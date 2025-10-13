Cơ hội sở hữu nhà chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại Diamond Sky

Kiệt tác nghệ thuật "sống"

Tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City, Diamond Sky vươn mình trở thành biểu tượng mới của chuẩn sống thượng lưu, là tuyên ngôn về phong cách sống của giới tinh hoa. Dự án có quy mô gần 2 ha bao gồm 296 căn hộ cao cấp và 7 căn shophouse phiên bản giới hạn, mật độ xây dựng chỉ 40%.

Trung tâm thương mại Diamond Sky quy mô đến 17.000m2

Nhưng Diamond Sky không chỉ dừng lại ở đó. Dự án được kiến tạo như một kiệt tác nghệ thuật "sống". Các căn hộ được thiết kế thông minh, diện tích đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ cùng các căn penthouse sang trọng. Mỗi chi tiết đều mang hơi thở quốc tế, xa hoa, được tính toán kỹ lưỡng để chạm đến sự hoàn hảo.

Nội thất chọn lọc từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Bosch, Grohe, Hafele… cùng hệ tiện ích "all in one" vượt chuẩn resort 5 sao: hồ bơi vô cực, phòng gym - yoga, khu BBQ ngoài trời, trung tâm thương mại hàng đầu... Chỉ cách vài bước chân, cư dân đã có thể tận hưởng một hành trình sống trọn vẹn đang sẵn sàng chờ đón.

Ngoài giá trị an cư, Diamond Sky còn có sức hút đặc biệt với giới đầu tư. Trong khi quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm, tiềm năng tăng giá của Diamond Sky được bảo chứng tuyệt đối. Đặc biệt khi hạ tầng khu Đông TP.HCM đang bứt tốc mạnh mẽ từ việc Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m, quy mô 10 làn xe cùng ga Metro 3B có điểm dừng ngay trước Van Phuc City. Diamond Sky chính là "tích sản" bền vững theo từng bước chuyển mình của hạ tầng khu vực.

Cho vay đến 100% giá trị sản phẩm

Nếu trước đây, việc sở hữu một căn hộ cao cấp thường đồng nghĩa với áp lực tài chính lớn thì ngay tại Diamond Sky, giấc mơ ấy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ sự đồng hành của các "ông lớn" ngân hàng hàng đầu thị trường: Vietinbank, Vietcombank, BIDV.

Diamond Sky với kiến trúc đẳng cấp quốc tế tại trung tâm Van Phuc City

Cụ thể, ngân hàng VietinBank mang đến cho khách hàng sự lựa chọn ấn tượng với gói vay có thời hạn vay kéo dài tới 35 năm, giá trị cho vay lên đến 70% tài sản cùng chính sách ân hạn gốc đến 24 tháng.

Trong khi đó với ngân hàng Vietcombank, khách hàng mua Diamond Sky có thể tiếp cận gói vay với tỷ lệ cho vay hơn 70% giá trị sản phẩm và một số trường hợp có thể lên tới 100% giá trị sản phẩm. Ngoài ra thời hạn cho vay của ngân hàng Vietcombank có thể kéo dài đến 35 năm, thời gian ân hạn gốc tối đa 24 tháng. Điều này không chỉ giảm áp lực thanh toán trước mắt mà còn giúp khách hàng an tâm hoạch định dòng tiền dài hạn.

Còn đối với ngân hàng BIDV, khách hàng sẽ được hỗ trợ gói vay mua Diamond Sky lên tới 85% giá trị sản phẩm, thời gian vay lên đến 20 năm và ân hạn gốc tới 24 tháng. Những chính sách trả nợ trước hạn được điều chỉnh hợp lý theo từng giai đoạn giúp khách hàng yên tâm khi sở hữu Diamond Sky.

Sự song hành của các "ông lớn" ngân hàng: VietinBank, Vietcombank, BIDV chính là lời khẳng định cho sức hút và giá trị đầu tư của Diamond Sky. Khi một dự án được các tổ chức tài chính uy tín đồng loạt "bắt tay" hợp tác, đó không chỉ là bảo chứng về chất lượng mà còn là sự cam kết cho một tương lai đầy tiềm năng.