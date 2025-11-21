Cơ hội rộng mở tại châu Á với hướng đi mới ở khối ngành sức khỏe

Khái niệm mới trong y tế

Trong ngành y tế, khoa học hành vi tìm hiểu các rào cản ngăn cản ai đó đưa ra lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe của họ, còn khoa học triển khai tìm cách mở rộng, nhân rộng các mô hình tích cực. Lĩnh vực này đã được phương Tây nghiên cứu hơn 10 năm qua, song vẫn còn là khái niệm rất mới tại châu Á, theo bà Jenn Ye, Phó quản lý cấp cao Trung tâm Can thiệp và Khoa học Hành vi (BISI), Trường Y Yong Loo Lin, ĐH Quốc gia Singapore.

Tại trung tâm bà Ye công tác, nhiều đầu việc đang được triển khai như tổng hợp bằng chứng về khoa học hành vi và triển khai trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; điều chỉnh, bản địa hóa các khung lý thuyết, mô hình nghiên cứu phù hợp với bối cảnh châu Á; cải tiến và đảm bảo chất lượng các chương trình.

Bà Jenn Ye, Trợ lý Quản lý cao cấp, Trung tâm Can thiệp Khoa học Hành vi và Thực thi (BISI), Trường Y Yong Loo Lin, Đại học Quốc gia Singapore

BISI hiện là một trong những đơn vị đầu tiên trong khu vực cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học hành vi và triển khai trong y tế (MSc in BIS), kéo dài 1 - 2 năm với 10 học phần (7 bắt buộc, 3 tự chọn).

Về chương trình đào tạo, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các khung lý thuyết BIS hiện có và đi sâu vào một số phương pháp nghiên cứu chuyên biệt gắn với BIS. "Trong bối cảnh y tế, chúng tôi gọi đây là nghiên cứu dịch vụ y tế vì nó gắn với con người và cộng đồng, khác với nghiên cứu khoa học cơ bản trong phòng thí nghiệm", bà Ye chia sẻ. Chương trình học kết thúc bằng dự án tổng kết, nơi học viên thiết kế một can thiệp thật trong y tế.

Trung tâm Tài nguyên Giáo dục, UTown - Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Từ năm sau, BISI bắt đầu triển khai chương trình thực tập, nhưng sẽ không dành cho tất cả mà chỉ "rộng cửa" với những học viên có thành tích học tập xuất sắc, theo bà Ye. Tuy nhiên, vì đây mới là năm thứ hai đơn vị triển khai đào tạo thạc sĩ nên thời gian tới cơ hội thực tập có thể mở rộng hơn. Theo khảo sát sinh viên tốt nghiệp, học viên sẽ tìm được việc làm ngay khi còn đang học hoặc trong vòng 2 tháng sau khi tốt nghiệp", đại diện BISI thông tin.

"Tại châu Á, BIS vẫn còn khá xa lạ, mặc dù nhiều người đã nhận ra nhu cầu đối với lĩnh vực này. Vì vậy khi về nước, học viên có thể giới thiệu cho cộng đồng y tế rằng: Đó là cách làm và nó có tên gọi là khoa học hành vi, khoa học triển khai. Dần dần, nhận thức tăng lên, lãnh đạo và bác sĩ sẽ chú ý hơn. Tương lai ngành rất tiềm năng vì có vô vàn vấn đề y tế cần giải quyết ở các nước đang phát triển như Việt Nam", bà Ye nói thêm.

Ưu tiên tuyển sinh người Việt

Bởi vì sự mới mẻ của lĩnh vực BIS, đại diện BISI cho biết đang ưu tiên tuyển sinh học viên từ các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam. Điều này không chỉ giúp người học có thể điều chỉnh các lý thuyết và khung tiếp cận phù hợp với quê hương mình để trở thành chuyên gia bản địa mà còn giữ vai trò đối tác của BISI trong các dự án nghiên cứu xuyên quốc gia, cùng nhau tìm ra cách áp dụng hiệu quả nhất trong môi trường y tế.

"Tại Singapore nơi có nhiều vấn đề mà y học thuần túy không giải quyết được, nhu cầu về BIS trong thị trường lao động đang tăng mạnh", bà Ye thông tin.

Trung tâm Tài nguyên Giáo dục, UTown - Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Về yêu cầu đầu vào, bà Ye cho biết BISI sẵn sàng tuyển sinh ứng viên từ đa dạng bối cảnh, như y khoa, khoa học đời sống, khoa học xã hội, công tác xã hội, tâm lý học, hành chính công và thậm chí là tài chính, quản lý. "Nếu có kinh nghiệm nghiên cứu hay ít nhất một năm làm việc thì hồ sơ được đánh giá cao hơn. Chúng tôi nhận cả sinh viên mới tốt nghiệp miễn các bạn có nền tảng phù hợp và điểm trung bình cao", bà Ye chia sẻ.

Khóa thạc sĩ yêu cầu nộp chứng chỉ tiếng Anh, bài luận cá nhân và ít nhất một thư giới thiệu. Hội đồng tuyển sinh không yêu cầu điểm GRE, song ứng viên cần tham gia phỏng vấn trực tuyến khoảng 30 phút với giảng viên để kiểm tra động lực học và năng lực tiếng Anh. "Với vai trò là một chương trình đặt tại châu Á, chúng tôi dành sự ưu tiên cho các ứng viên đến từ các đối tác trong khối ASEAN," bà Ye nhấn mạnh.

Sinh viên đến từ nhiều quốc gia nhập học tại NUS

Theo bảng xếp hạng QS 2026, ĐH Quốc gia Singapore (NUS) là trường ĐH hàng đầu châu Á và đứng thứ 8 trên thế giới. Với hơn 34.000 sinh viên, trong đó 26% là sinh viên quốc tế, NUS cung cấp chương trình đào tạo đa ngành thông qua các trường và khoa trực thuộc.

Học phí chương trình MSc in BIS là 59.535 SGD (khoảng 1.2 tỉ đồng, chưa bao gồm thuế). Bắt đầu từ năm tới, các ứng viên đủ điều kiện đến từ khu vực ASEAN có thể nhận học bổng NUS BISI ASEAN Study Award dựa trên thành tích học tập, giúp giảm học phí lên đến 50% cho những sinh viên xuất sắc. Đơn đăng ký cho kỳ nhập học tháng 8.2026 sẽ chính thức mở vào ngày 20.10.2025.

Dấu ấn Việt Nam

Hiện tại, có một sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình MSc BIS. Đội ngũ của trung tâm cũng có sự góp mặt của một chuyên gia người Việt - chị Hà Ngọc Hương Liên, trợ lý quản lý. Chị Liên lấy bằng thạc sĩ y tế công cộng tại NUS và có 7 năm kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu trọn quy trình. Hiện chị cùng đồng nghiệp đang thử nghiệm triển khai ứng dụng chatbot AI hỗ trợ bệnh nhân tại một bệnh viện quốc gia ở Singapore.