Thế giới

Cô giáo gửi hình ảnh nhạy cảm cho nam sinh, có thể chịu án tù

Khánh An
Khánh An
16/09/2025 10:27 GMT+7

Cô giáo 30 tuổi bị bắt giữ và đối diện bản án tù giam vì gửi hình ảnh nhạy cảm cho một nam sinh 14 tuổi mình từng dạy.

Cô giáo gửi hình ảnh nhạy cảm cho nam sinh, có thể chịu án tù- Ảnh 1.

Cô Mongell đã bị đình chỉ giảng dạy và bị bắt giữ để điều tra

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Tờ New York Post ngày 16.9 đưa tin một giáo viên trung học cơ sở ở Pennsylvania (Mỹ) đối diện án tù lên đến 7 năm vì bị cáo buộc gửi ảnh khỏa thân cho một học sinh 14 tuổi - cũng như nói đùa về tuổi của cậu bé trong các tin nhắn trên mạng xã hội.

Cô giáo Ashley Autumn Mongell (30 tuổi) bị cáo buộc đã yêu cầu cậu bé đảm bảo rằng tin nhắn giữa họ đều được xóa và có lúc còn nhắn "không nhắn tin cho tôi trong 9 năm", hàm ý về việc cần xóa tin nhắn.

Theo hồ sơ truy tố, đơn vị tội phạm máy tính thuộc Cảnh sát bang Pennsylvania bắt đầu điều tra cô giáo này từ ngày 11.9, sau khi nhận được cảnh báo trên mạng từ Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột, liên quan các trao đổi giữa một tài khoản của cô Mongell và tài khoản do cậu bé sử dụng.

Nam sinh này khai với cảnh sát rằng em và cô Mongell đã trao đổi ảnh khỏa thân qua Snapchat.

Cô Mongell khai với cảnh sát rằng cậu bé này năm ngoái từng học lớp 8 của mình tại Trường Trung học cơ sở Khu vực Connellsville, cách thành phố Pittsburgh khoảng 80 km.

Cô giáo này cũng thừa nhận đã gửi cho cậu bé một bức ảnh khỏa thân hoàn toàn. Đây cũng là bức ảnh mà các điều tra viên cho biết đã được tìm thấy trong điện thoại di động của thiếu niên trên.

Giáo viên này bị đình chỉ công tác hôm 12.9, ngay sau khi các cáo buộc được công bố.

Ông Richard Evans đại diện học khu Connellsville cho biết học khu này sẽ hợp tác đầy đủ với cảnh sát bang Pennsylvania về vụ việc. "Vì đây vừa là vấn đề thực thi pháp luật vừa là vấn đề nhân sự, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết nào vào thời điểm hiện tại", ông cho biết.

Cô Mongell đã ra tòa vào hôm 12.9 và hiện đang bị giam tại nhà tù hạt Fayette với mức bảo lãnh 40.000 USD. Cô sẽ phải trở lại tòa vào ngày 24.9.

Mỹ: cô giáo bị bắt vì quan hệ với nam sinh 16 tuổi

Mỹ: cô giáo bị bắt vì quan hệ với nam sinh 16 tuổi

Sau khi ly hôn với người chồng là võ sĩ, một cô giáo dạy toán tại Mỹ đã bị bắt và bị truy tố về hành vi cưỡng hiếp nam sinh 16 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

cô giáo ảnh nhạy cảm Ashley Autumn Mongell Pennsylvania Trường Trung học cơ sở Khu vực Connellsville án tù
