Cơ hội 'săn' học bổng New Zealand

Tại Triển lãm Giáo dục New Zealand, người tham dự sẽ được tư vấn 1-1 với đại diện vùng, giám đốc phụ trách học sinh, sinh viên quốc tế của các trường trung học, ĐH, Học viện Quốc gia New Zealand về học bổng New Zealand, kỹ năng và công nghệ, cùng một số trường đào tạo chuyên về hàng không, du lịch-nhà hàng-khách sạn.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh, sinh viên và phụ huynh có thể tham dự chuỗi hội thảo cung cấp thông tin mới nhất về chính sách thị thực (visa); những bước cần chuẩn bị cho hành trình du học New Zealand; bí quyết luyện thi IELTS đến từ diễn giả Đặng Trần Tùng, thầy giáo từng 5 lần đạt điểm IELTS 9.0 của Việt Nam; các chương trình học bổng…

Đây là sự kiện do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand, ENZ) thuộc Chính phủ New Zealand phối hợp với Công ty TNHH Eduvina tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội lần lượt vào ngày 1 và 2.4.

Sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện vùng Palmerston North ở New Zealand, ENZ, Đại sứ quán New Zealand và Cục Di trú New Zealand (Immigration New Zealand).

"Từ khi New Zealand mở cửa biên giới sau dịch Covid-19, chúng tôi ghi nhận sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và sinh viên Việt Nam về du học New Zealand. Chúng tôi hy vọng phụ huynh, học sinh và sinh viên đang quan tâm đến việc học tập tại New Zealand có thể tham gia Triển lãm Giáo dục New Zealand để được tiếp cận những thông tin cần thiết hỗ trợ cho kế hoạch học tập trong tương lai", ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ, cho biết.

Trước đó, ENZ hồi tháng 1 công bố tái khởi động hai chương trình học bổng: Học bổng Chính phủ New Zealand (Manaaki New Zealand Scholarships) dành cho bậc sau đại học và Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (New Zealand Schools Scholarships).

Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam đứng thứ 4 về số lượng học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo của New Zealand và gần một nửa trong số đó theo học tại các ĐH tại New Zealand, theo ENZ. Tất cả ĐH của New Zealand đều nằm trong top 2% ĐH tốt nhất thế giới của bảng xếp hạng QS Rankings 2023. Bên cạnh đó, New Zealand giữ vị trí thứ 7 về mức độ thành công của sinh viên trong công việc sau khi tốt nghiệp, theo kết quả khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).