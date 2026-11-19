Tiêm chủng cần bảo vệ con người trong suốt cuộc đời

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bảo vệ bằng vắc xin không nên dừng lại sau những năm đầu đời. Khi mô hình dịch tễ thay đổi, việc duy trì miễn dịch ở trẻ lớn, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi ngày càng trở nên quan trọng.

Đây là nội dung được thảo luận tại hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng quy trình thực hành chuẩn nhằm giảm cơ hội tiêm chủng bị bỏ lỡ ở trẻ cần tiêm bù và thanh thiếu niên", do GSK Việt Nam phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 9.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ hội tiêm chủng bị bỏ lỡ (MOV) xảy ra khi một người đủ điều kiện tiêm chủng, không có chống chỉ định và đã tiếp xúc với hệ thống y tế nhưng không được tiêm các liều vắc xin cần thiết. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần tạo ra khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng.

Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng ở trẻ em. Tuy vậy, khoảng trống miễn dịch vẫn tồn tại ở các nhóm tuổi lớn hơn do các liều nhắc lại và tiêm bù chưa phải lúc nào cũng được hoàn thành đầy đủ.

Tích hợp rà soát tiêm chủng vào chăm sóc thường quy

Từ kinh nghiệm quốc tế, Giáo sư Johnathan Nguyễn Văn Tâm, Giáo sư danh dự tại Trường Y, Đại học Nottingham và nguyên Phó giám đốc Y tế Anh, nhấn mạnh nguyên tắc Making Every Contact Count - tận dụng mỗi lần tiếp xúc. Theo cách tiếp cận này, mỗi lần người dân đến hoặc tương tác với cơ sở y tế bao gồm cơ sở tiêm chủng hay điều trị đều có thể trở thành cơ hội để rà soát, xác định các liều còn thiếu và tư vấn tiêm chủng phù hợp.

Ông cho rằng việc này cần tích hợp vào hoạt động chăm sóc y tế thường quy, thông qua sự phối hợp giữa hệ thống dữ liệu, cơ chế nhắc lịch, y tế ban đầu và các hoạt động tiêm bù có mục tiêu.

Giáo sư Johnathan Nguyễn Văn Tâm chia sẻ tại hội thảo

Từ góc độ nhà quản lý, TS-BS Phan Hữu Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Tổng thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam, nhấn mạnh rằng, giảm bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng không chỉ là công việc của các cơ sở tiêm chủng. Bất kỳ một nhân viên y tế nào cũng đều có vai trò rất quan trọng trong việc rà soát để phát hiện những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ và tư vấn, hỗ trợ để các em có thể hoàn thành lịch tiêm chủng. Do đó, cần xem mỗi lần trẻ đến với cơ sở y tế không chỉ là một cơ hội điều trị bệnh hiện tại mà còn là một cơ hội để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm trong tương lai.

TS-BS Phan Hữu Phúc phát biểu tại hội thảo

Tiêm chủng trọn đời thông qua hướng dẫn, tích hợp và hợp tác chặt chẽ hơn

Từ góc độ triển khai, ThS-BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho rằng Việt Nam đã có những nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiêm chủng trọn đời. Các chính sách mới về phòng, chống dịch bệnh, cùng với quá trình phát triển hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và mạng lưới cung ứng dịch vụ trên toàn quốc, đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quản lý và theo dõi lịch sử tiêm chủng của người dân.

Theo bà, hợp tác chặt chẽ hơn giữa khu vực công và tư sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tiêm chủng cho người dân ở các nhóm tuổi khác nhau. Bên cạnh việc duy trì thành quả của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng cho người trưởng thành, đặc biệt là người có bệnh nền hoặc nguy cơ cao, để nhân viên y tế có cơ sở rõ ràng khi tư vấn và đưa ra khuyến nghị phù hợp trong thực hành lâm sàng.

ThS-BS Lê Hồng Nga chia sẻ tại hội thảo

Các chuyên gia thống nhất rằng đã đến lúc chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu tập trung vào trẻ nhỏ sang tiêm chủng trọn đời, phù hợp với tầm nhìn của Chương trình Tiêm chủng 2030 (IA2030) của WHO: Một thế giới nơi mọi người, ở mọi nơi, ở mọi lứa tuổi đều được hưởng đầy đủ lợi ích từ vắc xin.

Vì vậy, giảm cơ hội tiêm chủng bị bỏ lỡ không chỉ là hoàn thành các liều còn thiếu. Quan trọng hơn, đó là xây dựng một hành trình chăm sóc liên tục, trong đó mỗi lần tương tác với hệ thống y tế đều có thể trở thành cơ hội bảo vệ sức khỏe và góp phần thúc đẩy tiêm chủng trọn đời cho người dân Việt Nam.

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