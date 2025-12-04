Cơ hội tiếp cận giáo dục chuẩn Anh quốc ngay tại Việt Nam

Học bổng bao gồm 10 suất học bổng toàn phần trọn đời, hướng tới các học sinh xuất sắc khối 9, 10, 11. Đây là một trong những chương trình hiếm hoi của bậc Phổ thông được một cơ quan ngoại giao Anh trực tiếp phối hợp triển khai, đánh dấu bước hợp tác sâu rộng giữa Sedbergh Vietnam và Tổng lãnh sự Anh trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao cho học sinh Việt Nam.

Khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam trong môi trường quốc tế và lợi thế nổi bật cho học sinh có kế hoạch du học Anh

Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM - Bà Alexandra Smith - nhấn mạnh rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh trong môi trường học thuật quốc tế, và chương trình học bổng này chính là "cam kết đầu tư vào thế hệ trẻ Việt Nam", mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn Anh ngay tại Việt Nam trước khi bước vào hành trình du học trong tương lai.

Sự tham gia trực tiếp của Tổng lãnh sự Anh cho thấy nỗ lực thúc đẩy hợp tác giáo dục, đồng thời tạo vị thế uy tín cho chương trình học bổng trong mắt phụ huynh và học sinh.

Học bổng Tổng lãnh sự Anh tại Sedbergh Vietnam được đánh giá cao bởi yếu tố hợp tác ngoại giao, giúp hồ sơ du học của học sinh trở nên nổi bật trong mắt các trường đại học quốc tế. Việc được chứng thực qua quy trình xét tuyển có sự tham gia của Tổng lãnh sự Anh là điểm cộng quan trọng trong quá trình ứng tuyển đại học và xét duyệt visa Tier 4.

Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM nhấn mạnh học bổng là cam kết đầu tư dài hạn vào thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam, qua các cơ hội giáo dục Anh quốc

10 suất học bổng toàn phần trọn đời kiến tạo thế hệ tinh anh

Trong khuôn khổ chương trình, Sedbergh Vietnam sẽ trao 10 suất học bổng toàn phần trọn đời, dành cho những học sinh có thành tích học thuật hoặc thể thao xuất sắc. Việc xét duyệt được thực hiện minh bạch dựa trên hồ sơ hai năm gần nhất, kết hợp phỏng vấn trực tiếp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình hiện đã mở nhận hồ sơ và được kỳ vọng tạo sức hút lớn đối với phụ huynh định hướng con em theo lộ trình giáo dục quốc tế dài hạn. Với giá trị vượt trội, tính công nhận cao và cơ hội phát triển toàn diện, học bổng Tổng lãnh sự Anh tại Sedbergh Vietnam được xem là một trong những chương trình học bổng tiêu biểu dành cho học sinh Việt Nam trong năm nay.

Thời gian đóng cổng đăng ký: Đến hết 15.1.2026.

Đối tượng đăng ký: Học sinh nhập học lớp 9,10,11 năm học 2026 - 2027.

Học sinh ứng tuyển thành công được hỗ trợ tư vấn theo năng lực, định hướng tương lai và lựa chọn các lộ trình học tập đang được giảng dạy tại nhà trường: chương trình song ngữ, chương trình đơn ngữ Cambridge IGCSE (Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế, International General Certificate of Secondary Education), chương trình đơn ngữ A Level (Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao, General Certificate of Education Advanced Level), chương trình Dự bị Đại học Quốc tế NCUK.

Song song với 10 suất toàn phần, chương trình dành thêm cơ hội cho những học sinh không đạt học bổng cao nhất. Dựa trên kết quả phỏng vấn, Sedbergh Vietnam sẽ trao Học bổng Tài năng (Talent Search Scholarship) với mức hỗ trợ 60 - 80% học phí, giúp nhiều tài năng tiếp cận môi trường giáo dục chuẩn Anh mà không bị giới hạn bởi điều kiện tài chính.

Đại diện Sedbergh Vietnam, Giám đốc Học thuật - Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh - cho biết: "Đây là chương trình học bổng danh giá nhất mà Sedbergh Vietnam từng triển khai, không chỉ nhờ giá trị lớn mà còn bởi sự công nhận trực tiếp từ Tổng lãnh sự Anh. Điều này mang lại uy tín vượt trội cho học sinh khi xây dựng hồ sơ du học và xin visa. Chúng tôi tự hào mang mô hình giáo dục chuẩn Anh đến Việt Nam và đồng hành cùng gia đình trên hành trình phát triển toàn diện của các em".

Sedbergh Vietnam cũng tiên phong ứng dụng AI, hỗ trợ cá nhân hóa học tập và nâng cao trải nghiệm học đường cho học sinh

VỀ SEDBERGH VIETNAM Sedbergh Vietnam (thành viên Tập đoàn Giáo dục Equest) là đối tác chính thức của Sedbergh School Anh quốc - ngôi trường nội trú hơn 500 năm lịch sử, nằm trong nhóm các trường truyền thống danh giá nhất tại Anh. Sedbergh Vietnam triển khai chương trình song ngữ, đơn ngữ với đa dạng lộ trình học tập như: chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao A Level, Trung học Phổ thông Quốc tế IGCSE, Dự bị Đại học Quốc tế NCUK, và chương trình GDPT của Bộ GD-ĐT. Hiện nay các chương trình học được giảng dạy tại Trường Mầm non Canada Việt Nam CVK (Khối Mầm non) và Trường Song ngữ quốc tế Canada BCIS (Khối Tiểu học, THCS, THPT)




