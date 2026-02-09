Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cơ hội nhận học bổng đến 100% học phí tại Dwight School Hanoi

Nhật Lâm
Nhật Lâm
09/02/2026 08:00 GMT+7

Pathways to Dwight 2026 - 2027 mở ra lộ trình giáo dục IB toàn cầu với học bổng tới 100%, giúp học sinh khai phóng tiềm năng lãnh đạo và trải nghiệm hệ sinh thái giáo dục đẳng cấp quốc tế.

Cơ hội nhận học bổng đến 100% học phí tại Dwight School Hanoi- Ảnh 1.

Trong lộ trình tìm kiếm môi trường giáo dục IB chuẩn quốc tế, chương trình "Pathways to Dwight" 2026 - 2027 đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh tại Hà Nội. Đây không chỉ là chương trình tuyển sinh sớm mà còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo tương lai tiếp cận những suất học bổng danh giá và hệ sinh thái giáo dục đẳng cấp thế giới với triết lý giáo dục khơi sáng tài năng trong mỗi học sinh.

3 trụ cột tạo nên sự khác biệt của Dwight

Tại Dwight School Hanoi, giáo dục được xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi được hình thành từ hơn 150 năm lịch sử của Dwight nhằm định hình bản sắc và năng lực của học sinh bao gồm:

  • Cá nhân hóa học tập (Personalized Learning): Lộ trình được thiết kế riêng biệt để phù hợp với tốc độ và đam mê của từng cá nhân. 
  • Cộng đồng (Community): Xây dựng niềm tin và sự kết nối bền chặt giữa nhà trường, học sinh và gia đình.
  • Tầm nhìn toàn cầu (Global Vision): Kết nối học sinh với mạng lưới quốc tế của Dwight, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho các tiêu chuẩn thế giới.

Sự kết hợp này giúp mỗi học sinh không chỉ đạt được sự xuất sắc trong học thuật (IB Excellence) mà còn phát triển toàn diện những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Cơ hội nhận học bổng đến 100% học phí tại Dwight School Hanoi- Ảnh 2.

 

Khám phá thêm chủ đề

Dwight School Hanoi Pathways to Dwight học bổng giáo dục quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận