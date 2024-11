Cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài có dành cho tất cả?

Như vậy ngoài cánh cổng đại học, các bạn trẻ có nhiều ngã rẽ khác như du học, học nghề, xuất khẩu lao động, đi làm,… Đứng trước một trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời các bạn trẻ đã có định hướng như thế nào?

Các bạn trẻ Việt Nam đã có định hướng cho sự nghiệp?

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hiện có khoảng 3,6% sinh viên đại học đang du học nước ngoài trong tổng số sinh viên Việt Nam. Du học là ước mơ của hàng chục nghìn học sinh, sinh viên nhưng thường chỉ tập trung vào một số lượng rất ít các bạn xuất sắc hoặc gia đình có điều kiện.

Đa phần các bạn còn lại lựa chọn nâng cao kiến thức, kỹ năng tại các trường đại học, cao đẳng trong nước. Tuy nhiên, không phải tất cả trong số đó đều có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp tương lai. Hệ quả là nhiều bạn tốt nghiệp đại học nhưng làm trái ngành, trái nghề, thậm chí thất nghiệp, lãng phí quãng thời gian tuổi trẻ.

Thiếu định hướng hay định hướng sai, các bạn trẻ thường làm trái ngành, trái nghề, thậm chí là thất nghiệp NGUỒN: INTERNET

Qua thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024, chỉ có hơn 550 ngàn sinh viên nhập học trong tổng số 1,07 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Vậy các bạn còn lại đang có những hướng đi nào?

Một phần trong số đó chọn học các trường nghề để rút ngắn thời gian học tập. Một phần khác do không may mắn, không đủ điểm đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, hoặc do chi phí theo học trong nước cũng đã quá sức nên chủ động lựa chọn bước chân vào thị trường lao động với công việc chỉ là định hướng tạm thời như chạy xe công nghệ, giao hàng, phục vụ,... bởi những công việc này không yêu cầu quá nhiều kiến thức, kỹ năng nhưng lại mang đến nguồn thu nhập trực tiếp.

Thế nhưng, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để chúng ta trải nghiệm, trau dồi kiến thức, phát triển sự nghiệp, định hướng tương lai và liệu có giải pháp nào cho đại đa số các bạn trẻ vừa thực hiện được ước mơ học tập, làm việc tại các quốc gia phát triển mà không bị hạn chế bởi các rào cản về tài chính?

Giải pháp nào hiện thực hóa ước mơ của hàng chục ngàn bạn trẻ Việt?

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, nền giáo dục tiên tiến, khoa học công nghệ phát triển với nhu cầu nhân lực lớn. Bên cạnh nét văn hóa đặc sắc, môi trường chuyên nghiệp và kỷ luật cùng các chế độ tốt cho người lao động nước ngoài, Nhật Bản thu hút nhiều bạn trẻ Việt bởi cơ hội phát triển sự nghiệp và thu nhập hấp dẫn.

Đối với một quốc gia có nhiều cơ hội như Nhật Bản, để nắm bắt được cơ hội phát triển cũng như có mức thu nhập tốt, đòi hỏi người lao động phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trong môi trường làm việc như trình độ ngôn ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, thích nghi văn hóa - kỷ luật. Bên cạnh đó, với các chi phí bỏ ra ban đầu khá lớn thì nền tảng tài chính cũng là điều mà nhiều bạn trẻ còn e ngại với ước mơ Nhật.

Ngôn ngữ, định hướng nghề nghiệp, kỷ luật, tài chính là những hành trang cần thiết để các bạn trẻ hội nhập quốc tế

Hiểu rõ những trăn trở đó, Cen Academy đã hợp tác cùng VPBank để cho ra mắt chương trình "Đi Nhật trước - Trả tiền sau". Hành trình đến nước Nhật dành cho tất cả người trẻ Việt dường như trở nên dễ dàng hơn. Giải pháp tài chính linh hoạt từ chương trình "Đi Nhật trước - Trả tiền sau" giúp giải quyết bài toán tài chính - một gánh nặng lớn đối với nhiều bạn trẻ mong muốn học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thông qua chương trình này, học viên Cen Academy chỉ cần bỏ ra chi phí ban đầu rất thấp để học tập tại Việt Nam, phần chi phí còn lại sẽ được hỗ trợ trả góp không lãi suất trong 12 tháng. Như vậy, ước mơ đến Nhật hoàn toàn chia đều cho tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở vùng sâu vùng xa, phá bỏ rào cản về vấn đề về tài chính ban đầu.

Hành trình đến Nhật của các bạn trẻ dễ dàng hơn với sự hợp tác của VPBank và Cen Academy

Cùng với giải pháp tài chính, hành trình đến và sinh sống ở đất nước xa lạ như Nhật Bản sẽ càng dễ dàng hơn với mô hình đào tạo tiệm cận quốc tế của Cen Academy. Trong thời gian tối ưu nhất tại Việt Nam, Cen Academy sẽ trang bị cho các bạn trẻ hành trang toàn diện về ngôn ngữ chuyên ngành, định hướng và kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích nghi văn hóa và kỷ luật tại nước bạn, tạo nền tảng vững chắc để có thu nhập tốt và phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, trong đó có cả cơ hội làm việc lâu dài và định cư tại Nhật.

Cen Academy hướng tới mục tiêu hỗ trợ 20.000 - 50.000 bạn trẻ đến Nhật năm 2025 qua chương trình, với hy vọng hành trình của hàng chục ngàn bạn trẻ đó không chỉ là một lựa chọn trải nghiệm của tuổi trẻ mà còn là cơ hội để các bạn dám bước đi để thay đổi tương lai của bản thân và gia đình, mang về những giá trị tích cực cho đất nước. Khi trở về, bạn sẽ là một phần của thế hệ trẻ Việt với tầm nhìn quốc tế và khát khao cống hiến.

Với sự đồng hành từ VPBank, Cen Academy, và các đối tác uy tín, giấc mơ được học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển không còn xa vời. Mọi bạn trẻ đều có cơ hội sẵn sàng vươn ra toàn cầu, khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho đất nước, cho cộng đồng.