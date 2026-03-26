Cô gái Vĩnh Long lấy chồng ‘Tỷ Phú’ đúng với ước nguyện năm 18 tuổi

Nổi tiếng nhờ lấy chồng "Tỷ Phú"

Hai ngày qua, trạng thái trên các nền tảng mạng xã hội của Lê Thị Hồng Trân lấy chồng là Hà Tỷ Phú (25 tuổi, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú chính là trạng thái của chị trên Facebook: "Điều ước năm 18 tuổi của mình đã thành sự thật. Còn bạn thì sao?", đăng kèm là 2 tấm ảnh chụp Trân năm 18 tuổi và ảnh cưới hiện tại.

Điều ước năm lớp 12 của Trân trùng hợp với tên của chồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trạng thái của Trân khiến cộng đồng mạng thích thú ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tấm ảnh đầu được chụp năm Trân học lớp 12 tại phòng học. Lúc đó, cô cầm tấm bảng ghi lời ước "lấy chồng tỷ phú". Tấm ảnh thứ hai là ảnh cưới của Trân, phông nền phía sau là tên cô dâu chú rể Hồng Trân - Tỷ Phú. Xem 2 tấm ảnh, nhiều người thích thú khi lời ước của Trân đã thành sự thật theo cách rất hài hước.

Trước sự lan tỏa rộng rãi của câu chuyện, Hồng Trân cho biết: "Tôi không ngờ bài viết được mọi người chia sẻ và bình luận nhiều như thế. Vợ chồng tôi đọc bình luận của cộng đồng mạng mà cứ cười mãi thôi".

Trân kể chồng của cô tên thật là Hà Tỷ Phú (25 tuổi, quê ở Cà Mau), hiện sống và làm việc tại Vĩnh Long. Năm lớp 12, lúc cầm tấm bảng lời ước, cô cũng chỉ nửa đùa nửa thật nhưng đâu ngờ lại lấy chồng tên Tỷ Phú.

Ngày Trân dẫn người yêu về ra mắt gia đình, cha mẹ cô rất ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại vì sợ con gái trêu đùa. Đến khi Trân đưa tấm ảnh chụp năm lớp 12, cha mẹ cô chỉ biết thốt lên "duyên tới rồi".

Từng tự ti với cái tên lạ

Trân quen Phú nhờ học chung Trường đại học ở Cần Thơ. Phú học trước Trân một năm. Ngày Trân đến nộp hồ sơ nhập học, Phú ngồi ở thư viện, vô tình thấy Trân bước ra từ thang máy. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó, Phú tìm trang cá nhân của Trân thông qua các hội nhóm dành cho sinh viên. "Các nhóm đó có nhiều thành viên lắm mà anh tìm được và nhắn tin kết bạn với tôi. Lúc đó, anh không phải hình mẫu mà tôi ưa thích", Trân kể.

Vợ chồng Trân tổ chức lễ Vu quy vào cuối tháng 2.2026 ẢNH: NVCC

Tỷ Phú yêu Hồng Trân từ ánh nhìn đầu tiên ẢNH: NVCC

Trân bật cười khi nhớ lại lần đầu hẹn hò, Phú mặc áo sơ mi, quần jeans mà lại mang dép kẹp. Vì dáng vẻ của Phú khá buồn cười nên khi anh giới thiệu tên, Trân cứ nghĩ cậu bạn đùa giỡn.

"Khi anh khẳng định tên Tỷ Phú, tôi bất giác giật mình, nghĩ trong lòng không lẽ người này là do điều ước của mình đưa đến", Trân bật cười chia sẻ.

Đến khi về ra mắt gia đình chồng, Trân mới biết dòng họ nhà Phú đều có những cái tên độc lạ như: Nhất Giàu, Kim Cương, Tỷ Phú… Những cái tên này đều do ông nội của Phú đặt cho con cháu.

Về cái tên lạ của mình, Phú cho biết: "Ngày còn đi học, tên tôi không giống với ai hết. Những lúc được gọi tên nhận thưởng, tôi thấy tự ti vì nhà nghèo mà tên Tỷ Phú đến mức không dám bước lên bục. Trước đây, tôi chỉ thấy tỷ phú thật nổi tiếng thôi, đâu ngờ đến lượt mình nhờ cái tên lạ mà được nhiều người biết đến".

Phú và Trân cùng cảm nhận duyên vợ chồng dường như đã được sắp đặt trước. Hai người hòa hợp về tính cách và định hướng tương lai.

Hiện tại, cả hai sống cùng gia đình Trân và có sự nghiệp ổn định. Dù khá giả nhưng gia đình Phú cũng không khắt khe trong chuyện làm dâu. Vậy nên, hai người chọn lập nghiệp ở Vĩnh Long.

Sau lễ Vu quy vào cuối tháng 2.2026, vợ chồng Trân sẽ tổ chức lễ rước dâu vào vài ngày tới. Câu chuyện tình yêu kỳ lạ của Trân - Phú đang nổi tiếng trên mạng chính là món quà góp vui cho buổi lễ sắp diễn ra.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận chúc phúc và bày tỏ ngạc nhiên Tài khoản Long Duy: "Thực sự không lường được nước đi của ông Tơ bà Nguyệt". Tài khoản Võ Ánh Nguyệt: "Thật khó tin, chúc mừng lời ước của bạn thành sự thật". Tác giả chụp bức ảnh kỷ yếu cho Trân là anh Phan Hữu Hòa cũng vào xác nhận: "Tôi thật là mát tay".



