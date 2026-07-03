Cơ hội đầu tư căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh thị trường chuyển dịch ưa chuộng bất động sản dòng tiền, các nhà đầu tư sở hữu đất nền trung tâm Đà Nẵng, nhất là khu vực biển, thường lựa chọn xây căn hộ vừa ở, vừa cho thuê.

Ông Huỳnh Thanh Quang, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng và nội thất Quang Army cho biết đơn vị liên tục nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhất là khách hàng từ các tỉnh thành phía bắc, với các trọng trách tư vấn, thiết kế, thi công căn hộ cho thuê.

"Đà Nẵng, thành phố đáng sống bậc nhất với không khí trong lành, hạ tầng phát triển đồng bộ, ít kẹt xe, an ninh tốt, là trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu, nhu cầu thuê căn hộ để ở và du lịch luôn rất cao, nên việc đầu tư căn hộ cho thuê càng làm giá trị BĐS tăng trưởng ổn định theo thời gian", ông Huỳnh Thanh Quang nhận định.

Theo chia sẻ của nhiều khách hàng, họ chọn Quang Army làm nhà thầu thi công căn hộ cho thuê bởi kinh nghiệm hơn 15 năm thiết kế và thi công lĩnh vực Apartment, nhà ở, khách sạn.

Với đặc thù chủ đầu tư ở xa như Hà Nội, TP.HCM... Quang Army có giải pháp để khách hàng kiểm soát tiến độ, chất lượng một cách minh bạch.

Nhờ vậy Quang Army được giao trọng trách tổng thầu kiến trúc, xây dựng, nội thất trọn gói, từ tư vấn quy hoạch, pháp lý, xin phép xây dựng, đến cung cấp các giải pháp thiết kế tối ưu công năng, tối đa lợi nhuận nhờ đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư chuyên môn sâu, trực tiếp theo sát công trình.

Bên cạnh đó, Quang Army còn sở hữu Showroom vật liệu hoàn thiện giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị, vật liệu phù hợp, cùng nhà máy sản xuất nội thất và cửa nhôm kính hiện đại, chủ động trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí đầu tư.

"Chúng tôi đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hỗ trợ nội thất, đặc biệt cam kết không bán thầu, không phát sinh vô lý, thi công đúng bản vẽ, vật liệu, đồng hành từ ý tưởng đến bàn giao sẵn sàng vận hành ngay, tạo dòng tiền", ông Huỳnh Thanh Quang khẳng định.

Công ty tự tin giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất nhờ có những nhà cung cấp vật liệu xây dựng uy tín với giá đại lý, hợp đồng rõ ràng từng hạng mục sửa chữa, xây mới bởi Quang Army luôn tôn trọng yêu cầu và đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết.

Quang Army kiến tạo giá trị bền vững, đồng hành cùng nhà đầu tư từ Bắc vào Nam, thi công nhanh, đúng kỹ thuật, đúng tiến độ là danh dự và uy tín của công ty. Văn phòng Kiến trúc 1: 41 Nguyễn Chí Thanh, P.Hải Châu

Văn phòng Kiến trúc 2 & Showroom: 211–213 Nguyễn Phước Lan, P.Hòa Xuân

Văn phòng Kế toán: 43 Duy Tân, P.Hòa Cường

Văn phòng Ban Tổng & Kỹ thuật: 48–56 Cồn Dầu 2, P.Hòa Xuân

Nhà máy sản xuất nội thất & cửa nhôm: KM7, Hoàng Văn Thái, X.Bà Nà

HOTLINE: 0982.21.9494

Website: quangarmy.com



