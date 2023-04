Cơ hội nào cho 4 đội bóng còn lại của VCK U.19 quốc gia?

Đội An Giang: Sau hai lần liên tiếp vào vòng chung kết (2020, 2021) và một mùa giải bất ngờ vắng bóng ở tốp 12 đội cuối cùng (2022), An Giang đã trở lại là một thế lực và trở thành một trong 2 đại dịện của miền Tây Nam bộ có mặt ở Tây Ninh. So với nhiều đội trẻ khác, An Giang luôn xung trận với sự quyết tâm cao và khát vọng cống hiến, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốc ở cuộc tranh chấp không khoan nhượng sắp tới. Nên nhớ năm 2021 An Giang khi đó không được đánh giá cao nhưng đã bất ngờ lọt vào đến trận bán kết và giới thiệu hùng hồn tài năng Bùi Vĩ Hào sau này về đầu quân cho Bình Dương.

Dù thành tích ở giải U.19 đôi lúc không ổn định nhưng An Giang luôn "biết mình biết ta", âm thầm đưa ra đấu pháp phù hợp và xây dựng lối chơi chắc chắn. Dẫn dắt đội là HLV còn rất trẻ 39 tuổi Trần Phú Điền. Tại vòng loại đá ở sân Tiền Giang, đội An Giang xếp thứ nhì sau Đồng Tháp. Lực lượng của U.19 An Giang mùa này khá đồng đều và tiềm ấn nhiều bất ngờ với những cái tên như Bùi Hữu Vị, Cao Hữu Phúc, Lê Tuấn Vỹ. So với nhiều "lò" đào tạo khác, An Giang là đội bóng được chờ đợi sẽ tạo đột biến để khẳng định hùng hồn ở vòng chung kết lần này.



An Giang (áo trắng) sẽ gây sốc ở VCK? Tuấn Trần

Đội Bình Phước: Đây là lần đầu tiên Bình Phước có mặt ở vỏng chung kết giải U.19. Trong số các tình miền Đông Nam bộ, Bình Phước những năm gần đây không chỉ duy trì tốt đội bóng hạng nhất mà còn nỗ lực làm trẻ một cách căn cơ và bắt đầu hái quả ngọt. Cụ thể là tại vòng chung kết giải U.17 hồi tháng 3 ở PVF, Bình Phước đã lọt vào tứ kết và chỉ dừng bước khi thua chủ nhà. Còn tại giải U.19, Bình Phước cùng với Bình Dương đã vượt lên trên cả Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai và Bình Thuận để hiên ngang giành vé dự VCK.

Trong tay HLV Nguyễn Tấn Vũ đang là một đội hình bắt đầu có độ chín và đều chưa đến 19 tuổi. Dù tập thể này còn rất trẻ nhưng ông Vũ đã xây dựng lối chơi khéo léo, nhiệt tình và luôn tạo nên sự cống hiến hết mình. Những gương mặt đáng chú ý trong đội Bình Phước có đội trưởng Trần Minh Toàn, Điểu Khuynh, Trần Phi Hùng, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Lê Minh Hiếu. Với những gì đã phô diễn, Bình Phước hứa hẹn sẽ là nhân tố gây bất ngờ tại Tây Ninh lần này.

Bình Phước trong trận hòa Bình Dương ở vòng bảng Phương Trinh

Đội Khánh Hòa: Từng vô địch U.19 cách đây 8 năm trên sân Kon Tum sau khi vượt qua Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết. Ngày ấy lứa cầu thủ trẻ của Khánh Hòa rất hùng hậu với Phạm Trùm Tĩnh, Lâm Ti Phông, Trần Đình Kha... đã chơi rất hay. Chính họ đã góp phần đưa U.21 Khánh Hòa giành thành tích cao tại Quảng Ninh năm 2016 khi về nhì chỉ thua Hà Nội trong trận chung kết. Lứa trẻ phố biển cũng được xem là một trong những cái nôi đào tạo tốt, từng giới thiệu nhiều tài năng như Nguyễn Quang Hải (Hải gà), Lê Tấn Tài, Trần Trọng Bình, Nguyễn Tấn Điền… Tuy những kết quả gặt hái ở các giải trẻ không đều nhưng do tính chất ngổ ngáo của một đội bóng được xem là luôn có tinh thần mạnh mẽ, thi đấu kiên cường thì Khánh Hòa luôn cho thấy ở bất cứ giải nào họ luôn biết cách gây khó cho đối thủ, bất kể đó là đội mạnh và có lực lượng dày hơn mình.

Năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Đạo, đội thi đấu ở bảng C chỉ xếp sau HAGL và vượt trên các đối thủ khác như Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum để giành quyền dự VCK. Trong đội có những cái tên tuy chưa thật xuất sắc nhưng luôn biết cách tạo đột biến bằng lối chơi máu lửa như đội trưởng Võ Ngọc Hải, Lê Nác Đô, Võ Quốc Anh Khoa, Hoàng Vũ Anh Kiệt. Biết mình biết ta, đội bóng phố biển chỉ hy vọng vượt qua vòng bảng là đạt yêu cầu.

Khánh Hòa (phải) chơi tự tin trước HAGL Minh Trần

Đội Tây Ninh: Là đội chủ nhà của VCK được miễn vòng loại nhưng Tây Ninh đã quyết định rèn quân cho cọ xát ở bảng D gặp các đối thủ trong khu vực để biết được trình độ mình đang đứng ở đâu, có đủ khả năng tranh chấp thành tích ở VCK hay không. Thực tế Tây Ninh tuy có kém hơn một chút so với Bình Dương nhưng đã chơi tốt trước cả Bình Phước, TP.HCM, Đồng Nai và Bình Thuận.

Do không phải là địa phương có đào tạo trẻ tốt và cũng không có đội "đàn anh" chất lượng để xây dựng tuyến kế thừa nên nhiều năm qua Tây Ninh ít tạo được cho mình kết quả ở các giải trẻ. Nhưng với việc nuôi dưỡng có chiều sâu với đội U.17 nay là U.19 trong 2 năm qua cộng với việc đăng cai VCK U.19 lần này, Tây Ninh đang quyết tâm làm lại, tạo bàn đạp tham gia tốt các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia từ đó để tạo sức bật đưa bóng đá Tây Ninh trở lại một cách ổn định.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hồ Thành Hào, đội chủ nhà có một dàn cầu thủ khá đồng đều mà nổi bật nhất chính là chân sút Trương Đan Huy cùng với những nhân tố như Hồ Quốc Thịnh, Phạm Hoàng Thái, Bùi Duy Khánh, Đặng Gia Thiên, BHL đội tự tin sẽ nỗ lực giành suất vào tứ kết và nếu có cơ hội quyết đi xa hơn.



Trương Đan Huy, mũi nhọn xuất sắc của Tây Ninh Khả Hòa