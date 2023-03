Cơ hội đầu tư bất động sản TP.Tam Kỳ mở rộng chỉ từ 2,2 tỉ đồng

Từ đầu 2023, tỉnh Quảng Nam đã ngừng cấp mới dự án BĐS. Trong bối cảnh thị trường khan hiến nguồn cung, từ phân khúc cao cấp đến bình dân đều thu hút nhà đầu tư.

Ông Trần Việt Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tati lý giải: "Hiện lãi suất ngân hàng đang giảm nhiệt, nới lỏng tín dụng, nhà đầu tư có thể cân nhắc xuống tiền hoặc với người có nhu cầu an cư, vốn đầu tư vừa phải, có thể tìm thấy cơ hội vàng để bắt đáy với phân khúc bình dân ngay lúc này".

Dòng sản phẩm mới phân khu nhà vườn kiểu Mỹ Vịnh An Hòa City (H.Núi Thành, Quảng Nam) mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng

Sản phẩm chỉ từ 2,2 tỉ đồng kèm dịch vụ tiện ích chuẩn quốc tế

Theo các chuyên gia, Khu kinh tế mở Chu Lai (H.Núi Thành, TP.Tam Kỳ) tập trung rất đông chuyên gia, người lao động, nguồn nhân lực chất lượng. Do đó phân khu nhà vườn kiểu Mỹ Vịnh An Hòa City là cơ hội vàng cho đầu tư cũng như an cư lạc nghiệp.



Trong bối cảnh pháp lý là yếu tố đáng quan tâm nhất hiện nay, nhà đầu tư nên xuống tiền cho sản phẩm pháp lý vững chắc, giá tốt. Có thể nói nhà vườn kiểu Mỹ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu nhà ở cho người lao động.

Với việc sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh trong tương lai gần, Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa City là lựa chọn tối ưu, mở ra tương lai hứa hẹn, xứng tầm vị thế TP.Tam Kỳ lên đô thị loại 1.

Nhà vườn kiểu Mỹ thiết kế 1 tầng trệt và 1 tầng lửng cùng sân vườn rộng rãi, diện tích linh hoạt từ 130 - 254 m2, phong cách tối giản, mở rộng theo chiều ngang, gần gũi với kiểu nhà 3 gian truyền thống Việt Nam.

Sân vườn chủ đạo tạo không gian thoáng đãng, hài hòa với nhà ở, tổng thể toát lên sự sang trọng, hài hòa, gần gũi với thiên nhiên

Phân khu nhà vườn kiểu Mỹ bao gồm 9 block từ CL57 đến CL81, với tổng số 138 sản phẩm liền kề và lô góc. Ngày 19.3 giới thiệu 3 block đầu tiên CL57, CL59 và CL60 có vị trí đẹp, quy hoạch giữa lòng khu đô thị, hướng ra mặt vịnh, đón gió mát sông Trường Giang.

Đặc biệt, cư dân phân khu này thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích đa dạng, kết nối mạng lưới giáo dục, y tế trong khu vực như tâm điểm công viên, đối diện trường THPT Nguyễn Huệ.

Sau 2 năm ra mắt, Vịnh An Hòa City được nhà đầu tư đánh giá là một trong những dự án BĐS nổi bật, uy tín tại Quảng Nam với thành công của 2 phân khu biệt thự Hoa Sứ và biệt thự Nhật Bản.

Phân khu nhà vườn kiểu Mỹ hứa hẹn mang lại không gian sống hoàn toàn mới, đa dạng cảnh quan đô thị, khẳng định là điểm sáng của thị trường BĐS Quảng Nam.