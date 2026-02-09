Cơ hội nhận học bổng đến 100% học phí tại Dwight School Hanoi

Trong lộ trình tìm kiếm môi trường giáo dục IB chuẩn quốc tế, chương trình "Pathways to Dwight" 2026 - 2027 đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh tại Hà Nội. Đây không chỉ là chương trình tuyển sinh sớm mà còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo tương lai tiếp cận những suất học bổng danh giá và hệ sinh thái giáo dục đẳng cấp thế giới với triết lý giáo dục khơi sáng tài năng trong mỗi học sinh.

3 trụ cột tạo nên sự khác biệt của Dwight

Tại Dwight School Hanoi, giáo dục được xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi được hình thành từ hơn 150 năm lịch sử của Dwight nhằm định hình bản sắc và năng lực của học sinh bao gồm:

Cá nhân hóa học tập (Personalized Learning): Lộ trình được thiết kế riêng biệt để phù hợp với tốc độ và đam mê của từng cá nhân.

Cộng đồng (Community): Xây dựng niềm tin và sự kết nối bền chặt giữa nhà trường, học sinh và gia đình.

Tầm nhìn toàn cầu (Global Vision): Kết nối học sinh với mạng lưới quốc tế của Dwight, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho các tiêu chuẩn thế giới.

Sự kết hợp này giúp mỗi học sinh không chỉ đạt được sự xuất sắc trong học thuật (IB Excellence) mà còn phát triển toàn diện những kỹ năng cần thiết cho tương lai.