Cơ hội cuối cùng nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua Toyota Vios

Toyota Vios - Bản tính "hiền lành" được lòng khách hàng Việt

Không ngẫu nhiên, Vios lại được mệnh danh là mẫu xe quốc dân. Đạt kỷ lục dẫn top đầu doanh số thị trường ô tô Việt Nam 8 năm liên tiếp (2014 - 2020), tiếp tục giữ ngôi vương trong top 10 xe bán chạy nhất năm 2022 với doanh số bán hàng đạt 23.529 xe, tích lũy lên đến 234.142 xe là những minh chứng cho vị thế khó lung lay của Vios tại Việt Nam.

"Lành" là một trong những lý do khiến Vios được lòng đông đảo khách hàng Việt qua nhiều thế hệ. Khi nói đến mẫu sedan này, nhiều người có cùng quan điểm, Vios đi bền bỉ, không hỏng hóc vặt và tiết kiệm chi phí vận hành. Anh Đức - kinh doanh dịch vụ vận chuyển tại Hà Nội cho biết: "Với dân làm trong ngành kinh doanh vận chuyển hành khách như tôi, bền bỉ và tiết kiệm là lý do quan trọng nhất khi ra quyết định lựa chọn một chiếc ô tô. Tôi có 5 chiếc Toyota Vios, 3 chiếc mua từ 2010, 2 chiếc mua năm 2020. Đến nay, những chiếc xe Vios của tôi vẫn chạy khỏe, êm ái và dường như tôi chỉ cần bảo dưỡng định kỳ. Có một vài lần xe phải sửa chữa do những sự cố khách quan trọng quá trình di chuyển nhưng việc sửa chữa vô cùng dễ dàng và chi phí thấp, bởi ở đâu bạn cũng có thể tìm được chỗ sửa xe Toyota với đầy đủ linh phụ kiện".

Bên cạnh đó, tiết kiệm nhiên liệu cũng là điều Vios khiến người dùng Việt hài lòng. Theo công bố, Vios chỉ tiêu thụ 5,87 lít/100km, đường hỗn hợp. Với những tay lái lâu năm như anh Đức thì Vios còn tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn thế.

Toyota Vios 2023 "Lành nhưng không hiền"

Chấp nhận đổi mới để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn là điều Toyota đã làm trên mẫu Vios nâng cấp giữa vòng đời facelift ra mắt hồi tháng 5.2023 vừa qua. Với một mẫu xe quốc dân, trăm ngàn lượt ý kiến đã nổ ra nhưng không thể phủ nhận Toyota đã thay đổi rất nhiều từ mẫu xe này và sau đó là hàng loạt các mẫu xe mới được ra mắt thị trường, mác "bảo thủ" đã dần được xóa nhòa. Ở thế hệ nâng cấp, Vios đã có sự đột phá mang nét cá tính và hiện đại hơn từ thiết kế đến tiện nghi và trang bị an toàn nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi đã được xác lập trước đó.

Ngay từ ngoại thất, khách hàng đã thấy được nét cá tính và khỏe khoắn của Vios với thiết kế lưới tản nhiệt mới, cụm đèn chiếu sáng góc cạnh, những đường gân dập nổi và viền đen mờ ở cản sau, bộ mâm đúc 6 chấu dạng phay,... tất cả đều được tinh chỉnh theo hướng năng động hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Bước vào khoang nội thất, những nâng cấp từ màn hình giải trí 7inch lên 9inch, lẫy chuyển số sau vô lăng, 2 cổng sạc Type-C ở hàng ghế sau cho đến sự tỉ mỉ trên thiết kế da bọc ghế cũng góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Ở phiên bản 2023, Vios vươn lên trở thành mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc khi bổ sung thêm 2 tính năng cao cấp trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) là Cảnh báo tiền va chạm (PCS) và Cảnh báo lệch làn đường (LDA) ở bản G. Bên cạnh đó, Toyota vẫn duy trì các tính năng an toàn tiêu chuẩn, gồm hệ thống 7 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Sở hữu Vios 2023 ngay từ thời điểm ra mắt, sau một thời gian gắn bó, anh Nhật Nam đến từ Hà Nội đánh giá cao tính hữu ích của tính năng an toàn mới: "Thường xuyên đi công tác, di chuyển trên cung đường Hà Nội - Hải Phòng, tính năng cảnh báo lệch làn đường phát huy tác dụng, giúp tôi lái xe an toàn và nhàn hơn. Cùng với đó, không gian nội thất rộng rãi, cốp siêu rộng chứa được rất nhiều đồ, cảm giác lái êm ái và thoải mái là điều tôi hài lòng ở Vios 2023".

Gia tăng lợi thế với ưu đãi lớn nhất năm

Với những giá trị đã được xác lập cùng những cải tiến trên phiên bản 2023, Vios là lựa chọn đáng cân nhắc của đông đảo khách hàng, ngay cả với người từng sử dụng và khách hàng mới. Nhằm tạo cầu nối cho khách hàng dễ dàng sở hữu Vios 2023, Toyota Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi từ nay đến hết ngày 31.12.2023. Theo đó, khi mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán, khách hàng được miễn phí 100% lệ phí trước bạ, trong đó 50% từ Toyota Việt Nam và đại lý và 50% từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói Vàng. Tổng giá trị khách hàng có thể tiết kiệm được khi mua Vios trong giai đoạn này lên đến gần 80 triệu đồng.

Nếu khách hàng còn đang lăn tăn về vấn đề tài chính, Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) luôn sẵn sàng hỗ trợ với chính sách vay lãi suất chỉ 0%/năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Đặc biệt, tháng 12.2023 là tháng cuối cùng Chính phủ áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Vì vậy, khách hàng đang có ý định mua Vios không nên bỏ lỡ thời điểm vàng sở hữu xe này.

Với hệ thống 88 đại lý tại 47 tỉnh thành, Toyota Việt Nam sẵn sàng mang Vios 2023 đến tận tay khách hàng trên khắp cả nước. Cộng hưởng giữa giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của xe Toyota tại thị trường Việt Nam, những nâng cấp đáng kể ở phiên bản 2023 cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn, Vios là sự lựa chọn sáng giá đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.