Cơ hội trúng 2 độc đắc mỗi ngày cùng xổ số quay nhanh Lotto 5/35

Với nhiều người chơi xổ số, khoảng thời gian chờ đợi giữa các kỳ quay luôn đi kèm cảm giác hồi hộp và mong ngóng. Trong khi nhiều sản phẩm chỉ mở thưởng một lần mỗi ngày hoặc cách ngày, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 lại tạo khác biệt với hai kỳ quay số vào 13 giờ và 21 giờ hằng ngày. Tần suất quay thưởng dày hơn không chỉ giúp người chơi linh hoạt sắp xếp thời gian tham gia mà còn gia tăng cơ hội dự thưởng. Nếu bỏ lỡ kỳ quay buổi trưa, người chơi vẫn có thể tiếp tục tham gia kỳ quay buổi tối cùng ngày mà không phải chờ đến ngày hôm sau.

Anh Minh Tân (35 tuổi, TP.HCM), một người chơi Lotto 5/35 thường xuyên, chia sẻ: "Tôi hay bận công việc nên đôi khi quên mua vé vào buổi sáng. Điều tôi thích ở Lotto 5/35 là nếu trưa không mua được thì vẫn còn một kỳ quay vào buổi tối. Cảm giác luôn còn cơ hội nữa khiến tâm lý trở nên thoải mái hơn hẳn".

Người chơi có thể mua vé ngay trên kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS) ẢNH: DNCC

Không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả, việc có hai kỳ quay mỗi ngày còn giúp người chơi có thêm cơ hội săn giải độc đắc tích lũy. Giải độc đắc của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 có giá trị khởi điểm là 6 tỉ đồng và tích lũy qua các kỳ quay không có vé trúng. Đặc biệt, khi giải độc đắc vượt 12 tỉ đồng, giá trị của giải độc đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21 giờ của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải độc đắc. Giải độc đắc sẽ được chia theo tỷ lệ: hạng giải nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị giải độc đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận được 1/6 giá trị giải độc đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng, thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 ẢNH: DNCC

Thực tế cho thấy, các kỳ chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi. Ở những kỳ quay có chia giải, giá trị giải thưởng tại các hạng giải thường tăng đáng kể so với mức thưởng cơ bản. Số lượng người mua vé xổ số quay nhanh Lotto 5/35 tăng vọt. Nhiều người chơi chỉ trúng ở các hạng giải Tư, giải năm nhưng vẫn nhận được tiền thưởng cao hơn kỳ vọng nhờ phần giá trị được chia từ giá trị giải Độc đắc.

Chị Minh Nguyễn (Hà Nội) cho biết: "Trước đây tôi thường chỉ quan tâm đến giải độc đắc nhưng khi tìm hiểu thêm về Lotto 5/35, tôi thấy cơ chế chia giải khá hấp dẫn vì ngay cả khi không trúng giải cao nhất thì vẫn có cơ hội nhận mức tiền thưởng cao hơn nhờ các kỳ chia giải".

Trong khi đó, anh Mạnh Tiến, một người từng nhận thưởng ở kỳ chia giải, chia sẻ rằng điều khiến anh bất ngờ nhất là giá trị giải thưởng thực nhận cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Thông thường, khi trúng giải Tư, giá trị nhận thưởng là 100.000 đồng, nhưng vì mua đúng vào kỳ quay chia giải, anh Tiến đã nhận được số tiền thưởng gấp nhiều lần so với giá trị nhận thưởng ban đầu.

Với hai kỳ quay số mỗi ngày cùng cơ chế chia giải độc đáo khi độc đắc vượt mốc 12 tỉ đồng, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đang mang đến thêm nhiều cơ hội trúng thưởng cho người chơi. Không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi, sản phẩm còn mở rộng cơ hội nhận thưởng đến nhiều hạng giải khác nhau, góp phần tạo nên trải nghiệm xổ số hấp dẫn và khác biệt. Để biết thêm thông tin về Lotto 5/35, người chơi có thể theo dõi Website Vietlott và Fanpage chính thức của Vietlott.