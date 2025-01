Có gì mới ở Vietnam Championship Series 2025

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, giải đấu VCS 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi có những sự thay đổi quan trọng so với các mùa giải trước, với các mục tiêu chính bao gồm mang lại nhiều giá trị tích cực cho Esports nước nhà, mở rộng cơ hội dành cho cộng đồng và bắt nhịp xu hướng phát triển của kỷ nguyên số hóa. Giờ đây, VCS 2025 chính thức trực thuộc hệ thống giải Vô địch Quốc gia của nội dung thể thao điện tử.

Phía Riot Games - nhà phát triển LMHT trước đó cũng công bố những đổi mới trong năm 2025 khi nhận thấy LMHT Esports đang dần trở thành một xu hướng tích cực lẫn mang lại nhiều động lực cho cộng đồng quốc tế. Theo đó, các giải đấu Esports đa khu vực tại châu Á - Thái Bình Dương (LCP) hay châu Mỹ (LTA) đã được hình thành, cũng như sự ra đời của một sự kiện quốc tế thứ ba mới, kéo theo việc tái phân chia các suất tham dự. Vì thế, việc tái định vị VCS 2025 là điều tất yếu để giúp bộ môn LMHT Esports mang tính cạnh tranh, giải trí cao hơn và tiếp tục chặng đường phát triển bền vững toàn cầu.

Đội vô địch sẽ có suất tham dự Vòng thăng hạng và xuống hạng LCP 2026 Ảnh: chụp màn hình

Nhà vô địch VCS 2025 sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam giành suất tranh tài ở giải Vô Địch LMHT châu Á - Thái Bình Dương vào năm sau (LCP 2026). Thông qua VCS 2025, Đội tuyển Esports quốc gia cũng có cơ sở để chọn ra các VĐV ưu tú nhất tham gia thi đấu các giải đấu quốc tế do các Liên đoàn Thể thao điện tử trên thế giới tổ chức trong năm nay. VCS 2025 đồng thời sẽ là nơi tìm ra những đội tuyển phù hợp góp mặt ở các giải giao hữu quốc tế.

Mùa giải VCS 2025 được chia thành 3 giai đoạn, bao gồm: VCS 2025 Mùa Xuân - VCS 2025 Mùa Hè và VCS 2025 Vòng Chung Kết. Cả hai kỳ VCS 2025 Mùa Xuân và Mùa Hè cũng đều có Vòng loại tương ứng với tên gọi chính thức “Road to VCS”, tạo cơ hội cho các đội tuyển đến từ hệ thống giải đấu LMHT cộng đồng do VNGGames hoặc giải đấu do các đơn vị đối tác tổ chức.

Thông qua sự đầu tư chỉn chu trong khâu tổ chức và vận hành sau hơn một thập kỷ, giải đấu VCS tiếp tục là một trong những hình mẫu dẫn đầu cho các hoạt động thi đấu thể thao điện tử tại Việt Nam, đồng thời góp phần nâng tầm và phủ rộng hình ảnh của Esports đối với đại chúng. Nhờ vậy, cộng đồng nước nhà cũng dần có cái nhìn cởi mở và nhận thức đúng đắn hơn đối với các bộ môn thể thao điện tử.