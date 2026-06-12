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Giới trẻ

Cô giáo rong ruổi qua 5 điểm thi tốt nghiệp THPT để động viên học trò

Quỳnh Quỳnh
Quỳnh Quỳnh
12/06/2026 13:27 GMT+7

Ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT, người rong ruổi qua nhiều điểm thi để gặp học trò, người gác lại công việc để đứng chờ con ngoài cổng trường, tất cả đều mong các em bước qua kỳ thi với tâm lý vững vàng nhất.

Rong ruổi qua 5 điểm thi để gặp đủ học trò

Sáng 12.6, tại điểm thi Trường THPT Tân Phong (P.Tân Hưng, TP.HCM), cô Trần Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 Trường THPT Đức Trí (P.Đức Nhuận, TP.HCM), tiếp tục có mặt để đón học sinh sau khi hoàn thành môn thi cuối.

Điều đặc biệt là lớp cô chỉ có 26 học sinh nhưng được bố trí tại 5 điểm thi khác nhau. Trong suốt hai ngày diễn ra kỳ thi, nữ giáo viên liên tục di chuyển giữa các điểm thi để gặp và động viên học trò.

“Ở nhà thì mình cũng lo lắng, không yên tâm. Biết là tới đây cũng chỉ đứng bên ngoài thôi, không giúp được gì cho các con. Nhưng có mình ở đây thì các con sẽ vững tin hơn một chút về mặt tinh thần”, cô Dung chia sẻ.

Ngày thi cuối, phụ huynh nghỉ làm, giáo viên chạy 5 điểm thi động viên thí sinh - Ảnh 1.

Cô Dung (đừng giữa) chụp hình kỉ niệm cùng với học sinh của mình sau ngày thi cuối

ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Theo nữ giáo viên, sáng 11.6 cô có mặt tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận, TPHCM), sau đó tiếp tục di chuyển tới các điểm thi khác để gặp học sinh khi các em hoàn thành bài thi. Sáng nay, cô tiếp tục ghé nhiều điểm thi trước khi có mặt tại Trường THPT Tân Phong.

Riêng tại điểm thi này, số lượng học sinh lớp cô khá đông do đây là nơi tập trung nhiều em đăng ký môn vật lý - bộ môn cô trực tiếp giảng dạy. Trong đó có các tổ hợp vật lý - tin học và vật lý - tiếng Anh.

“Hôm nay là ngày cuối rồi. Đây cũng là những môn các con sử dụng để xét tuyển đại học nên nhiều em khá lo lắng. Mình ghé qua để hỏi thăm tình hình làm bài của các con, xem các con có ổn không thì cũng yên tâm hơn”, cô Dung chia sẻ.

Theo nữ giáo viên, thời điểm này kiến thức đã được ôn tập suốt cả năm học, điều quan trọng nhất là giúp học sinh giữ tâm lý vững vàng khi bước vào phòng thi.

Nhắc đến học trò, nữ giáo viên không giấu được sự xúc động. “Lớp rất gắn kết. Các bạn học với nhau nhiều năm nên tình cảm rất thân thiết. Dù các bạn có chia 5 cụm hay 50 cụm, mình cũng đi thôi”, cô Dung cười.

Ngày thi cuối, phụ huynh nghỉ làm, giáo viên chạy 5 điểm thi động viên thí sinh - Ảnh 2.

Sau khi hoàn thành các môn thi tự chọn, nhiều thí sinh bày tỏ sự nhẹ nhõm khi khép lại kỳ thi quan trọng kéo dài nhiều tháng chuẩn bị.

ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Khi phụ huynh thấp thỏm, thí sinh háo hức khép lại tuổi học trò

Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh cũng chọn cách đồng hành cùng con trong ngày thi cuối bằng việc tạm gác công việc thường ngày.

Có mặt tại điểm thi từ 6 giờ sáng, chị Trần Thị Anh Đào (P.17, Q.Phú Nhuận cũ, nay là P.15, TP.HCM) cho biết đã nghỉ bán hàng 3 ngày để trực tiếp đưa con trai tới trường.

“Không yên tâm để người khác đưa con đi thi. Hôm nay con thi hai môn liên tiếp nên tôi cũng lo con mệt”, chị nói.

Ngày thi cuối, phụ huynh nghỉ làm, giáo viên chạy 5 điểm thi động viên thí sinh - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh lựa chọn đứng chờ bên ngoài điểm thi trong suốt thời gian con làm bài thay vì trở về nhà.

ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Con trai chị hiện học tại Trường THPT Đức Trí. Dù gia đình từng định hướng theo các ngành công nghệ, điện - điện tử, nam sinh lại yêu thích lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Nhưng với người mẹ, điều quan trọng nhất vẫn là con được theo đuổi ngành nghề mình yêu thích.

Trong khi đó, chị Trần Hà Châu, sống gần khu vực cầu Phú Mỹ, TP.HCM, cũng quyết định nghỉ làm trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi để đồng hành cùng con. 

“Việc thi của con là quan trọng nhất, việc gì cũng phải tính sau”, chị chia sẻ.

Dù nhà không xa điểm thi, người mẹ vẫn đứng chờ bên ngoài từ sáng sớm cho tới khi con hoàn thành bài làm. “Ở nhà cũng nóng ruột nên thôi đứng đây đợi con luôn cho yên tâm”, chị nói.

Ngày thi cuối, phụ huynh nghỉ làm, giáo viên chạy 5 điểm thi động viên thí sinh - Ảnh 4.

Em Hoàng Ngân Hà là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng điểm thi Trường THPT Tân Phong

ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng điểm thi Trường THPT Tân Phong sau khi hoàn thành bài làm, em Hoàng Ngân Hà, học sinh lớp 12 Trường THPT Đinh Thiện Lý, cho biết em chỉ dự thi môn địa lý.

Theo nữ sinh, đề thi địa lý năm nay tương đối vừa sức. Hà tự tin có thể đạt khoảng 8 - 9 điểm. Điều em mong chờ nhất lúc này là được đi chơi cùng gia đình và bạn bè. “Tối nay cả nhà em sẽ đi liên hoan cùng nhau”, nữ sinh cười.

Ngày thi cuối, phụ huynh nghỉ làm, giáo viên chạy 5 điểm thi động viên thí sinh - Ảnh 5.

Hà cho biết em tự tin có thể đạt khoảng 8 - 9 điểm môn Địa lý

ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Trong khi đó, em Đặng Tuấn Khang, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Đức Trí, dự thi hai môn vật lý và tin học. Nam sinh cho biết lựa chọn vật lý vì yêu thích môn học này, còn tin học nhằm phục vụ mục tiêu xét tuyển đại học.

Khang dự định đăng ký ngành kỹ thuật cơ điện tử tại Trường ĐH Điện lực TP.HCM là nguyện vọng đầu tiên, bên cạnh nguyện vọng dự phòng là ngành sư phạm.

Ngày thi cuối, phụ huynh nghỉ làm, giáo viên chạy 5 điểm thi động viên thí sinh - Ảnh 6.

Kết thúc môn thi cuối, nhiều thí sinh cho biết điều mong chờ nhất là được gặp gỡ bạn bè và tận hưởng kỳ nghỉ hè.

ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Nhận xét về đề thi, nam sinh cho biết đề Vật lý có nhiều câu hỏi lý thuyết hơn dự kiến. “Em thấy phần lý thuyết hơi khó vì trước đó tập trung ôn bài tập nhiều hơn. Còn đề tin học thì vừa sức”, Khang chia sẻ.

Dù cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành kỳ thi, nam sinh vẫn có chút tiếc nuối. “Em hơi buồn vì sẽ không còn được học chung với các bạn THPT nữa”, Khang nói. Sau kỳ thi, điều em mong muốn nhất là có thêm thời gian đi chơi cùng bạn bè trước khi bước sang chặng đường mới.

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