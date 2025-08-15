Cô gái Việt tiết lộ chuyện tình với chồng Tây: Được cầu hôn ngay lần đầu gặp

Thanh Thuy và James trong chương trình Vợ chồng son Ảnh: Chụp màn hình

Yêu cô gái Việt kém 19 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên

Tập 624 chương trình Vợ chồng son mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu thú vị giữa Tống Thị Thanh Thuy (22 tuổi, TP.HCM) và Hodgson III James Allen (41 tuổi, người Mỹ). Tính đến nay, cặp vợ chồng kết hôn được gần 1 năm. Do công việc thợ máy ở Mỹ, James chỉ thỉnh thoảng mới về Việt Nam thăm vợ, còn Thanh Thuy đang học tiếng Anh và chờ cấp visa để sang sống cùng chồng.

Theo chia sẻ, Thanh Thuy quen biết với James cách đây 2 năm, nhờ mai mối từ cô ruột ở Mỹ. Chỉ sau vài ngày nhắn tin qua lại, anh ngỏ ý muốn sang Việt Nam để gặp cô. Tuy nhiên, Thanh Thuy chưa đồng ý ngay mà muốn có thêm thời gian tìm hiểu. "Mới nhắn tin có mấy ngày mà anh đòi về Việt Nam liền nên tôi hơi sợ, tôi nghĩ chắc anh này có ý đồ gì với mình. Lúc đó, nhìn trong hình thì anh hơi mập, lớn tuổi nên tôi không có thiện cảm. Vậy nên tôi từ chối, bảo cứ từ từ tìm hiểu thêm", cô cho hay.

Thanh Thuy thừa nhận ban đầu cô không có thiện cảm với chồng vì lớn tuổi và ngoại hình quá cỡ Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, trong khoảng một tháng, James đều đặn nhắn tin, trò chuyện với bạn gái. Qua đó, Thanh Thuy dần cảm nhận được sự chân thành, tốt bụng và tinh tế của anh. James trấn an rằng nếu gặp ngoài đời mà cô không thích, cả hai vẫn có thể làm bạn. Chính điều này khiến cô yên tâm và đồng ý để anh sang Việt Nam, dù trong lòng vẫn còn lo lắng vì khi ấy cô mới 20 tuổi.

Về phía James, anh cũng hồi hộp khi bay nửa vòng trái đất đến gặp bạn gái. Nhưng ngay lần đầu gặp, anh đã "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Thanh Thuy vốn sống cùng bà ngoại nên muốn đưa bà đi cùng để yên tâm, và James vui vẻ đồng ý. Trong chuyến đi, anh chăm sóc chu đáo cho cả hai.

James đã mua nhẫn và cầu hôn Thanh Thuy ngay lần đầu về Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình

"Anh này rất chiều chuộng người yêu, tôi muốn gì cũng được. Anh luôn nói là 'em cứ chọn những gì tốt nhất, miễn em vui là được, đừng quan tâm tới giá tiền'. Sau buổi đi chơi với tôi, anh gọi về cho gia đình bên Mỹ và bày tỏ là yêu tôi rất nhiều. Anh nói với gia đình rằng muốn cưới và đưa tôi qua Mỹ sống chung. Cũng trong lần đầu về Việt Nam, anh đi mua nhẫn và cầu hôn tôi luôn", Thanh Thuy cho hay.

Chồng Tây muốn sống ở Việt Nam sau khi nghỉ hưu

Nói về quyết định cầu hôn bạn gái ngay khi gặp, James chia sẻ từ khi cả hai bắt đầu nói chuyện, anh đã luôn sẵn sàng nếu bị cô từ chối. Anh cũng thành thật kể về việc đã bán nhà ở Mỹ, sống trong một chiếc xe kéo, nhưng Thanh Thuy không quan tâm đến điều đó mà chỉ muốn ở bên anh. Chính sự chân thành ấy khiến anh muốn cưới cô làm vợ. James cũng cho biết lý do anh giảm cân 30 kg vì muốn bản thân trông phong độ hơn trước mặt Thanh Thuy và có sức khỏe tốt để sống cùng cô lâu hơn.

James quyết tâm giảm 30 kg để có ngoại hình đẹp trong mắt vợ Ảnh: Chụp màn hình

Khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, James nói rằng anh không cần vợ thay đổi bất cứ điều gì. Anh chỉ mong sớm hoàn tất thủ tục để Thanh Thuy sang Mỹ sống cùng. Về phía mình, Thanh Thuy cho biết chồng có tật xấu là hay uống rượu bia và mỗi khi say thường nói rất nhiều. Điều đó khiến cô không thích và muốn anh thay đổi.

Cuối chương trình, James bày tỏ tình yêu dành cho vợ. Anh cũng cho biết rất yêu Việt Nam nên dự định sau khi nghỉ hưu, anh và vợ sẽ quay về và dành phần đời còn lại ở đây.