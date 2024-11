Có gì đặc sắc trong vở kịch thiếu nhi hiếm hoi tham gia liên hoan sân khấu?

Câu chuyện Colora - Xứ sở rực rỡ xoay quanh gia đình nhà chim cao quý và xinh đẹp nhất trong khu rừng nguyên sinh. Được các loài động vật yêu quý và hết mực tôn trọng nhưng bà chim Hoàng Yến vẫn luôn bất an lo lắng cho an toàn của bé chim con vì sự mất tích của chồng và con trai. Bên cạnh thông điệp bảo vệ thiên nhiên, yêu thương động vật, vở diễn còn gửi gắm bài học cho những bậc phụ huynh không nên quá bảo bọc con cái mà hãy để chúng được tự do phát triển.

Vở Colora - Xứ sở rực rỡ của Sân khấu Ban Mai Ảnh: H.K

Đúng như cái tên của mình, Colora - Xứ sở rực rỡ là cuộc phiêu lưu đầy màu sắc với tràn ngập ánh sáng cùng những vũ điệu tươi trẻ và các giai điệu sôi động. Trang phục được thiết kế bắt mắt, làm nổi bật đặc điểm của từng loài vật được các em thiếu nhi hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt là cảnh trí gần như được làm từ rác tái chế càng làm nổi bật thông điệp về ý thức môi trường. Ê kíp thực hiện còn mạnh tay sản xuất hẳn một đoạn phim hoạt hình 3D lồng vào vở diễn cho thấy sự đầu tư chỉn chu, mạnh dạn kết hợp công nghệ mới với các giá trị sân khấu truyền thống. Tác phẩm cũng cho thấy định hướng nhạc kịch rất rõ của sân khấu Ban Mai với khoảng 15 ca khúc được sáng tác mới, được thực hiện bởi Selena Entertainment - đơn vị tạo nên những bản nhạc phim Disney phiên bản tiếng Việt.

Vở này đã bán vé suốt mùa hè, nhưng nay mở bán vé tiếp tục mà khán giả vẫn mua gần kín rạp Ảnh: H.K

Vở diễn tràn ngập không khí thanh xuân đầy sức sống bằng lối diễn đầy nhiệt huyết của khoảng 50 gương mặt, hầu hết là diễn viên trẻ như: Duy Khiêm Ngố, Nam Cường, Hạnh Thảo, Kim Đào, Lê Hiếu, Phương Uyên, Đinh Trọng Trường, Tâm An, Thanh Bé, Hồ Tiến, Thảo Vy, Quốc Vũ… Ai nấy đều hết mình ca diễn, đặc biệt là kỹ năng múa rất tốn sức, trong đó bé Thảo Vy đã có màn múa ballet gây ấn tượng với khán giả. Đây đúng là một làn gió mới lạ với sắc màu tươi tắn thổi vào kỳ liên hoan sân khấu đang rất ít những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Thực ra, vở Colora - Xứ sở rực rỡ đã bán vé suốt mùa hè, nhưng nay mở bán vé tiếp tục mà khán giả vẫn mua gần kín rạp. Cho nên Ban giám khảo Liên hoan có dịp ngồi chung với các em thiếu nhi, thấy được sự phấn khích, giao lưu thú vị giữa nghệ sĩ và khán giả nhí. Bởi vậy mới thấy thêm cái hay và năng động của sân khấu TP.HCM.