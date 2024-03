Có gì bên trong siêu dinh thự triệu đô của EuroStyle?

Về EuroStyle

Công ty Cổ phần Phong cách Âu châu - Eurostyle là đơn vị kiến tạo và tiên phong lĩnh vực nội thất "hàng hiệu" và xa xỉ tại Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái toàn diện chuẩn quốc tế từ tư vấn - thiết kế - thi công - hoàn thiện và quản lý phân khúc siêu cao cấp với những dự án tầm vóc và đẳng cấp quốc tế.

Cho đến nay, EuroStyle đã bổ sung 3 giải thưởng quốc tế vào bộ sưu tập thành tựu của mình gồm: Best Resort Interior Design (Thiết kế Nội Thất Khu nghỉ dưỡng tốt nhất), Best F&B Architecture Design (Thiết kế Kiến trúc Nhà hàng tốt nhất) tại Asia Architecture Design Award 2023 và Best Interior Brand of The Year (Thương hiệu nội thất tốt nhất năm) tại Luxuo Asia Awards 2023.

Tìm hiểu thêm về EuroStyle tại: https://eurostyle.com.vn/