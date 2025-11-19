Cô giáo cùng những cánh thư ‘vượt sóng’ gửi chiến sĩ hải quân nơi đảo xa

Những cách thư vượt sóng gửi đến các chiến sĩ

Nhiều năm đứng lớp, cô Đinh Thị Ngọc (35 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Quang Trung (tỉnh Ninh Bình) nhận thấy học sinh biết về biển, đảo qua sách giáo khoa nhưng những kiến thức đó luôn xa xôi. Các em có thể nhớ tên đảo, nhớ sự kiện, nhưng ít hình dung rằng ngoài khơi có những con người đang trực gác, đang thức khi các em đã chìm vào giấc ngủ.

Câu hỏi đó khiến cô giáo trẻ day dứt suốt nhiều năm là làm thế nào để học sinh yêu Tổ quốc bằng một hành động thật, dù rất nhỏ. Và ý tưởng viết thư gửi chiến sĩ đến với chị rất tự nhiên.

“Ban đầu, tôi chỉ thử nghiệm trong một lớp học. Nhưng sự thay đổi của học sinh sau mỗi lá thư khiến chị bất ngờ. Các em nói nhiều hơn về biển, đảo, tò mò hơn về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió. Sự e dè biến thành sự quan tâm thật sự. Từ một lớp, hoạt động lan ra cả trường rồi các vùng lân cận, rồi lan ra nhiều tỉnh thành”, cô Ngọc nói.

Cô Ngọc cùng học trò chuẩn bi thư tay gửi đến các chiến sĩ nơi đảo xa ẢNH: NVCC

Theo cô Ngọc mỗi đợt viết thư kéo dài gần một tháng từ việc chọn chủ đề, hướng dẫn cách xưng hô, cách kể chuyện sao cho tự nhiên và chân thành. Học sinh viết nháp, cô đọc từng lá một rồi cùng các em chỉnh sửa.

Trong hàng trăm lá thư cô Ngọc từng đọc, có một lá chị nhớ mãi. Một cậu bé lớp 7 viết: “Chú ơi, tết này chú không về được. Con đã khóc và con thấy mình phải lớn nhanh để giống các chú, bảo vệ đất nước”.

Cô Ngọc kể đã phải dừng lại giữa chừng, vì nghẹn. Cũng có lớp làm thư bằng hạt gạo, từng hạt được xếp tỉ mỉ thành hình biển, đảo.

Cô Ngọc kể từng có chuyến ra đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) năm 2025. Tàu chỉ còn cách đảo không xa, nhưng sóng lớn khiến đoàn không thể vào bờ. Buổi giao lưu giữa đoàn công tác và các chiến sĩ diễn ra… qua một chiếc tivi nhỏ đặt trên boong tàu. “Gió thổi mạnh, sóng đánh liên tục. Nhưng trong màn hình là những gương mặt rám nắng, nụ cười rất hiền,” Cô Ngọc kể. Khoảnh khắc ấy khiến chị hiểu sâu sắc hơn rằng tết của người lính đảo không có đoàn viên, niềm vui lớn nhất là giữ được bình yên cho đất liền.

“Dù chỉ nhìn nhau qua màn hình, nhưng buổi giao lưu ấy vẫn ấm lạ thường,” Ngọc nói.

Cô Ngọc cùng những cánh thư vượt sóng gửi đến các chiến sĩ nơi đảo xa ẢNH: NVCC

Các chiến sĩ nói với cô Ngọc rằng họ xem thư của học sinh như món quà tinh thần đặc biệt. Có người treo thư lên góc trang trí tết, có người vẽ tranh gửi lại cho học trò. Cô Ngọc nhớ hình ảnh các chiến sĩ quây quần đọc thư rồi mỉm cười, có người lặng đi vì xúc động. “Tôi nghĩ các em sẽ rất vui nếu thấy cách các chú giữ gìn từng lá thư”, cô Ngọc nói.

Khi chị kể lại những điều ấy, học sinh của Ngọc rất xúc động. Có em xin viết thêm thư, có em vẽ thêm tranh, tô thêm màu lá cờ Tổ quốc. Nhiều em nói rằng mơ ước sau này được ra đảo làm nhiệm vụ.

Tham gia hoạt động viết thư, Lê Nguyễn Kim Chi, học sinh Trường THCS Ninh Vân (tỉnh Ninh Bình), cho biết: “Khi viết những lá thư gửi các chú bộ đội, thật lòng là em rất xúc động. Em chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe các chú và kể cho các chú nghe một chút về quê hương Hoa Lư của em nơi có núi đá vôi đẹp lắm, có đồng xanh, sông trong, và cũng là kinh đô đầu tiên của nước mình. Trong thư, em chỉ mong gửi tới các chú lời cảm ơn thật chân thành, mong các chú luôn mạnh khỏe để canh giữ biển trời Tổ quốc. Em cũng tự hứa với mình là sẽ chăm học, ngoan ngoãn, cố gắng thật nhiều để mai này lớn lên trở thành một người có ích, xứng đáng với sự hy sinh của các chú ngoài đảo xa”.

Những bức thư trang trí tỉ mỉ được gửi ra quần đảo Trường Sa ẢNH: NVCC

Song song với việc viết tổ chức viết thư, cô Ngọc phát triển dự án Hành trình số – Việt Nam My Love, ứng dụng công nghệ, AI, triển lãm số, phục dựng ảnh lịch sử để đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh. Dự án đã tiếp cận hơn 3.000 học sinh ở 13 tỉnh thành. Cô Ngọc cho biết không kỳ vọng thay đổi điều gì lớn lao. Chị chỉ muốn học sinh thấy lịch sử gần mình hơn, hiểu hơn, yêu hơn, rồi tự nhiên muốn làm điều tốt cho cộng đồng.