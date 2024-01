Huấn luyện trực tiếp can thiệp tim mạch trên tim heo là hình thức huấn luyện y khoa khá phổ biến trên thế giới dành cho bác sĩ can thiệp tim mạch, nhưng lần đầu tiên có ở Việt Nam. Có 25 bác sĩ được thực hành trên tim heo thật, do giáo sư Yen Ho, chuyên gia về hình thái học tim mạch của Bệnh viện Royal Brompton (Vương Quốc Anh) trực tiếp huấn luyện tại chỗ.

Bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới được thực hành can thiệp tim mạch trên tim heo Trang Châu