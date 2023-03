Có gì hấp dẫn trong series phim hình sự 'Lệnh truy nã'?

Lệnh truy nã là series phim hình sự, truy nã tội phạm của đạo diễn Dương Hoàng Vinh, sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào lúc 12 giờ 30 chủ nhật ngày 5.3 trên HTV7. Đây là chuỗi phim ngắn đầu tiên trên truyền hình khai thác chuyên sâu đề tài tội phạm bị truy nã.

Theo nhà sản xuất, ngoài sự hấp dẫn về nội dung và thủ pháp kể chuyện, một chi tiết thú vị khác ở series Lệnh truy nã là các diễn viên trong phim đều gồm những gương mặt mới, ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ ĐPCC

Mỗi tập phim là một câu chuyện ly kỳ về quá trình gây án, lẩn trốn của những tên tội phạm nguy hiểm và cuộc chiến cam go, khốc liệt của lực lượng chiến sĩ công an để bắt kẻ bị truy nã. Qua đó, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tội phạm, đồng thời tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng công an. Đặc biệt, mỗi tập phim được xây dựng dựa trên tình tiết từ những vụ án có thật và các chuyên gia tâm lý tội phạm tham vấn.

Tập đầu tiên mang tên Côn 3 số, về những tác hại khôn lường của ma túy đá và tội ác kinh hoàng từ lối sống sai lầm, những suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ, sẽ phát sóng vào lúc 12 giờ 30 ngày 5.3 trên kênh HTV7 ĐPCC

Theo đạo diễn Dương Hoàng Vinh (đạo diễn của Ranh giới trắng đen đang phát sóng trên HTV7 vào thứ bảy hằng tuần): "Cái khó của series Lệnh truy nã là làm sao để khán giả thấy được những bài học cảnh tỉnh sau mỗi vụ án để tránh những suy nghĩ, hành động sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật, nhưng không được để lộ quá nhiều chi tiết về nghiệp vụ của lực lượng công an và trở thành sách giáo khoa cho tội phạm". Và như anh nói, điều quan trọng nhất mà phim muốn chuyển tải đó là tính nhân văn, tình người trong mỗi nhân vật cho dù họ là người thực thi pháp luật hay tội phạm.

"Có thể các diễn viên mới chưa nhiều kinh nghiệm nhưng bù lại họ có niềm đam mê diễn xuất rất lớn và lăn xả hết mình vì vai diễn", nhà sản xuất nhìn nhận ĐPCC

Đại diện đơn vị sản xuất (DAT Film Media, từng sản xuất rất nhiều phim truyện như: Hát ca bềnh bồng, Xóm trọ vui nhộn, Như khúc tình ca, Sóng gió hôn nhân, Biệt đội hy vọng, Gái ế kén chồng, Hạnh phúc quanh đây...), ông Lê Ngọc Lượng cho biết: "Với series phim hình sự, tội phạm như Lệnh truy nã, chúng tôi đề cao tính chân thật và gần gũi với người xem. Những tiêu chí này lại chính là thế mạnh của những diễn viên mới, những gương mặt triển vọng. Có thể họ chưa nhiều kinh nghiệm nhưng bù lại họ có niềm đam mê diễn xuất rất lớn và lăn xả hết mình vì vai diễn. Hy vọng tất cả những điều này sẽ mang đến cho khán giả cảm giác vừa mới lạ, vừa chân thật, vừa rung cảm khi trải nghiệm từng tập phim.