôi có thể kiến tạo cuộc đời mà mình mong muốn. Đó là lý do tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: Điểm xuất phát của chúng ta không quyết định đích đến. Nếu tôi làm được, thì các bạn cũng có thể làm được”, Nguyễn Thu Thảo chia sẻ bằng tiếng Anh.

Với phần thể hiện này, Nguyễn Thu Thảo được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi The Miss Globe. Trên trang cá nhân, cô đăng tải khoảnh khắc rạng rỡ khi nhận vương miện cao quý, đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ mình trong hành trình này.

Trong khi đó, danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp đến từ Thái Lan. Mỹ nhân Ukraine được gọi tên cho danh hiệu á hậu 2. Thành tích á hậu 3 và á hậu 4 lần lượt thuộc về người đẹp đến từ Hà Lan và Argentina.