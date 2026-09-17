Cơ hội nhận 100 triệu đồng từ Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai

Theo NXB Kim Đồng, cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023 - 2025 đã thu hút hơn 600 tác phẩm dự thi. Trong đó, hội đồng giám khảo gồm các nhà văn uy tín đã lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc để trao Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất.

Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất có hơn 600 tác phẩm dự thi. 11 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vinh danh, trao giải thưởng. ẢNH: NXB KIM ĐỒNG

Mong muốn tiếp tục tìm kiếm, cổ vũ các tác giả Việt sáng tác cho độc giả Việt, đồng thời định vị Giải thưởng văn học Kim Đồng gắn liền với văn học dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam, NXB Kim Đồng tiếp tục phát động Cuộc vận động sáng tác cho thanh thiếu nhi 2025 - 2027 và trao Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai.

Trong lần này, NXB Kim Đồng mở rộng phạm vi đối tượng độc giả, với 2 hệ thống giải thưởng: Giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho thiếu nhi và Giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho người trẻ.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước ở lứa tuổi thiếu nhi từ 6 - 15, thanh niên từ 16 - 30 tuổi.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi theo các thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện dài, thơ, kịch bản truyện tranh. Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng xuất bản hoặc công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Riêng với tập truyện ngắn và tập thơ, phần chưa in báo phải quá 20% nội dung tập.

Trong thời gian dự giải, tác giả không gửi tác phẩm tham dự cuộc thi khác; tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự giải. Ban tổ chức không tiếp nhận các tác phẩm dịch thuật, phóng tác, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 13.6.2025 đến hết ngày 31.12.2026. Dự kiến, lễ tổng kết Cuộc vận động sáng tác cho thanh thiếu nhi 2025 - 2027 và trao Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai được tổ chức tháng 6.2027, vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NXB Kim Đồng.

Sau khi kết thúc thời gian nhận tác phẩm dự thi, hội đồng chung khảo sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 hệ thống giải thưởng.

Giải văn học thiếu nhi có 1 giải nhất 100 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 60 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 30 triệu đồng; 5 giải tư, mỗi giải 10 triệu đồng.

Giải văn học dành cho người trẻ có 1 giải nhất 100 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 60 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 30 triệu đồng; 5 giải tư, mỗi giải 10 triệu đồng.

Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các tác phẩm gửi dự giải có chất lượng sẽ được chọn in trong kế hoạch xuất bản năm 2027, 2028 của NXB Kim Đồng. Các tác giả sẽ được nhận nhuận bút và sách biếu theo quy định.

Đối với các tác phẩm được trao Giải thưởng văn học Kim Đồng, NXB Kim Đồng được quyền khai thác tác phẩm dưới hình thức xuất bản thời hạn tối thiểu 5 năm và được quyền ưu tiên ký tiếp khi hợp đồng sử dụng tác phẩm hết thời hạn.