Mỗi sáng, bà Nguyễn Thị Thanh Trang cùng một số người cao tuổi tại xóm trọ Bao Dung bắt đầu ngày mới bằng việc dọn dẹp quán, chuẩn bị đồ uống và tiếp khách. Theo bà Trang, khách có thể mua cà phê mang đi hoặc uống đứng với giá 5.000 đồng, ngồi tại quán 10.000 đồng, nghỉ võng 15.000 đồng. Với những người lỡ đường cần nghỉ qua đêm, nơi đây cũng bố trí chỗ nghỉ với giá 50.000 đồng.



Quán thuộc mô hình của Doanh nghiệp Xã hội Trăng Khuyết. Ông Nguyễn Đắc Quý, Giám đốc thực thi đơn vị, cho biết mục đích của quán không chỉ là kinh doanh mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục được tham gia các hoạt động thường ngày, giao lưu và đóng góp công sức thay vì chỉ sinh hoạt khép kín trong phòng.

Có gì bên trong quán cà phê toàn nhân viên U.80 ở Tây Ninh, giá chỉ từ 5.000 đồng?

Với những người đang sống tại đây, công việc ở quán còn mang lại một nhịp sống mới. Bà Trang chia sẻ việc pha chế hay tiếp khách giống như một hình thức vận động nhẹ nhàng, giúp tinh thần thoải mái hơn. Trước đây từng cảm thấy cô đơn, nay bà nói mình có thêm nhiều người để trò chuyện, từ khách ghé quán, tình nguyện viên đến những người cùng sinh sống tại trung tâm.

Phía sau quán cà phê nhỏ là những câu chuyện đời khác nhau. Có người từng không còn khả năng lao động nhưng vẫn phải làm bảo vệ cả ngày lẫn đêm để trang trải tiền nhà. Có người không còn chồng con và tìm đến đây sau khi được người thân giới thiệu.

Không chỉ có nơi ở và chăm sóc sức khỏe, những người cao tuổi tại đây còn được khám định kỳ, cấp phát thuốc và tham gia các hoạt động sinh hoạt chung. Với họ, quán cà phê giá từ 5.000 đồng không đơn thuần là nơi bán một thức uống, mà còn là nơi để gặp gỡ, trò chuyện và tìm lại niềm vui trong những năm tháng tuổi già.