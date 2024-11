Cơ hội săn giày BITIS Hunter cực hot dịp Black Friday với giá chỉ từ 299.000Đ

Biti's Hunter chỉ từ 299.000Đ và hàng ngàn sản phẩm giảm đến 50% tại các cửa hàng Biti's (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Trong ngày Black Friday chính thức 29.11, từ 18h - 21h, khách hàng có "3 Giờ Vàng Sale Shock," để mua các sản phẩm như Biti's Hunter X Liteflex, Biti's Hunter Street Go For Love, và Biti's Hunter Street với "giá sập sàn" chỉ 299.000Đ, 399.000Đ hoặc 499.000Đ. Để tránh tình trạng hết hàng do số lượng sản phẩm khuyến mãi có hạn, khách hàng nên đến các cửa hàng Biti's từ trước "giờ G".

Ngoài ra, hàng ngàn sản phẩm khác của Biti's cũng sẽ giảm từ 20% - 50%, bao gồm giày thể thao, giày da và nhiều mẫu khác, phù hợp cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng. Với hóa đơn từ 399.000Đ, khách hàng có thể mua thêm phụ kiện chính hãng như lót giày giá chỉ 49.000Đ và dây giày chỉ 9.000Đ.

Đặc biệt, từ 18 - 22.11, bên cạnh các ưu đãi sẵn có của Black Friday, Biti's hỗ trợ gói quà và trao quà tận tay miễn phí cho khách mua sản phẩm làm quà tặng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Hãy đến ngay các cửa hàng Biti's để không bỏ lỡ cơ hội săn những đôi giày chất lượng với mức giá tốt nhất. Xem hệ thống cửa hàng tại đây.