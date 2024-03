Cô gái Việt và chú vịt Bim Bim được lên sóng Warner Bros. Discovery ROOM TO READ

Hôm nay, 5.3, đại diện Room to Read, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cho biết vào ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2024, Room to Read hợp tác cùng Warner Bros. Discovery công chiếu chuỗi phim ngắn She Creates Change - Những cô gái thay đổi thế giới. Đây là dự án phim hoạt hình kết hợp phim tài liệu thực hiện tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.



Mỗi bộ phim là hành trình các cô gái đã sử dụng các kỹ năng sống học được từ các lớp học Room to Read để giải quyết những thách thức của riêng mình, từ ứng phó với quấy rối tình dục, đến chống lại tục tảo hôn hay cải thiện các tác động do biến đổi khí hậu tại địa phương, cải thiện kinh tế gia đình bằng sự sáng tạo qua kênh YouTube…

Tại Việt Nam, câu chuyện được kể về cô gái miền Tây - Nguyễn Thùy Trang, cựu nữ sinh Room to Read tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Lớn lên trong một gia đình làm nông nhiều khó khăn, với mong ước có thể hỗ trợ cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn, năm lớp 11, Trang đã mày mò trên chiếc điện thoại cũ anh trai để lại khi đi làm xa, sáng tạo nên rất nhiều video hài hước và giàu tình cảm về tình bạn của Thùy Trang với chú vịt Bim Bim - bạn thân của Trang. Cô cũng sáng tạo nhiều nội dung khác về đời sống miền Tây dưới góc nhìn trẻ.

Các video này khi đăng lên YouTube trên kênh Sâu Tivi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người xem, mang về cho Trang Nút bạc YouTube (500.000 người theo dõi) khi Trang mới tròn 20 tuổi. Từ đó, cô gái Việt đã có thể tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho kinh tế gia đình.

6 cô gái tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong phim của Warner Bros. Discovery

6 phim ngắn, trong đó có phim về Trang sẽ được công chiếu lần lượt vào lúc 20 giờ (giờ Việt Nam) vào thứ sáu, ngày 8.3, 15.3, 22.3.2024 trên kênh Discovery ASIA tại Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ và trên các kênh TLC và Discovery+ Ấn Độ tại Bangladesh, Ấn Độ, Maldives, Nepal và Sri Lanka.

Bà Geetha Murali, Giám đốc điều hành Room to Read, cho biết sự hợp tác giữa tổ chức này và Warner Bros. Discovery giúp dự án She Creates Change - Những cô gái thay đổi thế giới đến gần hơn với 432 triệu trẻ em gái trên thế giới. Khi các trẻ em gái nhìn thấy các bạn nữ sinh từ các bộ phim đã ứng dụng kỹ năng sống để đối phó với những thách thức trong cuộc sống và định hình tương lai như thế nào, các bạn cũng sẽ tự tin hơn trong việc khai mở tiềm năng của chính mình và thay đổi cuộc đời.

Đây cũng chính là mục tiêu trong các chương trình đồng hành cùng nữ sinh của Room to Read. Giống như câu chuyện về Thùy Trang, cô gái Việt Nam đã thay đổi cuộc đời mình, thay đổi thế giới và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các nữ sinh khác. Khi bạn không ngừng cố gắng học tập, thay đổi bản thân và tìm kiếm những cơ hội tích cực, những điều tuyệt vời sẽ chờ đợi bạn ở phía trước...