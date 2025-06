Cơ hội sở hữu bằng cử nhân Anh quốc tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Sở hữu bằng cấp Anh quốc tại Việt Nam với chi phí tiết kiệm

Với mục tiêu quốc tế hóa giáo dục và mở rộng cơ hội học tập, UEL đã hợp tác với các đại học uy tín, có bề dày lịch sử lâu đời tại Anh: University of the West of England (UWE Bristol), Birmingham City University (BCU), University of Hertfordshire (UH), University of Hull. Các chương trình liên kết này mang đến cho sinh viên lựa chọn linh hoạt: học hoàn toàn tại Việt Nam trong 3,5 năm tại Viện Quốc tế UEL (iUEL) hoặc học chuyển tiếp: 2,5 năm tại iUEL và 1 năm cuối tại Anh. Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi đội ngũ của các trường đại học đối tác và giảng viên UEL, đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế với chi phí tiết kiệm đến 60 - 70% so với du học toàn phần tại Anh.

Theo PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật: "Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc hữu bằng cấp từ các trường đại học uy tín của Vương quốc Anh sẽ giúp người học mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động toàn cầu, phát triển sự nghiệp tại các tập đoàn, công ty đa quốc gia và làm việc ở quốc gia phát triển. Các chương trình liên kết quốc tế giúp người học tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập hiện đại, kết nối mạng lưới rộng khắp và nhận bằng cấp được công nhận trên toàn cầu".

PGS. TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật và GS Ray Priest, Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trường Đại học West of England (UWE Bristol) trong buổi ký kết hợp tác ẢNH: UEL

Cơ hội toàn cầu trong tầm tay người Việt

Sau nhiều năm triển khai, chương trình Cử nhân Anh quốc đã góp phần đào tạo nên các thế hệ sinh viên xuất sắc - những người không chỉ giỏi chuyên môn, thành thạo tiếng Anh mà còn sở hữu tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng vượt trội trong môi trường quốc tế. Họ tự tin theo đuổi sự nghiệp tại các công ty đa quốc gia, tổ chức quốc tế và trở thành những công dân toàn cầu thực thụ.

Sinh viên theo học chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, hệ thống giáo công lập hàng đầu tại Việt Nam – nhận bằng Cử nhân do các trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh cấp ẢNH: UEL

"Một trong những lý do chọn chương trình Cử nhân Anh quốc tại UEL là vì mình muốn có trải nghiệm như một du học sinh ngay tại chính quê hương. Trong quá trình học, mình được tiếp cận với những kiến thức học thuật chuẩn quốc tế và phương pháp học tập hiện đại, khác biệt, từ đội ngũ giảng viên UEL và nước ngoài", anh Nguyễn Chí Kiên, Account Manager, công ty CMC Global Việt Nam, cựu sinh viên chương trình chia sẻ.

Phan Hoàng Duy - cựu sinh viên chương trình Cử nhân Anh quốc, chia sẻ về lộ trình năm cuối chuyển tiếp sang Anh ẢNH: NVCC

Bạn Phan Hoàng Duy - Cựu sinh viên chương trình Cử nhân Anh quốc, chia sẻ về lộ trình năm cuối chuyển tiếp sang Anh: "Trong quá trình học tập, mình đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và mình đã rất nỗ lực trong kỳ thực tập. Bên cạnh những kiến thức được học từ thầy cô, tài liệu thì các hoạt động và những trải nghiệm tại Anh cũng đã trang bị cho mình kỹ năng và kiến thức bổ trợ rất nhiều trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển bản thân mình sau tốt nghiệp".

Trường Đại học Kinh tế - Luật hiện là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật tại Việt Nam. Với mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo định hướng nghiên cứu mang tầm khu vực, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh quốc tế hóa trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác học thuật.

Học bổng dành cho Tân sinh viên chương trình Cử nhân Anh quốc tại Viện Quốc tế UEL

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập và tạo động lực cho sinh viên chinh phục môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, TS Trần Quang Long – Viện trưởng iUEL cho biết iUEL đã triển khai Quỹ học bổng Chương trình Cử nhân Anh quốc với 100 suất học bổng có giá trị từ 10% đến 50% học phí dành cho tân sinh viên có thành tích học tập và trình độ tiếng Anh nổi bật. Tiêu chí xét học bổng: Kết quả học bạ THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT, Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL,...) Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ đăng ký: https://uke.edu.vn/