Cô gái xinh đẹp chinh phục giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ

Theo đuổi đam mê trong thế giới công nghệ

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được giải thưởng này, Cẩm Giang bày tỏ: “Mình vô cùng xúc động và tự hào khi được vinh danh trong 20 nữ sinh tiêu biểu toàn quốc. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực suốt thời gian qua và cũng là nguồn động lực để mình tiếp tục theo đuổi đam mê công nghệ”.

Giang là một trong 20 nữ sinh nhận giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 ẢNH: NVCC

Giang kể cô đến với ngành khoa học máy tính vì tò mò về cách con người dùng tri thức để tạo ra những điều mới giúp cuộc sống thông minh hơn. “Càng học, mình càng nhận thấy đây không chỉ là ngành lập trình, mà là nền tảng cho rất nhiều hướng phát triển mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đang thay đổi thế giới từng ngày”, Giang cho hay.

Dù lĩnh vực công nghệ vẫn thường được xem là thế mạnh của phái nam, Giang tin rằng đam mê và tinh thần học hỏi mới là yếu tố quyết định. “Nếu có niềm tin và sự kiên trì, thì con gái vẫn có thể làm rất tốt trong lĩnh vực công nghệ”, Giang khẳng định.

Giang có niềm say mê với lĩnh vực công nghệ ẢNH: NVCC

Trong hành trình học tập tại trường, có lúc Giang cảm thấy choáng ngợp trước lượng kiến thức lớn và nhịp học nhanh. “Có thời điểm mình nghi ngờ bản thân, nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè và gia đình, mình học được cách kiên nhẫn hơn, tin tưởng hơn vào con đường mình chọn”, Giang kể.

Chính tinh thần đó đã giúp cô đạt nhiều thành tích: 5 học kỳ liên tiếp đạt loại giỏi và xuất sắc, 3 bài báo khoa học quốc tế, hai lần đạt giải AI Challenge TP.HCM, cùng nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng thực tiễn.

Đề tài khiến Giang tâm đắc nhất là phân tích bố cục logic của văn bản trên bảng hiệu. Theo Giang, đây là hướng nghiên cứu giúp máy tính hiểu và phân tích cấu trúc thông tin trên các bảng hiệu trong môi trường thực tế, với nhiều ứng dụng tiềm năng như nhận dạng văn bản, bản đồ số, hỗ trợ thị giác cho người khiếm thị, và đặc biệt là hệ thống định vị và nhận biết môi trường cho xe tự hành.

Giang (thứ 2 từ trái sang) trong một cuộc thi về trí tuệ nhân tạo ẢNH: NVCC

“Dù quá trình nghiên cứu đôi khi khá nản, nhiều lần thất bại hoặc bế tắc, nhưng chính những trải nghiệm đó giúp mình học được sự kiên trì và cách nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, sự định hướng tận tâm từ thầy cô và sự đồng hành của bạn bè trong các dự án cũng là nguồn động lực lớn để mình tiếp tục gắn bó với con đường này”, Giang chia sẻ.

Mong muốn đóng góp cho cộng đồng khoa học - công nghệ

Không chỉ học giỏi, Giang còn năng nổ trong hoạt động Đoàn – Hội, tình nguyện và thể thao. Cô cho rằng việc học và tham gia cộng đồng không tách rời nhau mà còn giúp phát triển kỹ năng mềm, tư duy tổ chức và làm việc nhóm.

Giang chia sẻ: “Mình thường đặt ra ưu tiên theo từng giai đoạn, khi cần tập trung cho việc học thì tạm gác bớt hoạt động, còn khi có thời gian, mình lại dành cho các dự án cộng đồng. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là biết lắng nghe bản thân và giữ được niềm vui trong mọi việc mình làm”.

Giang thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện ẢNH: NVCC

Học tập trong môi trường công nghệ nhiều thử thách, Giang cho biết ngành này đòi hỏi cường độ làm việc cao và tư duy nhanh nên con gái phải nỗ lực hơn để thích nghi. Nhưng bù lại, sự tỉ mỉ và tinh tế lại là điểm mạnh giúp bản thân có góc nhìn khác biệt.

Với Giang, giải thưởng không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là thông điệp gửi đến các bạn nữ: “Công nghệ không hề ‘khó gần’ như nhiều người nghĩ. Chỉ cần dám bắt đầu và không ngại thử thách, bạn sẽ thấy mình hoàn toàn có thể tỏa sáng”.

Trong thời gian tới, Giang dự định theo học cao học, nghiên cứu sâu về trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng thực tiễn, đóng góp vào cộng đồng khoa học – công nghệ trong nước.

TS.Ngô Đức Thành, Trưởng khoa Khoa Khoa học máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ: “Trong suốt quá trình học tập và tham gia nghiên cứu khoa học, Giang luôn thể hiện tư duy logic, khả năng tự học rất tốt và đặc biệt là tinh thần cầu tiến đáng quý. Em không chỉ nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn chủ động tìm tòi, đặt câu hỏi, và dám thử nghiệm những hướng tiếp cận mới. Ở các đề tài khoa học, Giang luôn làm việc nghiêm túc, có phương pháp và biết cách kết nối lý thuyết với thực tiễn. Tôi đánh giá cao tinh thần bền bỉ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của em".