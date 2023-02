Có gì đặc biệt ở giải Grammy 2023?

Là giải thưởng âm nhạc lớn của Big Three Network, cùng với Billboard Music Awards và American Music Awards, lễ trao giải Grammy 2023 sẽ được tổ chức tại sân khấu nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles (Mỹ) vào 6.2 tới. Mùa giải năm nay được đông đảo tín đồ âm nhạc thế giới trông ngóng khi 4 hạng mục quan trọng nhất là cuộc đối đầu của những cái tên lừng lẫy làng nhạc thế giới.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 sẽ diễn ra vào 7 giờ sáng 6.2 (giờ Việt Nam) FPT

Màn 'tam đấu' của những tượng đài âm nhạc

Trong danh sách nghệ sĩ và tác phẩm nhận đề cử tại giải Grammy năm nay, nữ ca sĩ Beyoncé dẫn đầu khi góp mặt ở 9 hạng mục. Thành tích này đã nâng tổng số đề cử trong sự nghiệp ca hát của cô lên con số 88, đồng thời giúp Beyoncé san bằng kỷ lục với phu quân Jay-Z, trở thành nghệ sĩ có đề cử Grammy nhiều nhất lịch sử.

Grammy 2023 chứng kiến màn đối đầu căng thẳng giữa 3 nữ siêu sao Adele, Beyoncé và Taylor Swift FPT

Trong khi đó, rapper Kendrick Lamar xếp sau với 8 đề cử. “Họa mi nước Anh” Adele và Brandi Carlile đồng hạng với 7 đề cử. Taylor Swift, sau khi nộp tác phẩm ở 13 hạng mục của Grammy 2023, cô nàng cũng mang về cho mình 4 cơ hội để được xướng tên tại lễ trao giải.

Sau cuộc “đụng độ” vào năm 2017, năm nay, Beyoncé và Adele tiếp tục gặp nhau ở 3 trên 4 hạng mục quan trọng nhất giải bao gồm Bản thu, Ca khúc và Album của năm. Nếu Adele có màn tái xuất ấn tượng cùng album phòng thu thứ tư có tên 30 và phim âm nhạc Adele one night only thì Beyoncé lại gây chú ý với album thứ bảy Renaissance và ca khúc Be alive (nhạc phim King Richard).

Chưa dừng lại đó, ở hạng mục Ca khúc của năm, khán giả sẽ có cơ hội chứng kiến sự “kèn cựa” của 3 “nữ hoàng nhạc pop". Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đua căng thẳng và khó đoán khi All too well (10 minute version) của Taylor Swift tranh hạng cùng Adele với Easy on me và Beyoncé với Break my soul. Cả 3 bài hát trên đều từng có thời gian dài "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc lớn và được nhiều khán thính giả yêu thích, thuộc nằm lòng.

Kỷ lục đáng nể của BTS

BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc được đề cử Grammy nhiều nhất FPT

Trước thời điểm các thành viên nhập ngũ, BTS đón nhận tin vui khi mang về tổng cộng 3 đề cử tại Grammy 2023. Trong đó có 1 đề cử quan trọng thuộc hạng mục Album của năm. Thực chất, đây là album Music of the spheres của nhóm nhạc Coldplay nhưng BTS cũng được công nhận là nhân tố góp phần làm nên sản phẩm âm nhạc. Vì vậy, Billboard xác nhận theo luật của ban tổ chức Grammy, BTS vẫn được công nhận đề cử ở hạng mục này.

Màn kết hợp của BTS với Coldplay trong ca khúc My universe cũng mang về cho nhóm 1 đề cử ở hạng mục Màn trình diễn pop song ca/nhóm xuất sắc nhất. Cùng với đó, ca khúc Yet to come của các chàng trai Bangtan Boys cũng được đề cử Video âm nhạc hay nhất. Đây là bài hát Kpop đầu tiên nhận được đề cử này trong lịch sử Grammy, giúp BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc được đề cử Grammy nhiều nhất trong lịch sử.

Kèn vàng cho những hạng mục mới

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc kèn vàng danh giá ở 91 hạng mục đề cử. Đáng chú ý trong số đó, có 5 hạng mục tranh tài mới bao gồm: Songwriter of the year, Non-Classical (Nhạc sĩ của năm, thể loại nhạc phi cổ điển), Best Alternative music performance" (Màn trình diễn nhạc alternative xuất sắc nhất), Best Americana Performance (Màn trình diễn nhạc Americana xuất sắc nhất), Best score soundtrack for video games and other interactive media" (Nhạc nền hay nhất cho trò chơi điện tử và các phương tiện tương tác khác) và cuối cùng là Best spoken word poetry album (Album thơ lời nói xuất sắc nhất).

Ngoài 5 hạng mục trên, Viện Hàn lâm cũng bổ sung một hạng mục vinh danh mới có tên Best song for social change (Bài hát xuất sắc nhất cho sự thay đổi xã hội). Theo thông tin chi tiết ban tổ chức cung cấp về hạng mục này, tác phẩm được xét giải phải có nội dung ca từ đề cập đến một vấn đề xã hội kịp thời, thúc đẩy sự hiểu biết, xây dựng hòa bình và sự đồng cảm cho công chúng. Đây không phải là một hạng mục tranh tài mà là một giải thưởng đặc biệt.

Nam ca sĩ Harry Styles sẽ tham gia biểu diễn tại Lễ trao giải Grammy 2023 FPT

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 cùng những tiết mục biểu diễn được đầu tư hoành tráng sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play từ 8 giờ sáng thứ hai 6.2 (giờ Việt Nam).