Cơ hội nhận bằng MBA từ trường thuộc top 5% Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam

Chương trình Colorado Denver MBA được triển khai tại Việt Nam thông qua hợp tác giữa CU Denver và Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT). Đây là mô hình đào tạo liên kết giúp người học tại Việt Nam có thể theo học chương trình MBA chuẩn từ Đại học Colorado Denver với chi phí hợp lý ngay trong nước. Học viên sau tốt nghiệp sẽ nhận bằng MBA do CU Denver cấp, có giá trị công nhận toàn cầu.

Khuôn viên trường Đại học Colorado Denver

Chương trình Colorado Denver MBA tại Việt Nam được chuyển giao nguyên bản về giáo trình, triết lý đào tạo và phương pháp giảng dạy từ CU Denver, tập trung vào đào tạo tư duy quản trị thời đại số nhằm bắt kịp sự thay đổi của thị trường dưới tác động của công nghệ và dữ liệu.

Lộ trình đào tạo gồm 15 học phần, kéo dài trong vòng 18 tháng. Trong đó bao gồm 10 học phần bắt buộc trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị đa diện ở nhiều lĩnh vực như marketing, tài chính, kinh tế, phân tích dữ liệu và 5 học phần tự chọn sẽ mở rộng đào tạo về tư duy số, ứng dụng công nghệ vào quản trị, xây dựng chiến lược, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Qua đó trang bị cho người học bộ kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị trong kỷ nguyên AI và toàn cầu hóa.

Bên cạnh khung đào tạo chuẩn của CU Denver, học viên còn được tiếp cận thông qua phương pháp đào tạo linh hoạt, thực tiễn, vốn là thế mạnh của FSB như: phân tích tình huống thực tế, thực hành dự án, thuyết giảng, hội thảo và các hoạt động thực tế doanh nghiệp. Đặc biệt, học viên cũng sẽ được thực hiện dự án mô phỏng kinh doanh thực tế nhằm vận dụng trực tiếp kiến thức vào tình huống quản trị cụ thể, gia tăng năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, do giảng viên đến từ CU Denver cùng đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia của trường Đại học FPT trực tiếp đảm nhiệm.

Học viên Colorado Denver MBA tại Việt Nam có cơ hội gia nhập cộng đồng cựu sinh viên CU Denver với 115.000 học viên đến từ 108 quốc gia. Đồng thời, được kết nối với mạng lưới cực học viên của FSB với hơn 70% đang giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Chương trình có áp dụng chính sách ưu đãi học phí và học bổng nhằm giúp học viên tiết kiệm chi phí so với học trực tiếp tại Mỹ, vẫn giữ chuẩn chất lượng đầu ra.

Đại diện Đại học Colorado Denver và đại diện Viện Quản trị & Công nghệ FSB trông Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

CU Denver là ngôi trường đại học công lập định hướng nghiên cứu, nổi tiếng với khả năng kết hợp đổi mới, thực tiễn, toàn diện trong đào tạo và có vị thế học thuật vững chắc trong hệ thống giáo dục Mỹ. Trường đạt kiểm định AACSB suốt 30 năm liên tiếp.

Theo công bố của trường, CU Denver nằm trong top 5% trong tổng số 4.500 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ. Bên cạnh đó, trường cũng được xếp hạng 71 trong các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, đồng thời nằm trong top 301-350 thế giới, theo Times Higher Education World University Rankings 2025.

CU Denver có thế mạnh trong đào tạo các chuyên ngành về dữ liệu kinh doanh, theo TFE Times, chuyên ngành Business Analytics tại đây được xếp hạng 39 trong toàn nước Mỹ. Đồng thời, trường Kinh doanh của CU Denver được đánh giá xếp hạng số 1 tại bang Colorado về chỉ số phát triển xã hội (social mobility), thể hiện khả năng giúp học viên đạt thành công học thuật và nghề nghiệp vượt trội, theo U.S. News & World Report.