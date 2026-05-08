Cơ hội giành Học bổng Thanh niên ASEAN tại Singapore – Philippines 2026

Chương trình năm 2025 ảnh: sif

Chương trình Học bổng Thanh niên ASEAN (AYF), được thành lập vào năm 2018 trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Singapore, do Quỹ Quốc tế Singapore phối hợp tổ chức với Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore (NYC).

Mục tiêu của chương trình là thu hút và gắn kết các lãnh đạo trẻ ASEAN thông qua trải nghiệm học tập chuyên sâu, xây dựng và mạng lưới lãnh đạo thanh niên xuyên suốt các lĩnh vực ở Đông Nam Á và giới thiệu các cơ hội phát triển trong khu vực cho thanh niên ASEAN

Năm nay, AYF 2026 tiếp tục là chương trình phát triển lãnh đạo khu vực mang tính chọn lọc cao, nhằm bồi dưỡng và kết nối các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đối tượng tham gia là những chuyên gia trong độ tuổi từ 27 đến 35, là công dân của các quốc gia thành viên ASEAN, có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Ứng viên được đề cử cần có thành tích nổi bật trong lĩnh vực hoạt động của mình, cùng tiềm năng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng trong tương lai. Các học viên AYF trước đây bao gồm lãnh đạo cấp phòng trong cơ quan nhà nước, CEO và nhà sáng lập startup cấp quốc gia, đại diện các tổ chức xã hội dân sự, hoặc quản lý tại các doanh nghiệp tư nhân.

AYF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 – 20.11, với nửa chặng đầu tại Singapore và phần còn lại tại Philippines.

Lấy cảm hứng từ chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines "Navigating Our Future, Together" (Cùng nhau định hướng tương lai), AYF 2026 tập trung vào ổn định khu vực, phát triển kinh tế và trao quyền cộng đồng trong ASEAN.

Sau chương trình, các học viên được khuyến khích hợp tác triển khai các dự án khu vực hoặc song phương. Các sáng kiến có thể nhận hỗ trợ từ Quỹ Thanh niên Singapore – ASEAN (SAYF) hoặc Quỹ Tác động AYF. Ngoài ra, học viên sẽ có cơ hội tái kết nối thông qua nhiều vai trò như diễn giả, điều phối viên hoặc người tham gia các nền tảng liên quan.

Những ứng viên trúng tuyển sẽ được tài trợ các chi phí chính như chỗ ở, đi lại và ăn uống.

Ứng viên đăng ký trực tuyến tại: go.gov.sg/ayf-apply trước chủ nhật, ngày 24.5.