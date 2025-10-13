Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Cơ hội trúng thưởng tới 2 tỉ đồng trên nền tảng quản lý bán hàng Viettel Tendoo

Nguồn: Viettel
13/10/2025 08:43 GMT+7

Ngày 10.10.2025, Tổng công ty Viễn thông Viettel ra mắt chương trình quay số trúng thưởng "May mắn cùng Tendoo" dành cho cửa hàng dùng Viettel Tendoo (chủ shop) và khách hàng của shop. Chương trình là hoạt động tri ân đặc biệt, đồng thời khuyến khích các đơn vị thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kinh doanh.

Chương trình diễn ra từ ngày 10.10.2025 đến ngày 10.12.2025 với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, bao gồm 5 chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max 512GB - sản phẩm hỗ trợ tối đa việc quản lý và vận hành kinh doanh cùng hàng chục nghìn voucher Shopee trị giá từ 20.000 đồng, 30.000 đồng, 50.000 đồng dành cho các shop. Khách hàng của shop cũng có cơ hội may mắn trúng 5 giải tiền mặt, mỗi giải trị giá 20.000.000đ và hàng chục ngàn voucher Shopee trị giá 20.000 đồng và 30.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỉ đồng.

Cơ hội trúng thưởng tới 2 tỉ đồng trên nền tảng quản lý bán hàng Viettel Tendoo- Ảnh 1.

Chương trình khuyến mại được triển khai với dịch vụ Viettel Tendoo – nền tảng quản lý bán hàng thông minh, giúp giải quyết triệt để những lo lắng của doanh nghiệp và hộ kinh doanh về quản lý bán hàng đa kênh, tồn kho thất thoát và nghĩa vụ sổ sách kế toán phức tạp.

Tendoo không chỉ là ứng dụng quản lý bán hàng mà còn là nền tảng mở, tích hợp trọn gói các dịch vụ thiết yếu: hóa đơn điện tử, chữ ký số, lưu trữ đám mây. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1800 8000 hoặc truy cập website https://tendoo.vn để trải nghiệm và có cơ hội trúng thưởng. 

